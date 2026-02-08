Росавиация сняла ограничения на рейсы в аэропортах Краснодара и Геленджика

На Украине заявили об одном из самых разрушительных ударов по энергетике

Tекст: Вера Басилая

Массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины привели к одной из самых разрушительных атак за всю историю, пишет украинское издание «Страна».

Эксперт энергорынка Олег Попенко сообщил, что основные удары пришлись на западные регионы, где были поражены Бурштынская и Добротворская ТЭС, играющие ключевую роль в снабжении западных областей и обеспечении импорта электричества из Европы. Кроме того, под атаками оказались Ладыжинская и Трипольская ТЭС, а также главные подстанции и линии передачи, включая магистраль, соединяющую Ривненскую АЭС с Киевом.

Глава Минэнерго Денис Шмыгаль подтвердил, что целью атак стал «хребет» энергосистемы – ключевые объекты генерации и передачи. По словам эксперта Юрия Корольчука, Россия намеренно наносит повторные удары по объектам, находящимся в ремонте, чтобы не допустить их восстановления. Корольчук подчеркнул: «Россияне собирают информацию и намерено добивают энергетические цели. Это касается как ТЭС, так и трансформаторов АЭС, а также передачи электричества».

В компании «Укрэнерго» сообщили, что из-за повреждения подстанций все энергоблоки украинских АЭС на подконтрольной территории были вынужденно разгружены, то есть снизили мощность, но полной остановки не произошло. Причиной стало поражение крупнейшей подстанции во Львовской области, связывающей Ровенскую и Хмельницкую АЭС, а также обеспечивающей импорт из Европы.

Дефицит в энергосистеме в момент атаки мог вырасти до 2,7 ГВт, а с учетом уже существующего дефицита общая нехватка достигла 8 ГВт, что составляет до 50% расчетного потребления страны.

Эксперты отмечают, что энергетики попытаются восстановить работу блоков в ближайшее время, однако есть риски, что это не удастся. Глава Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев отметил, что серьезные трудности в энергетике сохранятся минимум четыре дня. Для стабилизации ситуации диспетчерский центр «Укрэнерго» обратился за аварийной помощью к Польше, что позволило краткосрочно получить до 200 МВт, однако эта мера считается временной и дорогой.

Ранее Владимир Зеленский заявил о повреждении энергообъектов, обеспечивающих работу атомных электростанций.

Украинские АЭС сократили выработку энергии после повреждения высоковольтных подстанций, что повлияло на подачу электроэнергии.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что блоки Бурштынской и Добротворской АЭС были разгружены.

ВС России нанесли удар по крупнейшей в Европе электроподстанции на 750 кВ во Львовской области.

Минобороны России заявило, что целью ударов возмездия были объекты топливно-энергетического комплекса и оборонно-промышленного комплекса на Украине.