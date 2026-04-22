Ученые обнаружили возможные палубы Ноева ковчега на востоке Турции

Геологическое сканирование горы Арарат выявило вероятные палубы Ноева ковчега

Tекст: Мария Иванова

Исследователиполагают, что нашли фрагменты древнего корабля в 29 километрах от Большого Арарата, передает ТАСС.

Специалисты провели внешнее сканирование местности и обнаружили под скалами симметричные коридоры. По их мнению, ковчег мог сесть там на мель после Всемирного потопа.

«Судно Ноя было трехпалубным, и обнаруженные структуры могут соответствовать этому описанию», – отмечает Эндрю Джонс из исследовательской группы. Для детального изучения пустот исследователи планируют запустить под землю специального дистанционно управляемого робота.

Скальное образование в форме крупного судна открыли еще в 1959 году. В 2024 году анализ 88 образцов почвы показал аномально высокое содержание органики и калия. Кроме того, в 300 километрах от моря специалисты выявили окаменелости кораллов и раковины.

Одна из научных теорий гласит, что около 7 тыс. лет назад воды Средиземного моря затопили Черноморский бассейн. Это масштабное наводнение могло послужить реальной исторической основой для предания о великом потопе.

