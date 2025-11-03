Атакам дронов подверглись пять муниципалитетов Белгородской области

Tекст: Ольга Иванова

Пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам беспилотников ВСУ. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале, в результате атак ранены два человека.

Один из пострадавших – водитель легкового автомобиля, который был атакован дроном на трассе Волоконовка – Шебекино. Мужчина получил баротравму, осколочные ранения туловища и руки, после оказания помощи его отпустили на амбулаторное лечение. Автомобиль также поврежден.

В Шебекино дрон поразил грузовой автомобиль. Пострадал мужчина, которого доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног. Его переводят для дальнейшего лечения в городскую больницу Белгорода.

Кроме того, в Шебекино несколько беспилотников нанесли удары по двум предприятиям, вызвав возгорание складских и административных помещений, которое удалось ликвидировать. В результате атак повреждены кровля, остекление и оборудование предприятий. Осколки другого дрона повредили автомобили и выбили окна в частном доме города.

В селе Мешковое дрон атаковал легковой автомобиль, а в Борисовском районе дроны повредили припаркованный легковой автомобиль и остекление социального объекта. В селе Грузское пострадали легковой автомобиль и окна частного дома от осколков.

По данным губернатора, в селе Казинка Валуйского округа дрон выбил окна двух домов, второй дрон повредил емкость и остекление здания на территории сельхозпредприятия. В хуторе Кургашки беспилотник повредил ангар, повредив грузовик, кровлю и ворота.

В Грайворонском округе село Дорогощь подверглось удару FPV-дрона – там загорелся гараж на территории предприятия. В поселке Октябрьский Белгородского района повреждена крыша частного дома. Информация о последствиях продолжается уточняться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в хуторе Кургашки Белгородской области после атаки дрона Вооруженных сил Украины погибла одна женщина, трое жителей получили ранения различной степени тяжести.

Силы ПВО в воскресенье уничтожили два беспилотника над Белгородской областью.