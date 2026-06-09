Отношении Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.0 комментариев
Военкор Коц: У ВСУ в Константиновке начинает сыпаться оборона
Группировка «Юг» обошла Константиновку с трех направлений, завязав уличные бои и практически полностью заблокировав пути снабжения украинских подразделений, сообщил военный корреспондент Александр Коц.
Подразделения российской армии успешно продвигаются в городской застройке Константиновки, сообщил военный корреспондент Александр Коц в Max.
Линия фронта потеряла сплошной характер, а сопротивление противника стало очаговым. Украинские бойцы жалуются на острую нехватку пехоты.
По словам Коца, тяжелое положение признают и украинские аналитики. «Россияне уже взяли Новодмитровку, заходя на Константиновку с севера. К сожалению, захват Константиновки почти предрешен», – констатируют эксперты.
Город фактически оказался в клещах. Единственная доступная трасса на соседнюю Дружковку простреливается насквозь и вскоре может быть полностью перерезана. Накануне Министерство обороны сообщило об освобождении поселка Химик, что приблизило передовые отряды к дороге на три километра.
Военкор отмечает, что падение данного узла обороны разрушит южную опору Славянско-Краматорской агломерации. Это откроет армии прямой выход на Алексеево-Дружковку. В результате южный фас Краматорска останется совершенно без прикрытия.
Ранее украинские военные признали риск потери Константиновки по сценарию Красноармейска.
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал об охвате этого населенного пункта с трех сторон.
Военкоры сообщили о прорыве российских войск вглубь городской застройки Константиновки.