Суд в Махачкале арестовал косметолога после осложнения у пациентки
В Махачкале суд заключил под стражу косметолога без лицензии после операции по удалению жира, приведшей к вреду здоровью пациентки, сообщила объединенная пресс-служба судов Дагестана.
Кировский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца для жительницы города, подозреваемой в оказании небезопасных медицинских услуг. Следствие ходатайствовало об аресте после того, как в 2023 году пациентка получила серьезные осложнения после липосакции и липофилинга, проведенных подозреваемой.
Согласно материалам дела, с 2022 по 2024 год обвиняемая арендовала помещение в Махачкале и оказывала косметологические и хирургические услуги без высшего медицинского образования и необходимой лицензии. Кроме того, она не состояла на налоговом учете как предприниматель, передает РИА «Новости».
Потерпевшая перенесла операцию по удалению жира, после которой у нее возникли осложнения, приведшие к тяжкому вреду здоровью. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК.
В пресс-службе судов республики сообщили, что обвиняемая признала оказание услуг конкретной пациентке без лицензии, но опровергла обвинения в нанесении вреда другим женщинам, заявив, что подобные сообщения – «происки конкурентов».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году не имеющая лицензии на медицинскую деятельность женщина в своей квартире в Махачкале перед проведением косметологической процедуры ввела 22-летней знакомой обезболивающий препарат. Девушка скончалась на месте.