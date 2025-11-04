Силы ПВО уничтожили над регионами России за ночь 85 дронов ВСУ

Tекст: Катерина Туманова

«В течение прошедшей ночи в период с 23.30 мск 3 ноября текущего года до 07.00 4 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили: 40 дронов уничтожены над Воронежской областью, 20 – над Нижегородской, 10 – над Белгородской.

Еще шесть БПЛА сбиты над Курской областью, четыре – над Липецкой, по два БПЛА нейтрализованы над Волгоградской областью и над Республикой Башкортостан. Один беспилотник сбит над территорией Саратовской области.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за три вечерних часа в понедельник, 3 ноября, сбили 26 дронов ВСУ над регионами России.



