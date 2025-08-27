У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.26 комментариев
Французский полковник участвовал в планировании операций ВСУ в Киеве
Действующий полковник сухопутных войск Франции Франсуа Гонен летом 2024 года участвовал в планировании операций Вооружённых сил Украины против российских войск, передает ТАСС. Об этом говорится в статье самого Гонена, опубликованной в свежем номере журнала Revue militaire generale (RMG), который издается Командованием перспективных боевых действий французских СВ. В публикации под заголовком «Украина, лето 2024 года: тактика в эпоху максимальной летальности» автор прямо пишет: «В течение четырех месяцев я выполнял задачи в составе французского военного атташата в Киеве». В биографической справке к статье уточняется, что в этот период Гонен находился в длительной командировке на Украине. Сейчас полковник занимает пост начальника отдела анализа и планирования управления оперативного планирования штаба 1-й бронетанковой дивизии «Европа». Ранее он работал в Оперативном штабе Командования наземными силами, Генштабе ВС Франции и Управлении военной разведки Министерства вооружённых сил Франции. Гонен считается специалистом по планированию общевойсковых операций. В материале подробно анализируются тактические аспекты наступления ВСУ в Курской области и действий российских войск в Донецкой Народной Республике летом 2024 года. Также в статье приведены карты боевых действий в ДНР за июнь–август, которые применялись французскими военными при составлении оперативных планов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший сотрудник французской разведки Николя Чинкуини сообщил, что на Украине продолжают действовать не менее 51 французского наемника, часть из которых воюют с 2014 года. Российские бойцы встретили наемников из Франции и Испании в районе Часового Яра. Одесское подполье пригрозило французским военным противодействием.