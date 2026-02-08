Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскрёбы Шанхая. Это японские и китайские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.6 комментариев
Комплекс «Ланцет-Э» получил разрешение на экспорт за рубеж
Ударно-разведывательный комплекс «Ланцет-Э» теперь может поставляться зарубежным заказчикам, поскольку для него оформлена вся необходимая разрешительная документация, сообщили в компании-разработчике ZALA.
ZALA сообщила об этом в рамках международной выставки вооружений World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии. Подчеркивается, что открыта «возможность для поставок международным партнерам в качестве готового тактического решения», передает ТАСС.
В состав комплекса «Ланцет-Э» входят разведывательный беспилотник Z-16Э и барражирующие боеприпасы с двойным Х-образным оперением: «Изделие 51Э», «Изделие 51Э-ИК», «Изделие 52Э» и «Изделие 52Э-ИК».
Международная выставка вооружений World Defense Show 2026 проходит в Саудовской Аравии с 8 по 12 февраля.
Как писала газета ВЗГЛЯД,в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025 на стенде Рособоронэкспорта иностранным журналистам презентовали обновленный разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» производства Zala .