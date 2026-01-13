Российские войска освободили Новобойковское в Запорожской области

Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригадам береговой обороны ВСУ, теробороны и нацгвардии около Кирова, Орехова, Юрковки в Запорожской области и Садового в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Уничтожены до 50 военнослужащих и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ возле Андреевки, Кондратовки и Мирополья в Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям бригады теробороны рядом со Старицей.

При этом ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии, в том числе польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab. Уничтожены станция РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и три склада матсредств.

Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Благодатовки, Ковшаровки, Моначиновки, Нечволодовки, Новоосиново, Петровки и Синихи в Харьковской области.

Потери противника при этом составили более 180 военнослужащих, бронетранспортер М113 и два американских бронеавтомобиля HMMWV, 12 пикапов, а также боевая машина РСЗО «Град». Уничтожены три склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Кондратовки, Константиновки, Краматорска, Никифоровки, Славянска и Степановки в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

Противник потерял свыше 190 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе американский бронетранспортер М113 и итальянский Puma, три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin и шведский Archer. Уничтожены четыре склада боеприпасов и матсредств.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и пяти бригад нацгвардии в поблизости от Белицкого, Водянского, Гришино в ДНР, Гавриловки и Новоподгородного в Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили более 400 военнослужащих. Уничтожены пять бронемашин, включая американский бронетранспортер Stryker, бронеавтомобили HMMWV и австралийский Bushmaster, а также три пикапа и артиллерийское орудие, перечислили в оборонном ведомстве.

Между тем подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ около Александровки, Орлов в Днепропетровской области, Голубково, Горького, Зализничного, Новоукраинки, Самойловки и Шевченковского в Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, три бронемашины, боевую машину РСЗО «Град», подытожили в оборонном ведомстве.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ВС России удалось достичь рекордных темпов наступления в 2025 году.

Напомним, накануне российские военные освободили Белогорье в Запорожской области, а до этого они очистили Зеленое в той же Запорожской области.