  • Новость часаВ Запорожской области уничтожены две группы диверсантов ВСУ в российской форме
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европейцам приготовили «правый обман»
    Алиев предсказал новый нефтяной бум в Азербайджане
    Борт № 1 Трампа сломался при вылете в Давос
    Лукашенко объяснил решение присоединиться к «Совету мира»
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию
    Трамп репостнул сообщение, где ООН и НАТО названы врагами США
    Названа причина отмены подписания плана по Украине на 800 млрд долларов
    Большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира»
    Кличко пожаловался на Зеленского в Times
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Зеленский зачищает политическую поляну на Украине

    На фоне энергетического кризиса и провалов ВСУ на фронте политические позиции Зеленского слабеют. В такой ситуации репрессии – один из способов удержать власть. Но есть ли для этого у офиса Зеленского силовой и правоохранительный ресурс?

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Национальную гордость осетин оскорбили пьянством

    Важно защитить уникальное национальное разнообразие, не дать прорасти семенам нетерпимости, уничтожающей традиционный уклад на Северном Кавказе.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Давосе торгуют страхом и унижением

    Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.

    0 комментариев
    21 января 2026, 08:31 • Новости дня

    Депутат Фенкер: Доступ США к военной инфраструктуре Гренландии ограничен

    Tекст: Дарья Григоренко

    Доступ Соединённых Штатов к военной инфраструктуре на территории Гренландии был существенно ограничен еще в 2004 году в рамках пересмотра оборонных соглашений с Данией, сообщил депутат парламента Гренландии Куно Фенкер.

    По его словам, все решения принимались со стороны Королевства Дания, а значит – и Гренландии. «Так что мы со стороны Королевства Дания, а значит и Гренландии, ограничили доступ Соединённых Штатов ещё в 2004 году», – подчеркнул Фенкер, передает РИА «Новости».

    Депутат напомнил, что изначальное соглашение с США было заключено в 1951 году, когда Гренландия еще находилась в колониальном статусе и не могла влиять на эти решения. С 2004 года, по словам Фенкера, США сохранили лишь один оборонный объект на острове – авиабазу Туле.

    Он уточнил, что любые операции США за пределами действующих военных объектов требуют обязательного согласия как Копенгагена, так и властей Гренландии. По словам Фенкера, для посадки вертолетов или самолетов вне существующих аэропортов, а также для любых изменений на базе Туле, необходимо получить одобрение обеих сторон.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    21 комментарий


    Ранее премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен сообщил, что власти Гренландии намерены сформировать специальную группу для подготовки граждан к возможным военным и экономическим потрясениям на фоне угроз США захватить остров.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности после разговора с генсеком НАТО Марком Рютте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов назвал возможное вторжение США в Гренландию катастрофой и поводом к войне. Руководство ЕС заявило, что не собирается вступать в противостояние с США из-за Гренландии, но готово защищать свои интересы.

    20 января 2026, 15:22 • Новости дня
    Лавров пошутил о планах Дании изъять земли посольства России в Копенгагене
    Лавров пошутил о планах Дании изъять земли посольства России в Копенгагене
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией прокомментировал решение властей Копенгагена изъять участок земли у российского посольства, связав это с нехваткой территории из-за Гренландии.

    Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году прокомментировал решение муниципалитета Копенгагена об изъятии земли, на которой располагается российское посольство. По его словам, он иронично предположил, что действия датских властей могут быть связаны с ситуацией вокруг Гренландии. «Может быть, им хочется оттуда людей переселить куда-то, и не хватает территории, помещений. Не могу сказать», – заявил Лавров, передает ТАСС.

    «Но то, что это дипломатическое хамство, сомнений не вызывает, – заметил Лавров. – И, безусловно, мы достойно на это ответим».

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    21 комментарий


    Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил о сокращении численности дипмиссии и угрозе лишения земли, где расположены здания посольства России в Копенгагене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Барбин заявил о невозможности нормального взаимодействия с Данией из-за ее конфронтационного курса и поддержки украинских военных проектов.

    Дания увеличивает военное присутствие на острове Борнхольм в Балтийском море, ссылаясь на угрозу со стороны России.

    Дания занимает четвертое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (9)
    20 января 2026, 11:41 • Новости дня
    Дания отказалась от использования истребителей F-16
    Дания отказалась от использования истребителей F-16
    @ IMAGO/Bjorn Trotzki/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Датские военно-воздушные силы Дании провели официальную церемонию прощания с последними F-16, передав часть самолетов Украине и Аргентине.

    Дания официально вывела из эксплуатации свои истребители F-16, передает The War Zone.

    Финальный полет прошел на авиабазе Скридструп в Южной Ютландии, где последняя машина приземлилась около 14.00 по местному времени. За два часа до этого три F-16 совершили последний совместный вылет, а затем покинули базу на форсаже.

    Церемония проводилась после более чем сорокалетней службы F-16 в составе ВВС Дании. Бывший начальник штаба ВВС Дании Кристиан Хвидт отметил, что F-16 всегда поддерживались «лучшими техниками и пилотами мира». Он напомнил, что именно он первым посадил F-16 на Скридструп в январе 1980 года.

    Дания приобрела 77 F-16A/B в конце 1970-х годов по совместной программе с Бельгией, Нидерландами и Норвегией. За годы службы истребители участвовали в операциях над Югославией, Афганистаном, Ливией, а также в миссиях по патрулированию воздушного пространства Балтии и Исландии.

    В 2023 году Дания получила первый F-35A, и к 2025 году все 43 заказанных F-35 будут введены в строй. Старшие советники ВВС объяснили, что переход связан с необходимостью реагировать на современные угрозы, где ключевую роль играют цифровые и многоуровневые боевые действия.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    21 комментарий

    Часть бывших датских F-16 уже передана Украине и Аргентине. Украина получила 19 самолетов из Дании в рамках общей поставки 87 F-16 от четырех стран, а Аргентина приобрела 24 истребителя, первые шесть из них доставили в декабре 2025 года.

    Ранее глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов расценил возможное вторжение США в Гренландию как повод к войне и назвал такие действия катастрофой.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет». Он пригрозил принять меры против якобы «российской угрозы» для Гренландии.

    Комментарии (10)
    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 17:19 • Новости дня
    Каллас: Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за Гренландии
    Каллас: Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за Гренландии
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство ЕС подчеркнуло, что не намерено вступать в противостояние с США из-за Гренландии, однако готово защищать свои интересы.

    Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за ситуации вокруг Гренландии. Такое заявление сделала глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас на слушаниях по Гренландии и трансатлантическим отношениям в Европарламенте в Страсбурге, передает ТАСС.

    Каллас подчеркнула: «ЕС не намерен начинать драку, но будет защищать свои позиции. У Европы есть набор инструментов для защиты своих интересов». Она также выразила мнение, что прямое давление не приведет к изменению статуса Гренландии, а лишь негативно скажется на экономическом положении как США, так и Европы.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    21 комментарий

    Каллас добавила, что ситуация вокруг Гренландии стала для ЕС новым кризисом, с которым ранее союз не сталкивался. Она считает, что вопросы безопасности региона можно решать через структуру НАТО.РИА «Новости». 

    Также Каллас в ходе выступления упомянула, что с таянием арктических льдов существует риск усиления присутствия России и Китая в регионе. Она напомнила, что Россия уже долгие годы вкладывает средства в военную инфраструктуру на Крайнем Севере, но не привела подробной связи этих действий с нынешним кризисом в Арктике.

    В свою очередь президент Финляндии Александр Стубб заявил, что совместный поход в сауну с президентом США Дональдом Трампом мог бы способствовать урегулированию ситуации вокруг Гренландии.

    Ранее Трамп сообщил о введении тарифов на товары европейских стран, если не получится договориться о покупке Гренландии.

    А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии показывает кризис внутри западного общества.

    Комментарии (28)
    20 января 2026, 14:57 • Новости дня
    Лавров сравнил значение Крыма для России с Гренландией для США

    Лавров: Крым так же важен для России, как Гренландия – для США

    Лавров сравнил значение Крыма для России с Гренландией для США
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крым имеет для безопасности России такую же важность, как Гренландия для США, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

    «Крым не менее важен для безопасности Российской Федерации, чем Гренландия для Соединенных Штатов», – отметил он, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что если бы на месте жителей Гренландии оказался крымский народ, многое стало бы понятнее. Министр напомнил, что в Крыму прошел референдум после антиконституционного госпереворота: пришедшие к власти путчисты начали войну против русского языка и отправили боевиков на штурм Верховного совета Крыма, в то время как в Гренландии таких переворотов не происходило.

    Глава МИД добавил, что, как отмечал президент США Дональд Трамп, для Вашингтона Гренландия важна именно с точки зрения безопасности.

    Отдельно Лавров прокомментировал возможность заключения договора о взаимопомощи с Гренландией и Исландией. Он заявил, что сегодня отсутствуют условия, позволяющие даже предполагать такую вероятность.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    21 комментарий

    Ранее Трамп объяснил, для чего ему нужна Гренландия. Он также заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет».

    Комментарии (31)
    20 января 2026, 12:47 • Новости дня
    Лавров назвал Гренландию примером кризиса на Западе
    Лавров назвал Гренландию примером кризиса на Западе
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что пример Гренландии иллюстрирует нарастающий кризис внутри западного общества.

    Кризисные тенденции в западном обществе становятся все заметнее, примером чему служит ситуация вокруг Гренландии, передает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, подводя итоги работы дипломатов в 2025 году.

    По словам Лаврова, «Гренландия – это очевидный пример, который у всех на устах и вокруг которого развиваются такие дискуссии, что трудно было представить, что такое может происходить ранее, включая перспективы сохранения НАТО в качестве единого западного военно-политического блока».

    Лавров подчеркнул, что сегодня на мировой арене перечеркнуты все правила, которые в прошлом устраивали Запад и составляли основу миропорядка. По его словам, сейчас идёт игра «кто сильнее – тот и прав», что особенно проявляется в борьбе с экономическим преимуществом Китая. Министр добавил, что попытки решить эту проблему осуществляются с помощью санкций, тарифов и пошлин, а прежние критерии работы таких организаций, как Международный валютный фонд, Всемирный банк и Всемирная торговая организация, фактически утратили свою силу.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    21 комментарий

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о введении тарифов на товары европейских стран в случае, если не удастся договориться о полном приобретении Гренландии.

    Глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов расценил возможное вторжение США в Гренландию как повод к войне и назвал такие действия катастрофой.

    Трамп сообщил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 10:01 • Новости дня
    В парламенте Дании пригрозили США войной

    Датский депутат Ярлов пообещал военный ответ при вторжении США в Гренландию

    В парламенте Дании пригрозили США войной
    @ Francis Joseph Dean/imago/Dean Pictures/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов расценил возможное вторжение США в Гренландию как повод к войне и назвал такие действия катастрофой, сообщает CNN,

    Дания готова начать военные действия против США в случае попытки захвата Гренландии, об этом заявил глава оборонного комитета парламента Расмус Ярлов телеканалу CNN, передает РИА «Новости».

    На вопрос журналиста о готовности Дании к сопротивлению возможному контролю США над Гренландией Ярлов ответил прямой угрозой: «Мы, конечно же, будем защищать Гренландию. Если будет вторжение со стороны американских солдат, будет война».

    Ярлов признал, что США обладают военным преимуществом перед Данией, однако подчеркнул, что даже в такой ситуации попытка захвата Гренландии приведет для США к катастрофическим последствиям. По его словам, у Вашингтона уже есть неограниченный доступ к размещению военных на Гренландии.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    21 комментарий

    Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и глава МИД Гренландии выступили с предложением создать в Арктике миссию НАТО.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет».

    Трамп также выразил намерение принять меры против якобы «российской угрозы» для Гренландии и раскритиковал Данию за бездействие.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Европу к потере Гренландии привел отказ от российского газа.

    Комментарии (2)
    20 января 2026, 13:37 • Новости дня
    Стубб предложил Трампу для решения вопроса Гренландии сходить вместе в сауну
    Стубб предложил Трампу для решения вопроса Гренландии сходить вместе в сауну
    @ Fernando Llano/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Финляндии Александер Стубб считает, что совместный поход в сауну с американским лидером Дональдом Трампом мог бы помочь в урегулировании ситуации вокруг Гренландии.

    Стубб в интервью газете The Washington Post заявил, что считает совместный поход в сауну с бывшим американским президентом Дональдом Трампом эффективным способом решения вопроса о Гренландии, передает ТАСС.

    «Знаете, иногда лучше притормозить. Знаете, сходить в сауну, принять хорошую ванну, а потом найти решение. Знаете, если бы можно было убедить президента Трампа сходить в сауну, думаю, мы бы чего-то добились. От дипломатии гольфа к дипломатии сауны. Ну, знаете, почему бы и нет?» – заявил Стубб.

    Кроме того, финский лидер выразил надежду на то, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где, по его словам, соберутся все европейские лидеры, удастся разрешить сложную ситуацию вокруг Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия направила в Гренландию 13 солдат для защиты острова от США.

    Дональд Трамп заявил, что Дания не сможет защитить Гренландию «двумя упряжками».

    Трамп также объяснил, зачем ему нужна Гренландия.

    Комментарии (17)
    21 января 2026, 08:22 • Новости дня
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию в попытке угодить США
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию в попытке угодить США
    @ Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и роста давления, сообщает Bloomberg.

    Агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника, участвующего во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщило о риске, что Европа может согласиться отдать Гренландию США в попытке угодить Вашингтону. Собеседник агентства отметил, что многие европейцы считают завершенным послевоенный мировой порядок, а возможный захват территорий президентом США Дональдом Трампом может радикально изменить политическую ситуацию в мире, передает ТАСС.

    По оценке источника, европейские лидеры могут согласиться на уступку Гренландии в очередной попытке умиротворить Белый дом.

    Bloomberg пишет, что европейские чиновники были шокированы быстрым переходом США от дружественного взаимодействия к враждебному и потерей поддержки. Некоторые представители ЕС признали, что не понимают, как реагировать на постоянно меняющиеся угрозы и требования со стороны Вашингтона, которые, по их словам, лишены логики.

    В публикации отмечается, что возобновление требований президента США к Дании о передаче крупнейшего в мире острова совпало с новыми угрозами тарифов и попыткой Вашингтона создать альтернативный ООН глобальный форум по безопасности. Это происходит на фоне уязвимости европейского сообщества, экономических трудностей и утраты уверенности в американских гарантиях безопасности.

    Bloomberg подчеркивает, что Евросоюз, и без того расколотый конфликтом на Украине, сталкивается с ощущением потери контроля и нарастанием враждебности в отношениях с Белым домом.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    21 комментарий

    Власти Гренландии планируют создать специальную группу для подготовки населения к возможным военным и экономическим потрясениям на фоне угроз США.

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Европу проявить силу в ситуации с Гренландией и прекратить льстить Дональду Трампу.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не хочет противостоять США из-за Гренландии, но будет защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация с Гренландией показывает кризис внутри западного общества.

    Комментарии (5)
    20 января 2026, 21:42 • Новости дня
    Канада назвала Россию главной угрозой в Арктике

    Канада заявила о необходимости защиты от России в Арктике

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава канадского правительства Марк Карни призвал усилить защиту в Арктике от России на фоне обсуждений статуса Гренландии.

    Премьер-министр Канады Марк Карни выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где заявил о важности выстраивания защиты от действий России в Арктике, передает ТАСС. По его словам, Россия «без сомнения, представляет угрозу в Арктике».

    Карни подчеркнул: «Они представляют собой реальную угрозу в Арктике, от которой мы должны защищаться». В то же время премьер-министр отметил, что в настоящий момент речь идет скорее о потенциальной, а не о реальной угрозе.

    Заявление прозвучало на фоне обсуждений притязаний США на Гренландию, однако подробностей относительно конкретных мер или планов Карни не раскрыл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Канады планируют открыть консульство на Гренландии на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа аннексировать остров.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что спор вокруг Гренландии связан с последствиями колониальной эпохи. Лавров также считает, что ситуация с Гренландией демонстрирует кризис внутри западного общества.


    Комментарии (6)
    20 января 2026, 15:42 • Новости дня
    Лавров заявил о колониальных корнях спора вокруг Гренландии

    Лавров: Ситуация вокруг Гренландии связана с последствиями колониальной эпохи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году заявил, что спор вокруг Гренландии связан с последствиями колониальной эпохи.

    Лавров напомнил, что с XII века Гренландия была колонией Норвегии, а с XVII до середины XX века – колонией Дании, передает ТАСС. По его словам, только к середине прошлого века остров получил статус ассоциированной территории в составе Дании, а также был ассоциирован с Европейским союзом.

    «В принципе Гренландия – это не естественная часть Дании, правда ведь? Она не была ни естественной частью Норвегии, ни естественной частью Дании. Это колониальное завоевание», – указал Лавров. Он также отметил, что тот факт, что жителям сейчас комфортно, не отменяет остроты вопроса бывших колониальных территорий.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    21 комментарий

    Ранее Лавров сравнил значение Крыма для России с Гренландией для США.

    Президент США Дональд Трамп объяснил, для чего ему нужна Гренландия. Он также заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет».

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 17:44 • Новости дня
    Власти Гренландии сообщили, что дети на острове стреляют с 11 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Гренландии дети уже с 11 лет обучаются стрельбе, а с 15 лет могут самостоятельно использовать оружие для охоты, отметили власти острова.

    Дети в Гренландии начинают обучаться стрельбе уже в возрасте 11-12 лет. Об этом заявила РИА «Новости» глава департамента рыболовства в правительстве Гренландии Катрине Кэргор. «Многие дети в Гренландии стреляют в своего первого оленя уже в 11-12 лет. Они знают, как обращаться с оружием», – сказала она.

    По информации Кэргор, до достижения 15 лет дети могут пользоваться оружием только в присутствии родителей. После этого возраста подростки имеют право самостоятельно использовать оружие для охоты.

    Чиновница подчеркнула, что охота и самостоятельное обеспечение продовольствием – важная часть жизни и культуры острова. Жители Гренландии традиционно занимаются промыслом, а навыки владения оружием передаются из поколения в поколение.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    21 комментарий

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов назвал возможное вторжение США в Гренландию катастрофой и поводом к войне.

    До этого президент США Дональд Трамп заявил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности после разговора с генсеком НАТО Марком Рютте.

    А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии иллюстрирует кризис внутри западного общества.

    Комментарии (6)
    20 января 2026, 10:49 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности ввести тарифы на товары из ЕС ради покупки Гренландии

    CNN: Трамп решил ввести тарифы на товары из ЕС ради покупки Гренландии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп заявил о введении тарифов на товары европейских стран, если не удастся договориться о полном приобретении Гренландии, поставив ультиматум по срокам.

    Трамп объявил, что с 1 февраля европейские страны, включая Данию, Норвегию, Швецию, Францию, Германию, Британию, Нидерланды и Финляндию, столкнутся с тарифами 10%, которые вырастут до 25% с 1 июня, если не будет достигнуто соглашение о продаже Гренландии, пишет CNN.

    Заявление стало кульминацией его многолетней идеи о контроле над островом, которую он впервые публично озвучил в свой первый срок, а затем вновь сделал приоритетом после возвращения на пост президента.

    По данным CNN, команда Трампа разделена во мнениях о способах достижения цели, хотя все согласны с необходимостью контроля США над Гренландией из соображений национальной безопасности.

    Часть советников настаивает на использовании давления и тарифов вместо военных методов, другие допускают возможность военной аннексии.

    В Белом доме заявили о готовности реализовать любой выбранный президентом план, подчеркнув, что «Трамп не был избран для сохранения статус-кво» и только он всерьез занялся вопросом приобретения Гренландии.

    Ранее Дания отвергла возможность продажи острова, что привело к дипломатической размолвке. Недавние совместные военные учения НАТО на Гренландии усилили обеспокоенность Трампа, который заявил: «Сейчас мы что-то сделаем с Гренландией, нравится им это или нет. Если мы этого не сделаем, Гренландию возьмет Россия или Китай».

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    21 комментарий

    Многие европейские лидеры, включая премьер-министра Британии Кейра Стармера и генерального секретаря НАТО Марка Рютте, пытались смягчить позицию США и объяснить значение военных маневров, однако Трамп продолжает настаивать на полном контроле над островом. Белый дом также заявил, что с Гренландией под контролем США НАТО станет более мощным и эффективным альянсом. Несмотря на предложения о расширении американского военного присутствия и гарантиях отказа от китайских инвестиций, Трамп остается непреклонен: «Для настоящей выгоды нужна собственность. Нужен титул».

    Напомним, глава минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и глава МИД Гренландии выступили с предложением создать в Арктике миссию НАТО.

    Президент США Дональд Трамп заявлял, что в вопросе Гренландии «пути назад нет». Он также говорил о планах по мерам против якобы «российской угрозы» для Гренландии, а также выступал с критикой Дании за бездействие.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Европу к потере Гренландии привел отказ от российского газа.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 22:02 • Новости дня
    Стармер объяснил критику Трампа в адрес Британии

    Стармер объяснил критику Трампа разочарованием из-за Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что не видит попытки унизить Лондон в высказываниях президента США Дональда Трампа о передаче острова Диего-Гарсия Маврикию.

    Заявления премьер-министра Британии Кир Стармера о критике Дональда Трампа прозвучали на фоне публикаций по поводу передачи острова Диего-Гарсия Маврикию, передает ТАСС.

    Представитель Стармера отметил, что президент США, вероятно, был разочарован по поводу ситуации с Гренландией, и это могло повлиять на его публикации в отношении ряда мировых лидеров. Официальный представитель подчеркнул, что британский премьер не чувствует себя униженным или в замешательстве из-за заявлений американского лидера.

    Трамп ранее назвал передачу острова Маврикию актом «огромной глупости» и «абсолютной слабости». Диего-Гарсия является крупнейшим островом архипелага Чагос, который Британия вывела в отдельную административную единицу в 1965 году, а через год остров арендовали США для строительства авиабазы. Все 1,5 тыс. жителей были депортированы.

    В 2017 году Маврикий обратился в ООН по поводу возвращения архипелага, и в 2019 году Международный суд ООН вынес заключение в пользу Маврикия.

    В мае 2025 года Кир Стармер объявил о подписании соглашения с Маврикием о передаче архипелага под его суверенитет.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    21 комментарий

    Дональд Трамп назвал передачу Маврикию архипелага Чагос актом «огромной глупости» и «абсолютной слабости», подчеркнув угрозу для военной базы США на острове Диего-Гарсия.

    Высокий суд Англии и Уэльса в 2025 году запретил Британии завершать переговоры о передаче архипелага Маврикию, указав на необходимость учитывать права коренных жителей.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Британия продолжает контролировать архипелаг Чагос и Мальвинские острова, нарушая резолюции ООН.

    Лавров также заявил, что спор вокруг Гренландии связан с последствиями колониализма.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 10:48 • Новости дня
    Британские СМИ: Ущерб от пошлин Трампа за Гренландию превысит 21 млрд фунтов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия может столкнуться с рецессией, если президент США Дональд Трамп быстро введет дополнительные пошлины на ее товары, пишет The Telegraph со ссылкой на консалтинговую фирму Capital Economics.

    Британия может столкнуться с рецессией, если президент США Дональд Трамп оперативно введет дополнительные пошлины на британские товары, сообщают «Ведомости» со ссылкой на The Telegraph и консалтинговую фирму Capital Economics.

    Эксперты оценивают ущерб для экономики страны в 0,75% ВВП, что эквивалентно 21,6 млрд фунтов стерлингов.

    «При текущих темпах роста британской экономики в 0,2-0,3% в квартал, если этот удар произойдет сразу, это может спровоцировать рецессию», – подчеркнул главный экономист Capital Economics Пол Дейлс. На фоне подобных угроз мировые рынки отреагировали падением: индекс DAX снизился на 1,5%, CAC 40 – на 1,8%, а бумаги таких автопроизводителей, как BMW, подешевели на 7%. Британский FTSE 100 потерял 0,4%, но его частично поддержал рост акций компаний оборонного и горнодобывающего секторов.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что страна не намерена отвечать на инициативу США зеркальными мерами, назвав Вашингтон «близким союзником». Между тем, 17 января Дональд Трамп объявил о планах ввести с 1 февраля пошлины на товары из ряда европейских стран, включая Британию, из-за их критики заявлений о возможности аннексии Гренландии.

    Еврокомиссия увидела в действиях Трампа угрозу трансатлантическим отношениям, а европейские государства выступили против такой политики, расценив ее как шантаж, не способствующий ни безопасности НАТО, ни ситуации вокруг Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европарламент объявил о намерении остановить торговую сделку с США после введения новых тарифов администрацией Трампа.

    Стармер заявил, что действия США из-за ситуации вокруг Гренландии являются «совершенно неправильными».

    Дональд Трамп ранее ввел пошлины против стран Евросоюза, сославшись на диспут вокруг Гренландии.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 20:50 • Новости дня
    Экс-генсек НАТО призвал Европу проявить силу в споре с Трампом о Гренландии

    Экс-генсек НАТО Расмуссен призвал Европу проявить силу в споре с Трампом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о необходимости прекратить льстить президенту США Дональду Трампу и предложил Европе продемонстрировать силу на фоне спора о Гренландии.

    Экс-глава НАТО и бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен в интервью агентству Рейтер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что странам Европы необходимо прекратить льстить президенту США Дональду Трампу по вопросу Гренландии, так как это не приносит результатов. По его словам, сейчас «будущее НАТО стоит на кону», а время для лести прошло.РИА «Новости».

    «На самом деле именно будущее НАТО стоит на кону. Время для лести подошло к концу. Это не работает», – цитирует его Рейтер.

    Расмуссен подчеркнул, что Европе следует показать силу и единство, поскольку эти качества, по его мнению, уважает Трамп. Он также призвал обсудить применение «инструмента против принуждения» Евросоюза, известного как торговая базука, на фоне угроз Трампа ввести пошлины против ряда стран.

    Как сообщает агентство, политик предложил трехпунктовый план по урегулированию ситуации вокруг Гренландии. В предложении Расмуссена содержится идея обновить соглашение 1951 года между США и Данией, что позволит усилить военное присутствие НАТО в регионе. План также предусматривает заключение инвестиционного соглашения для содействия добыче минералов американскими и европейскими компаниями, а также договор, который ограничит инвестиции КНР и России в критически важные отрасли Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Гренландии намекнули, что дети на острове начинают стрелять с 11 лет. В то же время руководство ЕС заявило, что не собирается вступать в противостояние с США из-за Гренландии, но готово защищать свои интересы.

    А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии показывает нарастание кризиса внутри западного общества.

    Комментарии (0)
    Главное
    Украинский дрон атаковал жилой дом в Новой Адыгее
    Военные США захватили танкер Sagitta в Карибском море
    Немецкие СМИ обвинили фон дер Ляйен в упадке Европы
    Экс-премьер Южной Кореи получил 23 года тюрьмы
    Верховный суд поддержал взыскание 462 млн евро с Unicredit
    Врачи cкорой помощи призвали москвичей не выходить из дома в морозы
    Долина заявила, что хорошо устроилась на новом месте жительства

    Европу к потере Гренландии привел отказ от российского газа

    Президент США Дональд Трамп пригрозил новой торговой войной против восьми европейских стран. Параллельно в ЕС появились опасения, что Вашингтон может перекрыть поставки своего СПГ, от которого европейцы после 2022 года стали сильно зависимы. Трамп, судя по всему, готов биться за Гренландию до конца. Подробности

    Перейти в раздел

    Риторика прибалтов о Калининграде опасна для них самих

    «Это будет самоубийством для тех, кто затеет подобные провокации». Такими словами глава МИД России Сергей Лавров ответил на заявления литовского дипломата, отрицающего принадлежность Калининграда к России и упоминающего планы НАТО по нападению на Калининградскую область. Почему даже пустые угрозы прибалтийских политиков стоит воспринимать всерьез? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российские войска откроют путь на Славянск

    В последние дни существенно возросли темпы наступления российских войск в районе Красного Лимана – последнего крупного населенного пункта перед Славянском. Кто и как проводит эти военные операции, что ВСУ пытаются этому противопоставить и какое значение освобождение Красного Лимана будет иметь для всей СВО в целом? Подробности

    Перейти в раздел

    Европейцам приготовили «правый обман»

    Едва ли не политическую революцию внезапно анонсировали в Европарламенте: поворот ведущих партий ЕС в правую сторону – защиту не либеральных ценностей, а реальных национальных интересов Европы. Откуда возникла такая идея – и почему она, скорее всего, является не более чем попыткой обмана избирателей Евросоюза? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцы нашли защитника в Польше

      В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    • Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

      В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    Перейти в раздел

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации