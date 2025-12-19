Мечтающую заменить Зарубина школьницу пригласили на журфак УрФУ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Факультет журналистики Уральского федерального университета (УрФУ), который ранее окончил известный журналист Павел Зарубин, пригласил школьницу Викторию, задавшую вопрос президенту России Владимиру Путину на «Итогах года», на экскурсию, передает ТАСС.

Исполняющий обязанности директора факультета Алексей Фаюстов заявил, что девочка сможет познакомиться с учебным процессом и жизнью факультета еще до поступления в вуз.

Фаюстов подчеркнул, что для того чтобы занять такую ответственную должность, как работа журналистом с президентом страны, надо получить качественное образование. По его словам, обучение на журфаке УрФУ славится именно своей глубиной и востребованностью у работодателей.

Факультет гордится своим выпускником Павлом Зарубиным, отметил Фаюстов, и считает логичным, что мечтающая стать профессиональным журналистом девочка в будущем выберет обучение именно в УрФУ. После окончания школы ее ждут в числе абитуриентов университета и готовы поддержать в освоении профессии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, школьница Виктория во время эфира на «Итогах года» предложила после учебы заменить Зарубина на посту ведущего программы «Москва. Кремль. Путин», сказав: «Мне очень нравится формат передачи Павла Зарубина... я окончу школу и институт, Павел уйдет на пенсию, и я его заменю». При этом она попросила самого Путина «никуда не уходить»: «Дождитесь меня, и я буду освещать вашу работу».

Путин предложил Павлу Зарубину взять Викторию на стажировку. Журналист поддержал инициативу президента и заверил, что поможет Виктории освоить профессию.

Девочка поздравила президента с наступающим Новым годом и пожелала ему принимать правильные решения. Путин поблагодарил девочку и пожелал успехов в учебе и хороших друзей.

Всего на на «Итогах года» Путин ответил на 77 вопросов за четыре часа 27 минут.