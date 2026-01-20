Российские войска освободили запорожскую Павловку и Новопавловку в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Центр» освободили Новопавловку в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии около Доброполья, Сергеевки, Гришино, Нового Донбасса, Белицкого, Сухецкого в ДНР, Новоподгородного и Демурино в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 400 военнослужащих и четыре бронемашины.

Между тем подразделения группировки «Днепр» освободили Павловку в Запорожской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ возле Антоновки и Никольского в Херсонской области, Орехова и Новояковлевки в Запорожской области.

Уничтожены до 40 украинских военнослужащих, две станции РЭБ и склад матсредств.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, мотопехотной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Новой Сечи и Мирополья в Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Охримовкой, Волчанскими Хуторами и Нескучным.

При этом противник потерял свыше 170 военнослужащих, бронемашину, станцию РЭБ, пять складов боеприпасов и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии у Ковшаровки, Новоосиново, Новоплатоновки, Богуславки и Благодатовки в Харьковской области, Соснового, Яровой и Красного Лимана в ДНР.

Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, три бронемашины, два орудия полевой артиллерии и четыре склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ под Константиновкой, Красноторкой, Степановкой, Резниковкой и Берестоком в ДНР, отчитались в Минобороны.

ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, две бронемашины, два артиллерийских орудия, боевую машину РСЗО «Град». Уничтожены станция РЭБ, два склада боеприпасов и ГСМ.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Цветкового, Комсомольского, Воздвижевки, Верхной Терсы и Терноватого в Запорожской области.

Противник потерял свыше 270 военнослужащих, танк, четыре бронемашины и три орудия полевой артиллерии, был уничтожен склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, в минувшие выходные армия России освободила Прилуки в Запорожской области и Приволье в ДНР.

В прошлую пятницу российские войска освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

На прошлой неделе начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил об освобождении свыше 300 кв. км за январь.