Военкор Коц: У ВСУ в Константиновке начинает сыпаться оборона

Tекст: Вера Басилая

Подразделения российской армии успешно продвигаются в городской застройке Константиновки, сообщил военный корреспондент Александр Коц в Max.

Линия фронта потеряла сплошной характер, а сопротивление противника стало очаговым. Украинские бойцы жалуются на острую нехватку пехоты.

По словам Коца, тяжелое положение признают и украинские аналитики. «Россияне уже взяли Новодмитровку, заходя на Константиновку с севера. К сожалению, захват Константиновки почти предрешен», – констатируют эксперты.

Город фактически оказался в клещах. Единственная доступная трасса на соседнюю Дружковку простреливается насквозь и вскоре может быть полностью перерезана. Накануне Министерство обороны сообщило об освобождении поселка Химик, что приблизило передовые отряды к дороге на три километра.

Военкор отмечает, что падение данного узла обороны разрушит южную опору Славянско-Краматорской агломерации. Это откроет армии прямой выход на Алексеево-Дружковку. В результате южный фас Краматорска останется совершенно без прикрытия.

Ранее украинские военные признали риск потери Константиновки по сценарию Красноармейска.

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал об охвате этого населенного пункта с трех сторон.

Военкоры сообщили о прорыве российских войск вглубь городской застройки Константиновки.