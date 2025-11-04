Силы ПВО за три вечерних часа сбили 26 дронов ВСУ над регионами России

Tекст: Катерина Туманова

«Третьего ноября текущего года с 20.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили там.

В оборонном ведомстве уточнили, что 13 БПЛА было уничтожено над Волгоградской областью, семь – над Ростовской, по три беспилотника сбили над территорией Белгородской и Воронежской областей.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в течение шести часов в понедельник дежурные силы ПВО нейтрализовали 15 украинских беспилотников самолетного типа, большинство из которых были зафиксированы над Белгородской областью.



