    Россия добилась нового лидерства на мировом рынке продовольствия
    Эксперт: В Красноармейске остались склады НАТО на полмиллиарда долларов
    В Грузии определили срок «выздоровления» ЕС
    Пашинян назвал возвращение армян в Карабах угрозой миру
    Уитакер заявил Зеленскому о необходимости завершить украинский конфликт
    В Раде назвали «гнилой неправдой» слова Зеленского о Купянске и Красноармейске
    Эксперт объяснил испытания США межконтинентальной ракеты
    В Сети появилось видео последствий удара «Искандера» по парадному построению ВСУ
    Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» объявил голодовку
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Из населения мы превратились в народ

    Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом, откликаясь на зов, не улавливаемый опросами. Этот феномен нашел яркое подтверждение в наши дни, открыв иную духовную реальность страны на фоне СВО.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ превратил эмпатию в подписку

    Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает

    Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕкоманды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».

    4 ноября 2025, 13:04 • Новости дня

    ВСУ атаковали Белгородскую область 112 дронами

    ВСУ атаковали Белгородскую область 112 дронами за сутки, пятеро ранены

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ за сутки атаковали 12 районов Белгородской области 112 беспилотниками, пострадали пять мирных жителей, в том числе подросток, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Украинские военные в минувшие сутки атаковали 12 районов Белгородской области с применением 112 беспилотников, сообщил Гладков в Telegram-канале .

    По данным губернатора, в результате атак пострадали пять мирных жителей, среди которых есть подросток. Все они обратились за медицинской помощью.

    Атакам подверглись 40 населенных пунктов региона. Было выпущено 19 боеприпасов, а также 61 дрон был сбит и подавлен над областью. Повреждены один многоквартирный дом, 20 частных домов, три предприятия, ангар, социальный объект, сельхозпредприятие и 17 автомобилей.

    «В Белгородском районе поселок Октябрьский, села Бессоновка, Вергилевка, Журавлевка, Отрадное, Петровка, Репное, Стрелецкое, Чайки и Ясные Зори атакованы 16 беспилотниками, 10 из которых сбиты и подавлены. Сегодня утром в Октябрьскую районную больницу обратился мужчина, пострадавший вчера при атаке дрона в посёлке Октябрьский. Ему диагностировали баротравму, отпущен домой на амбулаторное лечение», – сообщил Гладков.

    Также в Борисовском районе атакованы четыре населенных пункта семью беспилотниками, Валуйский округ и Волоконовский район подверглись атакам 16 дронов, восемь из которых были ликвидированы, два мужчины получили ранения. По данным главы региона, над Алексеевским, Яковлевским, Вейделевским, Корочанским и Прохоровским районами средствами ПВО сбито 12 дронов самолётного типа, а по Грайворонскому и Краснояружскому районам выпущено 19 боеприпасов и совершены атаки 23 беспилотниками.

    В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино и ещё несколько населённых пунктов подверглись атаке 38 дронов, из которых 25 удалось сбить и подавить. В Шебекино при атаке на грузовой автомобиль ранен мужчина, он госпитализирован. Кроме того, 17-летний юноша из села Сурково был доставлен в больницу с баротравмой после атаки дрона.

    Ранее в Нижегородской области в результате падения обломков беспилотника были повреждены три частных и один многоквартирный дом.

    Два мирных жителя получили ранения в результате ударов дронов по нескольким районам Белгородской области, где также повреждены частные и служебные автомобили.

    Минобороны России сообщило, что за ночь силы ПВО сбили 85 дронов ВСУ над восьмью регионами, при этом 40 уничтожены над Воронежской, 20 – над Нижегородской, 10 – над Белгородской областями.

    3 ноября 2025, 20:05 • Новости дня
    В Сети появилось видео последствий удара «Искандера» по парадному построению ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Последствия удара баллистической ракеты «Искандер» по плацу в Павлограде на Украине зафиксированы на видео, запись появилась в Сети.

    Видеоматериалы, запечатлевшие последствия удара российской баллистической ракеты «Искандер» по плацу с парадным построением бойцов ВСУ, опубликованы в интернете, передает «Российская газета».

    Как видно на опубликованных кадрах, площадь усеяна кусками кирпича и разбитыми стенами. Среди руин находится сгоревший автомобиль.

    В подписи к видеоролику отмечается: «Выглядит так, что не выжил никто».

    Согласно информации, озвученной в ряде Telegram-каналов, наградное построение военных 35-й бригады ВСУ в это время проходило на плацу города Павлоград, который расположен примерно в 70 км от Днепропетровска. Именно туда попала российская ракета во время проведения построения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России опубликовало кадры удара по району сосредоточения личного состава, вооружения и техники 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водолажское на красноармейском направлении.

    3 ноября 2025, 14:49 • Новости дня
    Эксперт объяснил патовость ситуации для ВСУ в Красноармейске

    Эксперт Кнутов: Стягивание резервов ВСУ к Красноармейску позволит России расширить буферную зону

    Эксперт объяснил патовость ситуации для ВСУ в Красноармейске
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Киеве осознают вероятную потерю Красноармейска и местной группировки, поэтому офис Зеленского пытается уверить общественность в «неважности» города. Но на самом деле его освобождение открывает российским войскам дорогу на Павлоград, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее штурмовые группы 2-й армии в закрепились в жилой застройке красноармейского микрорайона Пригородный.

    «В Красноармейске идут тяжелые бои, в ходе которых происходит продвижение российских сил. Хорошая новость заключается в том, что мы закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный и уничтожаем окруженные формирования ВСУ в районах железнодорожного вокзала. Это одни из ключевых точек, овладение которыми дает свободу маневра и дальнейшего окружения противника», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Важен наш контроль над высотными зданиями, которые можно использовать как опорные пункты. Нелегко будет вести бои среди одноэтажной постройки с бетонным фундаментом, есть опасность, что ВСУ будут создавать там своеобразные укреппункты», – детализировал собеседник.

    «Впрочем, исходя из ситуации в городе, вероятно, противник возьмется решать другие задачи. Основная часть группировки будет держаться в надежде прорыва подкрепления извне и разблокирования украинских войск. Другие попытаются сбежать сами мелкими группами. У некоторых бойцов это может получиться, если попытки будут предприняты одновременно на разных направлениях и параллельно с атакой ВСУ извне», – продолжил спикер.

    «При этом наши военные, конечно, заметят сосредоточение большой массы войск у города и начнут интенсивно работать по ним. Также у российских сил есть возможность дистанционного минирования троп и дорог, что существенно усложнит задачу продвижения противника. Думаю, такая ситуация вынудит сдаться определенную часть украинской группировки», – пояснил аналитик.

    «Как пишут украинские СМИ, на днях главком ВСУ Александр Сырский дал обещание «деблокировать» Красноармейск, для чего командование стягивает туда резервы с Харьковского, Сумского и Запорожского направлений. И здесь я не вижу хороших вариантов для Киева. Мы можем нанести авиаудары по подходящим войскам и свести к минимуму их будущую помощь. Также у России появляется возможность собрать силы и расширить буферную зону на трех вышеназванных направлениях», – указал он.

    «Все это понимают в Киеве и уже сейчас устами «придворных экспертов» начинают забрасывать в медиа пространство тезисы о якобы не принципиальной важности Красноармейска. Хотя на самом деле его освобождение открывает нам дорогу на Павлоград – с одной стороны. С другой, это дает возможность движения на Запорожье практически с тыла, там, где почти нет капитальных укреплений», – резюмировал Кнутов.

    Ранее Минобороны сообщило в Telegram-канале, что штурмовые группы второй армии в Красноармейске зашли и закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный. «Продолжается уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой, а также зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог», – говорится в сообщении.

    Также российские силы отразили десять атак ВСУ в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска, которые украинские подразделения предпринимали с целью выхода из окружения.

    «Пресечены четыре попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ силами иностранных наемников из так называемого «Интернационального легиона теробороны Украины», а также 32-й механизированной бригады ВСУ из района н.п. Гришино. Противник потерял более 50 боевиков», – указывается в сообщении.

    Кроме того, подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 24 здания в северной, восточной и юго-восточной частях н.п. Димитров в 3 км от Красноармейска, продолжая расширение зоны контроля и сжатие кольца группировки ВСУ с востока.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает, и объясняла почему гарнизоны Купянска и Красноармейска не станут деблокировать – их «задача» как можно дольше сопротивляться нашим войскам, задерживая их продвижение, а затем погибнуть.

    3 ноября 2025, 18:12 • Видео
    Война еврокомиссарш: Урсула против Каи

    Между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главной евродипломаткой Каей Каллас вспыхнул личный конфликт из-за рокового мужчины – Мартина Зельмайера, которого называют «монстром» и одним из наиболее влиятельных чиновников в ЕС.

    3 ноября 2025, 17:17 • Новости дня
    Россия отвергла доклад ЮНЕСКО о ситуации на Украине

    Дипломат Рынза оценил доклад ЮНЕСКО по Украине как предвзятый

    Россия отвергла доклад ЮНЕСКО о ситуации на Украине
    @ Ministry of Foreign Affairs/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москва назвала доклад ЮНЕСКО по Украине предвзятым, представитель России при ЮНЕСКО Кирилл Рынза указал на игнорирование дискриминации русского языка и национальных меньшинств киевскими властями.

    Заместитель постпреда России при ЮНЕСКО Кирилл Рынза отверг доклад секретариата организации по ситуации на Украине как необъективный и предвзятый, передает РИА «Новости».

    Дипломат заявил, что документ содержит необоснованные обвинения в адрес России и отражает позицию коллективного Запада по украинскому конфликту.

    На сессии генконференции ЮНЕСКО в Самарканде Рынза подчеркнул, что доклад гендиректора и секретариата не содержит упоминаний прославления нацистских преступников, запрета русского языка и притеснения национальных меньшинств на Украине.

    Он также отметил, что ЮНЕСКО игнорирует преследования Украинской православной церкви, о которых ранее информировал совет ООН по правам человека. По его словам, в докладе отсутствует информация о сносе исторических памятников в Киеве, что, по мнению России, является серьезной упущенной деталью.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация при ЮНЕСКО направила письмо с требованием осудить убийство военного корреспондента Ивана Зуева. Российские специалисты собирают все материалы по факту убийства, чтобы отправить их в международные организации.

    В октябре в Москве впервые прошел международный форум «Диалог о фейках 3.0» под эгидой ЮНЕСКО.

    3 ноября 2025, 18:35 • Новости дня
    Силовики сообщили о методичке ВСУ по уничтожению пленных

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские военные, согласно внутренним инструкциям командования, получают указания уничтожать своих сослуживцев, решивших сдаться в плен, с применением любых доступных средств, включая БПЛА.

    Украинские силовики убивают сослуживцев, решивших сдаться, следуя принятой командованием методичке, передает ТАСС. Собеседник агентства подчеркнул, что бойцов, пытающихся покинуть позиции, преследуют даже собственные БПЛА.

    По его словам, сами пленные заявляют: «Существует методичка от руководства, где черным по белому прописано: «Уничтожать в случае ухода с позиций всеми доступными способами».

    Силовые структуры отмечают, что такой жесткий регламент преследует цель предотвратить массовую сдачу в плен и дезертирство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный офицер ВСУ рассказал о тяжелой ситуации с снабжением и позициями в районе Купянска. Российская армия сорвала попытку украинских войск выйти из окружения южнее Купянска-Узлового.

    3 ноября 2025, 21:16 • Новости дня
    Офицера спецназа «Дозор» ликвидировали при отступлении ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе отступления украинских сил из района Тихое уничтожен молодой офицер спецназа «Дозор» Госпогранслужбы Александр Вусатюк.

    Офицер спецназа «Дозор» 10-го погранотряда Госпогранслужбы Украины Александр Вусатюк был уничтожен во время отступления ВСУ из района населенного пункта Тихое Харьковской области, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, Вусатюк был 21-летним выпускником Академии Государственной пограничной службы, который прошел ускоренный курс подготовки офицеров.

    «В Харьковской области ликвидирован 21-летний выпускник Академии Государственной пограничной службы лейтенант Александр Вусатюк, обучавшийся по ускоренной программе подготовки офицеров. Украинский офицер уничтожен в ходе отступления сил ВСУ из района населенного пункта Тихое», – сообщил собеседник агентства.

    Источник добавил, что ранее подразделение «Дозор» считалось одним из самых элитных на Украине: его бойцы проходили подготовку за границей, а командиры посещали встречи у высокопоставленных представителей США. Со временем опытный состав подразделения почти полностью выбывал в так называемых «мясных штурмах» и публичных акциях, а сейчас командные должности занимают молодые офицеры с неполным образованием.

    Также сообщается, что в ВСУ командиры, согласно внутренним распоряжениям, несут ответственность за потерю западной техники, но не за гибель солдат. «Тот самый момент, когда дорогая западная техника ценится больше, чем жизни собственных граждан», – отметил собеседник агентства. По его словам, случаи, когда командование ВСУ фокусируется на эвакуации подбитых танков, чаще, чем на спасении раненых или убитых военных, многократно отмечались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, курсанты, не окончившие обучение в вузах, привлекаются к выполнению командирских задач в составе спецназа «Дозор» 10-го погранотряда Госпогранслужбы Украины.

    3 ноября 2025, 15:41 • Новости дня
    Из Суджи вывезли тела 300 убитых ВСУ жителей
    Из Суджи вывезли тела 300 убитых ВСУ жителей
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В приграничной зоне Курской области завершилась эвакуация более 300 тел мирных жителей Суджи, погибших от действий боевиков ВСУ, начато их опознание через ДНК.

    Из Приграничной Суджи в Курской области эвакуированы тела более 300 погибших мирных жителей, жертв нападений боевиков ВСУ, сообщил РИА «Новости» сотрудник военно-следственных органов Следственного комитета Александр Глухарев.

    «При работе Главного военно-следственного управления на территории Курской области уже тела мирных жителей эвакуированы с приграничной территории, более 300 тел. Они, соответственно, доставлялись в морг, в дальнейшем проводились экспертизы и передавались уже родственникам», – рассказал Глухарев.

    Он уточнил, что основные мероприятия по поиску и эксгумации тел начались с середины августа. За это время удалось обнаружить и эксгумировать тела 112 местных жителей, которые, по его словам, были зверски убиты украинскими боевиками.

    Все найденные тела проходят учет, их заносят в специальный реестр, фиксируя данные о нахождении, опознании или невозможности опознания жертв. После этого тела доставляют в морг Курска, где специалисты военно-следственного управления проводят забор ДНК и процедуры опознания, чтобы затем передать останки родственникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    В ходе операции «Поток» более 600 российских военнослужащих прошли через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области.

    4 ноября 2025, 01:40 • Новости дня
    Безуглая назвала «гнилой неправдой» слова Зеленского о Купянске и Красноармейске
    Безуглая назвала «гнилой неправдой» слова Зеленского о Купянске и Красноармейске
    @ Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского о ситуации в Купянске и Красноармейске (украинское название Покровск) являются «гнилой неправдой, воняющей штабной культурой Генштаба», заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале.

    «Сейчас президент прямо говорит неправду относительно ситуации в Покровске и Купянске. И понимаете, если бы эта неправда была осознанной информационной операцией от него, но решения принимались бы на основе подлинной верифицированной информации...Но решения у нас принимаются на основе этой же гнилой неправды, воняющей штабной культурой Генштаба, подается на стол президенту, а он... сами видите. Дело в желании, потреблять или нет. Или искать альтернативу. Была бы воля», – приводит «Газета.Ru» высказывание Безуглой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы.

    Российские удары беспилотников не позволили украинским военным выйти из окруженных районов Красноармейска.

    Кроме того, журналист из Донецка Сергей Миркин объяснял, как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает.

    3 ноября 2025, 13:17 • Новости дня
    Медведев: Чем больше Запад потратит на Киев, тем больше территорий вернется в РФ
    Медведев: Чем больше Запад потратит на Киев, тем больше территорий вернется в РФ
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За два года страны Запада предоставили Киеву помощь на сумму около полтриллиона евро, однако это, по словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, приведет лишь к расширению российских территорий.

    Западные страны с начала 2022 года передали Киеву ресурсы на сумму около полутриллиона евро, заявил Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

    По мнению политика, эта сумма представляет собой огромные средства, несмотря на то, что, как он утверждает, значительная часть финансирования была, по его словам, похищена киевским руководством.

    Медведев отмечает, что на такие суммы можно было бы построить «новую нейтральную и благополучную Украину», однако вместо этого, по его мнению, средства расходуются неэффективно. Он также сравнил расходы Запада на поддержку Киева с затратами США на операцию в Афганистане, напомнив, что на протяжении двадцати лет Вашингтон потратил там 2,3 трлн долларов, чтобы «передать власть от талибов талибам».

    Подытоживая, Медведев заявил: «чем больше западный мир потратит своих средств на поддержку кровавых киевских клоунов (далее – ККК, не путать с американским расистским Ku Klux Klan), тем страшнее будет конец истории для режима».

    Он выразил уверенность, что это приведет к возврату большего количества территорий «в родную Россию» и возвращению российской власти на «исконно российские земли».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Длигач заявил, что Украина приближается к экономической катастрофе.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что ресурсы «коалиции желающих» для Киева быстро иссякают.

    Отмечалось, что Украина не сможет выстоять без западной поддержки до весны 2026 года.

    4 ноября 2025, 11:59 • Новости дня
    Российский офицер сообщил о складах НАТО на 500 млн долларов в Красноармейске

    Офицер Иванников заявил о складах НАТО на полмиллиарда долларов в Красноармейске

    Российский офицер сообщил о складах НАТО на 500 млн долларов в Красноармейске
    @ Sgt Marc-Andre Gaudreault/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Красноармейске (Покровске) и Димитрове (Мирнограде) остаются крупные запасы техники и военного имущества НАТО примерно на полмиллиарда долларов, которые ВСУ не успели вывезти из города, заявил подполковник запаса Олег Иванников.

    Иванников сообщил, что в Покровске и Мирнограде по-прежнему находятся склады первой категории с техникой и спецоборудованием НАТО общей стоимостью около 500 млн долларов, пишут «Аргументы и факты».

    По его словам, именно по этой причине Владимир Зеленский не позволяет Вооруженным силам Украины сдать эти города, несмотря на сложную обстановку на фронте.

    Иванников добавил, что сдача Покровска и Мирнограда поставит положение украинского руководства под угрозу, поскольку на Западе не простят утрату стратегических запасов НАТО. По мнению офицера, взятие этих городов Вооруженными силами России позволит усилить наступление на Дружковку и Славянск.

    Ранее главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил о намерении за семь дней деблокировать Красноармейск и приказал держать позиции.

    Вооруженные силы России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР в Красноармейске. Военнослужащие России также уничтожили еще одну группу десанта ГУР из 11 человек, высаженную с вертолета под Красноармейском.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские спецслужбы несколько раз пытались эвакуировать на вертолете группу иностранцев из района Красноармейска.

    Минобороны России сообщило, что штурмовые группы 2-й армии зашли и закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный в Красноармейске.

    3 ноября 2025, 14:44 • Новости дня
    Финский политик назвал отказ США передавать Tomahawk удачей для Зеленского

    Финский политик Мема назвал отказ США передавать Tomahawk удачей для Зеленского

    Финский политик назвал отказ США передавать Tomahawk удачей для Зеленского
    @ US Navy/Navy Media Content Operations/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Член финской партии «Альянс свободы» Арманд Мема отметил, что отказ президента США Дональда Трампа поставлять ракеты Tomahawk Украине стал хорошей новостью для президента Украины Владимира Зеленского.

    Отказ Трампа от передачи ракет Tomahawk на Украину стал позитивным сигналом для Зеленского, передает ТАСС со ссылкой на публикацию члена финской партии «Альянс свободы» Мема в соцсети X (соцсеть заблокирована в России).

    Политик отметил, что «президент Трамп заявил, что не намерен поставлять ракеты Tomahawk Украине, несмотря на заявления Пентагона о готовности их предоставить».

    Мема добавил, что передача этих ракет привела бы к прямому вовлечению США в конфликт на Украине. По его мнению, отказ от поставок ракет минимизирует риски эскалации и предотвращает более жесткую реакцию со стороны России.

    Финский политик подчеркнул, что данная позиция США выгодна украинскому руководству и снижает накал ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил, что не рассматривает вопрос передачи Украине ракет Tomahawk.

    Военное министерство США ранее разрешило поставки крылатых ракет Tomahawk на Украину.

    Евросоюз отложил до декабря решение о возможном использовании российских замороженных активов для поддержки на Украине.

    3 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    The American Conservative: В НАТО отказались смириться с поражением Украины
    The American Conservative: В НАТО отказались смириться с поражением Украины
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На фоне отсутствия реальных перспектив победы Украины представители НАТО предлагают увеличить роль альянса, включая введение бесполетной зоны и отправку войск, пишет журнал The American Conservative.

    НАТО не желает мириться с поражением Украины в конфликте, пишет ТАСС со ссылкой на The American Conservative.

    Журнал отмечает: «Миф о неизбежной победе Украины сформировался еще при администрации экс-президента США Джо Байдена, когда Вашингтон начал оказывать Киеву масштабную финансовую и военную поддержку».

    На деле уверенность Запада в успехе украинских войск была чрезмерной, и разрыв между ожиданиями и реальностью лишь увеличивается со временем. Несмотря на это, западные аналитики продолжают строить прогнозы о возможной победе Украины, хотя такие оценки, по мнению The American Conservative, являются необоснованными.

    Издание подчеркивает, что Россия одерживает победу, а Киев может воевать только благодаря широкой поддержке НАТО.

    В условиях, когда реальных шансов на победу практически не осталось, в альянсе участились безрассудные предложения, среди которых – установление бесполетной зоны над Украиной и даже сбитие пилотируемых российских самолетов. The American Conservative замечает, что идея отправки на Украину «миротворческих» войск НАТО уже не встречает столь ожесточенного сопротивления, как ранее. Автор публикации призывает представителей США и альянса отказаться от иллюзий и признать невозможность военной победы Украины над Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Финляндии направило на Украину тридцатый пакет военной помощи.

    Страны НАТО усилили давление на союзников из-за поставок американского оружия Киеву.

    Германия выделила 500 млн долларов на закупку американского оружия для Украины.

    3 ноября 2025, 13:36 • Новости дня
    Politico: Украина может лишиться поддержки МВФ
    Politico: Украина может лишиться поддержки МВФ
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украине угрожает потеря финансовой поддержки МВФ, если Евросоюз не одобрит использование российских замороженных активов в пользу Киева, пишет газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.

    Украина может оказаться без поддержки Международного валютного фонда, если Евросоюз не позволит использовать замороженные российские активы, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в Politico. Издание цитирует европейских чиновников, которые указывают, что отказ Бельгии подержать соответствующий кредит способен привести к блокировке финансовой поддержки со стороны фонда.

    Дипломаты ЕС и представитель Еврокомиссии сообщили, что соглашение по российским активам могло бы убедить МВФ в том, что Украина остается финансово жизнеспособной. По данным Politico, в условиях сокращения поддержки Киева со стороны США, Международный валютный фонд ожидает, что Евросоюз возьмет на себя основную часть финансирования Украины в ближайшие несколько лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Андрей Длигач заявил, что Украина находится на грани экономической катастрофы. Мария Захарова отметила, что у «коалиции желающих» заканчиваются ресурсы для поддержки Киева. Украина не сможет продержаться без помощи Запада до весны 2026 года.

    3 ноября 2025, 22:11 • Новости дня
    В Сети появились снимки массовых захоронений ВСУ на кладбище «Деевка-2»

    Tекст: Ольга Иванова

    Крупное украинское военное кладбище пополнилось сотнями безымянных могил за считанные месяцы после передачи тел погибших украинских солдат, кадры захоронений появились в Сети.

    Кадры крупного кладбища неопознанных украинских военнослужащих под названием «Деевка-2» у Днепропетровска были опубликованы в открытых источниках, передает Российская газета. Особенностью этого объекта является то, что на нем хоронят только тех, чья личность не установлена.

    Комментарии по ситуации предоставили источники в российских силовых структурах, сообщает ТАСС.

    «Украинское кладбище «Деевка-2» находится под Днепропетровском. Там похоронены военнослужащие ВСУ, чью личность не удалось установить. Ежедневно на этом кладбище хоронят десятки украинских военных, в один из дней октября там было похоронено 19 человек», – рассказал собеседник агентства.

    Известно, что кладбище открылось в апреле и за несколько месяцев значительно увеличилось в размерах. Причиной его появления, по словам источника, стало завершение курской попытки прорыва ВСУ и передача Киеву 6 000 тел погибших украинских военных, а также продолжающаяся передача в среднем 1 000 тел ежемесячно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что Россия располагает значительным числом тел украинских военнослужащих. В Киеве в октябре прошел митинг с требованием ускорить поиски пропавших без вести солдат ВСУ. Российский боец рассказал, что украинские военные уничтожают тела своих сослуживцев с помощью дронов.

    3 ноября 2025, 21:36 • Новости дня
    Власти Украины придумали новый способ борьбы с убегающим населением

    Tекст: Ольга Иванова

    В Закарпатской области Украины появятся бетонные блоки у пограничных пунктов после серии попыток прорыва автомобилей через границу.

    В Закарпатской области Украины рядом с пунктами пропуска установят бетонные блоки, сообщает РИА «Новости». Об этой мере рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко во время телемарафона. По его словам, в последнее время участились случаи попыток прорыва граждан автомобилями через государственную границу, даже с повреждением ограждений.

    Демченко заявил: «В последнее время зафиксировано много случаев, когда некоторые граждане пытаются прорваться через границу – как непосредственно на контрольно-пропускных пунктах, так и на входах в них, иногда даже с повреждением ограждения».

    Власти подчеркнули, что увеличение числа таких инцидентов заставило Госпогранслужбу принять дополнительные меры физического сдерживания. Одновременно с этим Пограничная служба Украины совместно со Службой инфраструктурного развития и восстановления Закарпатской областной военной администрации усилит безопасность на дорогах, ведущих к пунктам пропуска. Акцент делается на повышение контроля и предотвращение несанкционированного выезда граждан с территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, молдавские пограничники задержали мужчину с Украины, который пытался пересечь Днестр на надувной лодке и запросил убежище. В Румынию уже сбежали более 26 тыс. солдат ВСУ, что соответствует численности армейского корпуса.

    4 ноября 2025, 08:21 • Новости дня
    На Украине начали расследование гибели военных в Днепропетровской области

    Власти Украины начали расследовать гибель военных в Днепропетровской области

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины инициировали досудебное расследование в связи с гибелью военных ВСУ в Днепропетровской области на построении, сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

    Государственное бюро расследований Украины открыло расследование по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате воздушного удара в Днепропетровской области.

    Расследование осуществляется по части 4 статьи 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения), передает РИА «Новости».

    Следователи проверят, были ли 1 ноября выполнены требования безопасности для личного состава и организовано ли укрытие военных во время воздушной тревоги должным образом.

    Командование ВСУ начало проверку после гибели военнослужащих при построении в Днепропетровской области.

    ВСУ подтвердили потери после ударов ВС России в этом регионе.

    В интернете опубликованы видеоматериалы, зафиксировавшие последствия удара российской баллистической ракеты «Искандер» по плацу с построением бойцов ВСУ.

    Минобороны России заявило, что удары были нанесены по подразделениям ВСУ в районах Даниловки, Орестополя и Тихого.

    Брошенные в России автозаводы нашли новых хозяев

    Почти все автомобильные заводы России, которые когда-то построили, а потом бросили иностранные концерны, восстановили полноценную работу, заявили в Минпромторге. Кто же заселился на заводы под Петербургом, Калугой и Калининградом и какой у них в этом был резон? Подробности

    Ужесточение антироссийской политики разнообразно раскололо Америку

    Глава МИД Сергей Лавров выразил недоумение тем, что президент США Дональд Трамп «опять ушел на позиции», которые давно отработаны, и требует заморозки конфликта, хотя прежде соглашался с позицией Москвы о выработке полноценного мирного договора. В чем причина перемен в политике Вашингтона? Почему там решили вернуться к практике давления на Россию? Подробности

    Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа

    Редчайший случай в зоне спецоперации: украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Украинские СМИ стали заявлять о «дерзком контрнаступлении», но все быстро закончилось уничтожением всей группы ГУР ВСУ. Зачем в таком случае командование украинских сил спецопераций на самом деле устроило подобную авантюру? Подробности

    Конгресс США оставил американцев без зарплат и продуктов

    Чиновники остались без зарплат, дети без садов, а бедные буквально без продовольствия. Все это – то, что прямо сейчас происходит в Соединенных Штатах в результате того, что политики в Конгрессе не могут договориться об утверждении бюджета на следующий год. Кого винят в происходящем американские избиратели и как долго это продлится? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

