Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.5 комментариев
Силы ПВО за три вечерних часа сбили 26 дронов ВСУ над регионами России
По сообщению Минобороны в Telegram-канале, силы ПВО за три вечерних часа в понедельник сбили 26 дронов ВСУ над четырьмя регионами России.
«Третьего ноября текущего года с 20.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили там.
В оборонном ведомстве уточнили, что 13 БПЛА было уничтожено над Волгоградской областью, семь – над Ростовской, по три беспилотника сбили над территорией Белгородской и Воронежской областей.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в течение шести часов в понедельник дежурные силы ПВО нейтрализовали 15 украинских беспилотников самолетного типа, большинство из которых были зафиксированы над Белгородской областью.