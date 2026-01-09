Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, после того как российские силы вошли в два блиндажа, выяснилось, что укрепления удерживали именно наемники. «При осмотре нашли грузинские документы и подтвердили их присутствие по радиоперехватам», – сообщил командир, передает РИА «Новости».

Ранее стрелок с позывным «Горец» сообщил, что американские аптечки, бронежилеты и жетоны обнаружили российские бойцы Южного военного округа у ликвидированных иностранных наемников на константиновском направлении в ДНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Французский полковник участвовал в планировании операций украинских войск в Киеве. Списки погибших на Украине наемников включили советников из США, Германии и Британии.