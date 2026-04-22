Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.2 комментария
Ученые обнаружили возможные палубы Ноева ковчега на востоке Турции
Геологическое сканирование горы Арарат выявило вероятные палубы Ноева ковчега
Сканирование горного образования недалеко от Арарата выявило сеть симметричных тоннелей, которые могут оказаться внутренними ярусами легендарного библейского судна, сообщили работающие в Турции исследователи.
Исследователиполагают, что нашли фрагменты древнего корабля в 29 километрах от Большого Арарата, передает ТАСС.
Специалисты провели внешнее сканирование местности и обнаружили под скалами симметричные коридоры. По их мнению, ковчег мог сесть там на мель после Всемирного потопа.
«Судно Ноя было трехпалубным, и обнаруженные структуры могут соответствовать этому описанию», – отмечает Эндрю Джонс из исследовательской группы. Для детального изучения пустот исследователи планируют запустить под землю специального дистанционно управляемого робота.
Скальное образование в форме крупного судна открыли еще в 1959 году. В 2024 году анализ 88 образцов почвы показал аномально высокое содержание органики и калия. Кроме того, в 300 километрах от моря специалисты выявили окаменелости кораллов и раковины.
Одна из научных теорий гласит, что около 7 тыс. лет назад воды Средиземного моря затопили Черноморский бассейн. Это масштабное наводнение могло послужить реальной исторической основой для предания о великом потопе.
