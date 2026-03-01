Просто играть с возможностью ядерной программы – бессмысленно и опасно. Но если она рассматривается как незаменимый инструмент обеспечения политического выживания, ни ресурсов, ни сил жалеть нельзя. И надо быстро добиваться цели. Примеры Пакистана или КНДР показывают и пример, и цену.0 комментариев
Афганское министерство осудило удары Пакистана по лагерям беженцев
Министерство по делам беженцев и репатриантов Афганистана выступило с официальным заявлением, в котором осудило «варварские» бомбардировки ВВС Пакистана лагерей афганских перемещенных лиц в провинциях Нангархар и Кандагар, повлекшие человеческие жертвы.
Министерство по делам беженцев и репатриантов Афганистана выступило с официальным заявлением, в котором осудило бомбардировки пакистанских ВВС по лагерям афганских перемещенных лиц в провинциях Нангархар и Кандагар, передает РИА «Новости». В нем отмечается, что атаки произошли на лагеря «Омри» в Торхаме и «Анзаргай» в уезде Спинбулдак. «Пакистанская армия совершила серию воздушных налетов на лагерь репатриантов 'Омри' в Торхаме и лагерь 'Анзаргай' в уезде Спинбулдак. В результате этих варварских атак несколько невинных беженцев, в том числе женщины и дети, были убиты и ранены», – говорится в заявлении.
Министерство назвало действия Пакистана вопиющим нарушением международных гуманитарных принципов и общечеловеческих ценностей, подчеркнув, что беженцы – это мирные люди, вынужденные покинуть свои дома из-за войн, а теперь депортируются Пакистаном против их воли.
В заявлении подчеркивается, что нападение на беззащитных людей является не только моральным и гуманитарным преступлением, но и нарушением международного права и принципов ведения войны.
Министерство призвало мировое сообщество, правозащитные и благотворительные организации не оставаться в стороне и потребовало от Пакистана признать ответственность и прекратить подобные действия.
