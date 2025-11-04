Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом, откликаясь на зов, не улавливаемый опросами. Этот феномен нашел яркое подтверждение в наши дни, открыв иную духовную реальность страны на фоне СВО.0 комментариев
ВСУ атаковали Белгородскую область 112 дронами за сутки, пятеро ранены
ВСУ за сутки атаковали 12 районов Белгородской области 112 беспилотниками, пострадали пять мирных жителей, в том числе подросток, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Украинские военные в минувшие сутки атаковали 12 районов Белгородской области с применением 112 беспилотников, сообщил Гладков в Telegram-канале .
По данным губернатора, в результате атак пострадали пять мирных жителей, среди которых есть подросток. Все они обратились за медицинской помощью.
Атакам подверглись 40 населенных пунктов региона. Было выпущено 19 боеприпасов, а также 61 дрон был сбит и подавлен над областью. Повреждены один многоквартирный дом, 20 частных домов, три предприятия, ангар, социальный объект, сельхозпредприятие и 17 автомобилей.
«В Белгородском районе поселок Октябрьский, села Бессоновка, Вергилевка, Журавлевка, Отрадное, Петровка, Репное, Стрелецкое, Чайки и Ясные Зори атакованы 16 беспилотниками, 10 из которых сбиты и подавлены. Сегодня утром в Октябрьскую районную больницу обратился мужчина, пострадавший вчера при атаке дрона в посёлке Октябрьский. Ему диагностировали баротравму, отпущен домой на амбулаторное лечение», – сообщил Гладков.
Также в Борисовском районе атакованы четыре населенных пункта семью беспилотниками, Валуйский округ и Волоконовский район подверглись атакам 16 дронов, восемь из которых были ликвидированы, два мужчины получили ранения. По данным главы региона, над Алексеевским, Яковлевским, Вейделевским, Корочанским и Прохоровским районами средствами ПВО сбито 12 дронов самолётного типа, а по Грайворонскому и Краснояружскому районам выпущено 19 боеприпасов и совершены атаки 23 беспилотниками.
В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино и ещё несколько населённых пунктов подверглись атаке 38 дронов, из которых 25 удалось сбить и подавить. В Шебекино при атаке на грузовой автомобиль ранен мужчина, он госпитализирован. Кроме того, 17-летний юноша из села Сурково был доставлен в больницу с баротравмой после атаки дрона.
Ранее в Нижегородской области в результате падения обломков беспилотника были повреждены три частных и один многоквартирный дом.
Два мирных жителя получили ранения в результате ударов дронов по нескольким районам Белгородской области, где также повреждены частные и служебные автомобили.
Минобороны России сообщило, что за ночь силы ПВО сбили 85 дронов ВСУ над восьмью регионами, при этом 40 уничтожены над Воронежской, 20 – над Нижегородской, 10 – над Белгородской областями.