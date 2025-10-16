  • Новость часаУшаков заявил о скором начале подготовки саммита лидеров России и США
    Неудачи США с Китаем похожи на результат предательства
    В Германии начали процедуру конфискации замороженных средств российского банка
    «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию новой автомобильной марки
    Главный кинолог России выступил против расширения списка опасных пород собак
    Трамп заявил о договоренности о новых переговорах с Путиным в Будапеште
    Орбан заявил о готовности Венгрии принять встречу Путина и Трампа
    Российский рынок акций ускорил рост после разговора Путина и Трампа
    В США опубликованы советские архивы по расследованию убийства Кеннеди
    Минцифры допустило жесткие меры против Apple из-за требования ФАС
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    4 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    27 комментариев
    16 октября 2025, 21:37 • Новости дня

    ЕК сообщила о планах конфисковать российские активы до конца года

    Еврокомиссар Кубилюс: ЕК планирует конфисковать российские активы до конца года

    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс сообщил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия рассчитывает конфисковать замороженные российские активы до конца года.

    Он отметил, что дорожная карта повышения безопасности Евросоюза к 2030 году содержит важное обещание: так называемый «репарационный кредит» должен быть реализован к концу 2025 года, передает РИА «Новости».

    Кубилюс добавил, что конфискованные средства направят на военные нужды Киева. По его словам, Украина рассматривается как «ключевой будущий партнер Брюсселя», а от украинских властей ожидают помощи «с инновационными решениями и боевым опытом».

    Агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз планирует завершить разработку механизма кредитования Киева за счет замороженных российских активов к концу 2025 года.

    Президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в законности использования замороженных российских активов для предоставления крупного кредита Киеву.

    Премьер Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею кредита Украине за счет активов России.

    16 октября 2025, 14:53 • Новости дня
    Путин заявил о недопустимости роста тарифов из-за энергодефицита

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что затраты энергокомпаний, возникающие при реализации мероприятий по устранению энергодефицита, не должны включаться в тарифы и перекладываться на потребителей.

    Путин отметил наличие локальных дефицитов электроэнергии, особенно в районах строительства крупных индустриальных, транспортных и логистических проектов, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что покрывать этот дефицит необходимо за счет развития электросетей, обновления парка генерирующего оборудования и ввода новых электростанций.

    «Затраты энергетических компаний не должны механически перекладываться в тариф, на плечи потребителей», – заявил президент. Он добавил, что ожидает от правительства России предложений по более гибким решениям, включая нормативные инновации, управление спросом на электроэнергию и механизмы поддержки инвестиций в топливно-энергетический комплекс.

    Глава государства сообщил, что обсуждение этих предложений пройдет на отдельном совещании в ближайшее время.

    В июле в российских регионах изменились тарифы на ЖКУ.

    Комментарии (5)
    16 октября 2025, 14:55 • Новости дня
    Путин заявил о крахе европейской промышленности

    Путин заявил о крахе европейской промышленности из-за энергосанкций

    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что отказ европейских стран от закупки российских энергоносителей негативно сказался на экономике Евросоюза.

    По его словам, под политическим давлением многие страны Европы прекратили сотрудничество с Россией в энергетической сфере, что обернулось для них падением промышленного производства и ростом стоимости энергоносителей, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что в результате таких решений в Евросоюзе наблюдается падение оборотов промышленности, повышение цен из-за более дорогих заокеанских нефти и газа, а также общее снижение конкурентоспособности европейских товаров и экономики региона.

    Глава государства отметил, что по данным Евростата, объем промышленного производства в еврозоне в июле текущего года оказался на 1,2% ниже показателей 2021 года. Он также добавил, что в Германии спад промышленного производства достиг 6,6% по сравнению со средним уровнем 2021 года.

    Ранее Путин обвинил западные элиты в «искусственной ломке» мировой энергетики.

    Комментарии (32)
    16 октября 2025, 14:40 • Видео
    ЕС отказался от «стены беспилотников»

    Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли удар возмездия по газовой энергетике Украины
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская армия нанесла массированный удар по украинским объектам газовой энергетической инфраструктуры в ответ на террористические атаки киевского режима по российским гражданским объектам, сообщило Минобороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Россия ударила в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными дронами. Целью ударов были объекты газовой инфраструктуры Украины, которые обеспечивали украинский ВПК.

    Отмечается, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

    Ранее ВСУ атаковали дронами два населенных пункта Белгородской области, травмы получили три человека.

    Также в городе Шебекино в том же регионе украинские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру, повреждения получили автомобили и строения, несколько человек обратились за помощью медиков.

    Комментарии (16)
    16 октября 2025, 04:25 • Новости дня
    Трамп собрался обсудить с Зеленским переход ВСУ в наступление
    @ Alex Wroblewski/CNP/AdMedia/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп рассказал на пресс-конференции в Белом доме, что 17 октября, когда к нему прибудет глава киевского режима Владимир Зеленский, он обсудит с ним и наступление, и поставки дальнобойного оружия.

    «Да, вот мы и поговорим о войне. Они хотят перейти в наступление. Так что я приму решение, они же хотели бы наступать, понимаешь? Так что нам придется принять решение», – сказал Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, где обсуждались удары ВС России по энергетике и укрепление украинской ПВО.

    В начале октября Трамп сообщил, что его решение по передаче крылатых ракет Tomahawk на Украину почти готово, но он хочет понять, как их Киев хочет использовать.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что подобные поставки Украине из США  разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    Комментарии (27)
    16 октября 2025, 15:21 • Новости дня
    Парламент Греции принял закон о 13-часовом рабочем дне

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Парламент Греции одобрил законопроект, который позволяет работодателям устанавливать 13-часовой рабочий день. Таким образом, Греция станет первым членом ЕС, официально узаконившим такую продолжительность рабочего дня в частном секторе.

    Новый трудовой закон был принят на фоне напряженных дебатов и общественных волнений. Профсоюзы утверждают, что он «превращает трудящегося XXI века в рабочего без прав и жизни» и фактически отменяет восьмичасовой рабочий день.

    В свою очередь, министр труда Греции Ники Керамеос заявила, что работодатели смогут устанавливать такой график лишь 37 дней в году и будут обязаны доплачивать сотрудникам 40% от их почасовой зарплаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, принятию закона предшествовали общенациональные забастовки и массовые митинги в Афинах и других городах. Акции протеста, организованные профсоюзами, парализовали работу общественного транспорта, госучреждений и даже СМИ. Демонстранты требовали отзыва законопроекта, роста зарплат и закрепления трудовых прав, однако власти на уступки не пошли.

    Комментарии (14)
    16 октября 2025, 10:34 • Новости дня
    Китай ответил на призыв Трампа отказаться от нефти из России
    @ VCG/Visual China Group/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Китай отвергает любые незаконные односторонние санкции, расширение юрисдикции и любые формы принуждения и давления, выступает за уважительное отношение к сотрудничеству с Москвой, заявил пресс-секретарь дипмиссии Лю Пэнъюй.

    Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил, что Пекин отвергает любые формы давления, принуждения и незаконных санкций в отношении своего сотрудничества с Россией, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Китай твердо отвергает любые формы принуждения и давления.

    Лю Пэнъюй добавил, что взаимодействие между странами на основе международного права является законным и должно уважаться. Такое сотрудничество, по его словам, не вредит интересам других государств и должно быть защищено.

    Ранее представитель посольства отмечал, что Китай готов к торговой войне с США, но сохраняет открытость к диалогу. В дипмиссии также заявили, что Соединенные Штаты не могут одновременно требовать урегулирования международных конфликтов и угрожать экономическими мерами.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупки российской нефти.

    Индийские власти подчеркнули, что при импорте энергоносителей руководствуются защитой интересов собственных потребителей.

    Таблоид Telegraph сообщил, что Трамп планирует создать так называемый «фонд победы» для Украины за счет введения пошлин на китайские товары.

    Комментарии (4)
    16 октября 2025, 09:27 • Новости дня
    Бортников: НАТО причастно к появлению «российских» дронов над Евросоюзом
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс имеет отношение к инцидентам с появлением якобы российских беспилотников над европейскими странами, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    В Европе нагнетается истерия об «угрозе с Востока», предпринимаются усилия для создания коалиции для отправки войск на украинскую территорию, указал Бортников, передает ТАСС.

    «На фоне указанных приготовлений весьма кстати оказались внезапные инциденты с якобы российскими беспилотниками над территорией ЕС. У профессионалов не вызывает сомнений причастность к ним натовских спецслужб», – сказал глава ФСБ.

    Также об этом говорит попытка привязать провокации с дронами к так называемому «теневому флоту» России.

    По его мнению, первоначально «локомотивом» кампании по борьбе с этим флотом была Британия, пытавшаяся создать морскую блокаду Калининграда и российского флота на Балтике.

    Ранее Германия предостерегала НАТО от чрезмерной реакции на инциденты с беспилотниками. Германские пилоты заявляли о резком росте сбоев GPS во время рейсов.

    Напомним, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия якобы проводит целенаправленную гибридную атаку, в числе таких атак она указала нарушения воздушного пространства.

    Комментарии (2)
    16 октября 2025, 02:55 • Новости дня
    Орбан обеспокоился ответом России на конфискацию замороженных активов
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Mandiner

    Tекст: Ирма Каплан

    Предложение Еврокомиссии об использовании российских замороженных активов в интересах Украины касается и Венгрии, поэтому Будапешт постоянно консультируется с Москвой о судьбе венгерских компаний на случай ответных мер, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «В отношении замороженных активов России. Мы ведем консультации с россиянами постоянно. Я хочу, чтобы это было ясно видно. Потому что... это же очевидно, если они [ЕС] коснутся российских денег, что само по себе большая юридическая проблема, Россия примет контрмеры. И мне хотелось бы знать, какими они могут быть. То есть будут ли заморожены или отняты активы венгерских компаний, работающих в России? Я хочу это понимать и обсуждать открыто. Что будет, если мы поддержим меры ЕС? А если нет?» – описал он свою позицию  в интервью You-Tube-каналу Mandiner.

    Орбан подчеркнул, почему это важно прояснить: ответственность, которую перед страной несет правительство Венгрии того требует, сказал он, поэтому нужно прояснить конкретный шаг и его последствия для страны.

    По словам премьера Венгрии, если венгерские компании в России попадут под ответные меры Москвы за растрату замороженных активов Евросоюзом, Венгрия не станет поддерживать эти меры.

    «Моя работу убедиться в том, что венгры не пострадают от действий правительства страны», – добавил Орбан.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Париж не поддерживает «никаких затей» по конфискации российских активов в Евросоюзе, настаивает на неукоснительном соблюдении международного права, заявил посол Франции в Москве Николя де Ривьер.

    Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии письменных гарантий от лидеров Евросоюза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждения судьбы замороженных российских активов в Евросоюзе напоминают действия банды.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 19:35 • Новости дня
    Эксперт: Новая попытка «контрнаступления» ВСУ рискует стать для Украины приговором

    Военный эксперт Леонков: ВСУ расходуют стратегический людской резерв с неимоверной скоростью

    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Евгений Поздняков

    У Украины уже был опыт прорыва в российское приграничье, а также организации контрнаступления в 2023 году. Обе операции завершились большими потерями и полным провалом. Новая утрата личного состава в подобных масштабах способна обвалить фронт в условиях продвижения ВС РФ, сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Дональд Трамп рассказал о готовности обсудить с Владимиром Зеленским контрнаступление ВСУ.

    «Говоря о возможных атаках со стороны ВСУ, в первую очередь, необходимо определиться, что именно Украина считает «контрнаступлением». На самом деле, у Киева, как в прочем и у всего запада, относительно скромные критерии «перемоги», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Не стоит забывать, как именно американские и европейские СМИ освещали прорыв в российском приграничье. Тогда США и ЕС наперебой трубили о «коренном переломе» в ходе конфликта. В реальности же еще в первые дни захода в Курскую область противник испытывал достаточно серьезные проблемы», – говорит он.

    «У Украины не было ресурсов для дальнейшего продвижения вглубь наших территорий, а вопросы снабжения группировки сразу же осложнили «быт» этих боевиков в районе Суджи. То есть операция, скорее всего, изначально задумывалась как чисто пропагандистское действие, созданное лишь для снабжения западных медиа «красивыми» кадрами», – добавляет собеседник.

    «Пожалуй, осуществить что-то подобное на каком-либо участке фронта ВСУ могут и сегодня. Объявить это началом контрнаступления Зеленскому никто не мешает – были бы лояльные журналисты. Но все реальный переход в атаку ничего общего с вылизанными американскими и европейскими статьями не имеет», – акцентирует эксперт.

    «Масштабный прорыв и удержание взятых территорий требует колоссальных ресурсов. Для примера – в курской авантюре приняли участие около 20 бригад. Освободить столько подразделений в условиях продолжающегося продвижения России очень сложно. В то же время, в боях в приграничье погибли более 76 тыс. украинских солдат», – продолжает он.

    «Был опыт и знаменитого контрнаступления 2023 года, когда наш противник лишился более 100 тыс. человек. Это огромные цифры, которые требуют тщательной подготовки стратегического резерва. Сейчас он у Украины расходуется с неимоверной скоростью. Новобранцев превращают в «пожарную команду», которая тушит «пробоины» в разных регионах страны», – пояснил собеседник.

    «Ими затыкают дыры в Харьковской, Сумской, Запорожской областях. В этом нет ничего удивительного, поскольку российское продвижение, пусть и медленное, заметно по всей линии фронта. Отправка в таких условиях бойцов на одно-единственное направление в надежде успешного прорыва рискует стать для Украины приговором, поскольку в местах наступления ВС РФ останется мало военных с их стороны», – заключил Леонков.

    Ранее стало известно, что Дональд Трамп намерен обсудить с Владимиром Зеленским планы по началу нового контрнаступления Украины. По словам главы Белого дома, в настоящий момент Киев намерен перейти в атаку, соответственно, данный вопрос необходимо поднять и в рамках грядущего визита Зеленского в Вашингтон, который состоится 17 октября.

    На этом фоне издание Politico, ссылаясь на украинских чиновников, сообщает, что планы о начале контрнаступления действительно разрабатываются в Киеве. В связи с этим, республика надеется, что в рамках беседы Зеленского и Трампа удастся договориться о новых поставках вооружений ВСУ.

    В свою очередь, британская газета The Telegraph пишет, что американский лидер поручил разработать план создания «фонда победы» для поддержки Украины. По предварительным данным, структура будет функционировать за счет денег, вырученных за счет новых таможенных пошлин на китайские товары.

    Ограничения на экспорт из КНР могут достичь отметки в 500%. По данным издания, подобные меры рассматриваются в Штатах в связи с готовностью европейских стран к ним присоединиться. Параллельно с этим, США продолжают рассматривать возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

    Дональд Трамп не исключал возможности передачи этих боеприпасов. В то же время, The Washington Post сообщала, что президент Штатов пойдет на этот шаг лишь в том случае, если переговоры с Россией окончательно «зайдут в тупик». Несмотря на ужесточение американской риторики, Владимир Путин заявлял, что в США и РФ есть общее представление о путях урегулирования конфликта.

    По его словам, работа по прекращению боевых действий будет идти по линии тех принципиальных положений, которые обсуждались в рамках встречи глав двух государств на Аляске. Он также подчеркнул, что с некоторыми пунктами договоренностей по данному вопросу были ознакомлены и часть лидеров СНГ.

    Комментарии (5)
    15 октября 2025, 21:54 • Новости дня
    Белоусов отметил военную активность НАТО на восточном фланге блока
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Сотрудничество России и Белоруссии в сфере обороны – один из ключевых факторов поддержания региональной стабильности на фоне откровенно враждебной деятельности НАТО, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии в среду.

    «Альянс поддерживает значительное передовое военное присутствие на восточном фланге блока. Активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ наших стран», – приводит Telegram-канале Минобороны России слова министра Белоусова.

    Он добавил, что численность задействованных сил Североатлантического блока в прошедших на восточном фланге НАТО учениях достигала почти 60 тыс. военнослужащих.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО назвал военные возможности Москвы переоцененными и заявил, что альянс не боится возможных провокаций. Он также похвастался готовностью большей части стран-членов НАТО спонсировать Киев и закупать за деньги европейцев оружие у США.


    Комментарии (3)
    16 октября 2025, 14:05 • Новости дня
    Министр обороны Литвы захотела «стену дронов» как в «Игре престолов»

    Министр обороны Литвы Шакалене захотела «стену дронов» как в «Игре престолов»

    @ IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Литвы Довиле Шакалене выразила желание, чтобы предполагаемая «стена дронов» на границе с Россией напоминала знаменитую ледяную стену из сериала «Игра престолов».

    Шакалене пожелала, чтобы «стена дронов» на границе с Россией напоминала знаменитую ледяную стену из сериала «Игра престолов», передает «Звезда».

    «Хотелось бы, чтобы стена выглядела как в «Игре престолов». Было бы здорово», – заявила Шакалене.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении использовать «стену дронов» для наблюдения за судами, которые подозреваются в транспортировке российской нефти.

    В странах Евросоюза раскритиковали проект по созданию «стены дронов» и выразили сомнения в осуществимости этой инициативы.

    СМИ писали, что в ЕС разгорелись споры по поводу высокой стоимости проекта.

    Комментарии (11)
    15 октября 2025, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил об обещании Моди прекратить покупать российскую нефть

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупать российскую нефть, что Трамп назвал «большим шагом» в попытках экономически изолировать Москву.

    «Поэтому я был недоволен тем, что Индия покупает нефть, и сегодня он [Моди] заверил меня, что они не будут покупать нефть у России. Это большой шаг. Теперь мы заставим Китай сделать то же самое», – приводит слова Трампа портал YahooNews.

    Посольство Индии в Вашингтоне не сразу ответило на отправленные по электронной почте вопросы о том, давал ли Моди такое обещание Трампу.

    Обещание Индии прекратить покупать российскую нефть стало бы поворотным моментом в мировой энергетической дипломатии, поскольку Вашингтон активизирует усилия по ограничению нефтяных доходов Москвы на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

    Это также стало бы сигналом о серьезном изменении позиции одного из крупнейших потребителей энергоносителей Москвы и могло бы изменить расчеты других стран, импортирующих российскую нефть.

    В комментариях журналистам Трамп добавил, что Индия не может «немедленно» прекратить поставки, назвав это «небольшим процессом, который скоро завершится».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ввели тарифы на индийские товары, а Индия отвергла требование США прекратить импорт российской нефти. Власти США ожидают сокращения импорта российской нефти Индией и переключения на американских поставщиков, однако индийская сторона приступила к оплате поставок российской нефти частично в юанях, основной объем расчетов по-прежнему осуществляя в рублях.

    Комментарии (4)
    16 октября 2025, 01:10 • Новости дня
    Военный эксперт оценил сроки полного освобождения ЛНР
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Меньше 1% территории Луганской Народной Республики (ЛНР) остаются под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает военный эксперт Андрей Марочко, предполагая, что на полное освобождение республики потребуется не больше пары недель.

    Он напомнил, что территория Луганской Народной Республики – самая освобожденная территория из всех новых регионов, вошедших в состав Российской Федерации.

    «Но те участки, которые нам еще осталось освободить – они очень сложные по рельефу местности. Получается, западные окраины Луганской Народной Республики, к сожалению, нам еще придется освобождать», рассказал эксперт ТАСС.

    Марочко подчеркнул: если командование решит освободить Луганскую Народную Республику полностью, то это «может занять пару недель при удачном стечении обстоятельств».

    По его словам, под контролем ВСУ остается небольшой участок местности в районе Петровского (украинское название - Грековка), Новогригоровки (украинское название - Новоегоровка) и Надии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за неделю в районе Луганской народной республики в результате боев российские военные ликвидируют около 4 тыс. солдат ВСУ.


    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 22:37 • Новости дня
    Минобороны заявило о восьми сброшенных ВСУ управляемых бомбах в зоне СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Минобороны России в оперативной сводке за 15 октября с территории проведения спецоперации доложило в Telegram-канале о применяемых ВСУ управляемых авиабомбах.

    «Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве отметили, что ВС России нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения БПЛА дальнего действия и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России днем ранее поразили склады ГСМ и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. ВС России за минувшую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ОПК Украины. Кроме того, российские войска освободили Новопавловку в ДНР и днепропетровскую Алексеевку.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 08:38 • Новости дня
    Стало известно о провале согласования новых санкций ЕС против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На встрече в Брюсселе дипломаты Евросоюза не смогли договориться о введении очередного, 19-го по счету, санкционного пакета против России, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов.

    Послы стран Евросоюза 15 октября не смогли достичь единого мнения по 19-му пакету санкций против России, передает ТАСС со ссылкой на публикацию издания Politico.

    Вопрос о введении новых ограничений будет вновь рассмотрен в пятницу, сообщили дипломаты.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо накануне заявил, что обсуждение ситуации на Украине Евросоюзом лишь скрывает его неспособность решать собственные внутренние проблемы. «Я не буду заинтересован в обсуждении новых пакетов санкций против России, пока не увижу среди итогов обсуждений политические инструкции для Еврокомиссии по поводу решения кризиса в автомобильной промышленности и проблем высоких цен на энергоносители», – подчеркнул Фицо.

    Ранее, 9 октября, источник отметил, что одобрение нового пакета санкций, вероятнее всего, будет отложено до саммита ЕС, который запланирован на 23–24 октября. Причиной отсрочки называют несогласие со стороны Австрии, Венгрии и Словакии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Евросоюзе объяснили задержку принятия 19-го пакета антироссийских санкций разногласиями среди стран-членов. Евросоюз рассматривал различные варианты использования доходов от замороженных российских активов.

    Киев накануне заявил о существовании «трещин» в санкционном режиме Евросоюза против России.


    Комментарии (0)
