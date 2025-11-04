ВСУ атаковали Белгородскую область 112 дронами за сутки, пятеро ранены

Tекст: Вера Басилая

Украинские военные в минувшие сутки атаковали 12 районов Белгородской области с применением 112 беспилотников, сообщил Гладков в Telegram-канале .

По данным губернатора, в результате атак пострадали пять мирных жителей, среди которых есть подросток. Все они обратились за медицинской помощью.

Атакам подверглись 40 населенных пунктов региона. Было выпущено 19 боеприпасов, а также 61 дрон был сбит и подавлен над областью. Повреждены один многоквартирный дом, 20 частных домов, три предприятия, ангар, социальный объект, сельхозпредприятие и 17 автомобилей.

«В Белгородском районе поселок Октябрьский, села Бессоновка, Вергилевка, Журавлевка, Отрадное, Петровка, Репное, Стрелецкое, Чайки и Ясные Зори атакованы 16 беспилотниками, 10 из которых сбиты и подавлены. Сегодня утром в Октябрьскую районную больницу обратился мужчина, пострадавший вчера при атаке дрона в посёлке Октябрьский. Ему диагностировали баротравму, отпущен домой на амбулаторное лечение», – сообщил Гладков.

Также в Борисовском районе атакованы четыре населенных пункта семью беспилотниками, Валуйский округ и Волоконовский район подверглись атакам 16 дронов, восемь из которых были ликвидированы, два мужчины получили ранения. По данным главы региона, над Алексеевским, Яковлевским, Вейделевским, Корочанским и Прохоровским районами средствами ПВО сбито 12 дронов самолётного типа, а по Грайворонскому и Краснояружскому районам выпущено 19 боеприпасов и совершены атаки 23 беспилотниками.

В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино и ещё несколько населённых пунктов подверглись атаке 38 дронов, из которых 25 удалось сбить и подавить. В Шебекино при атаке на грузовой автомобиль ранен мужчина, он госпитализирован. Кроме того, 17-летний юноша из села Сурково был доставлен в больницу с баротравмой после атаки дрона.

Ранее в Нижегородской области в результате падения обломков беспилотника были повреждены три частных и один многоквартирный дом.

Два мирных жителя получили ранения в результате ударов дронов по нескольким районам Белгородской области, где также повреждены частные и служебные автомобили.

Минобороны России сообщило, что за ночь силы ПВО сбили 85 дронов ВСУ над восьмью регионами, при этом 40 уничтожены над Воронежской, 20 – над Нижегородской, 10 – над Белгородской областями.

