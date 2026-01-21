Депутат Фенкер: Доступ США к военной инфраструктуре Гренландии ограничен

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, все решения принимались со стороны Королевства Дания, а значит – и Гренландии. «Так что мы со стороны Королевства Дания, а значит и Гренландии, ограничили доступ Соединённых Штатов ещё в 2004 году», – подчеркнул Фенкер, передает РИА «Новости».

Депутат напомнил, что изначальное соглашение с США было заключено в 1951 году, когда Гренландия еще находилась в колониальном статусе и не могла влиять на эти решения. С 2004 года, по словам Фенкера, США сохранили лишь один оборонный объект на острове – авиабазу Туле.

Он уточнил, что любые операции США за пределами действующих военных объектов требуют обязательного согласия как Копенгагена, так и властей Гренландии. По словам Фенкера, для посадки вертолетов или самолетов вне существующих аэропортов, а также для любых изменений на базе Туле, необходимо получить одобрение обеих сторон.

Ранее премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен сообщил, что власти Гренландии намерены сформировать специальную группу для подготовки граждан к возможным военным и экономическим потрясениям на фоне угроз США захватить остров.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности после разговора с генсеком НАТО Марком Рютте.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов назвал возможное вторжение США в Гренландию катастрофой и поводом к войне. Руководство ЕС заявило, что не собирается вступать в противостояние с США из-за Гренландии, но готово защищать свои интересы.