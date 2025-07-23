Стало известно о призыве жителей Краматорска к эвакуации из-за боев

Tекст: Денис Тельманов

Власти подконтрольной Киеву части ДНР обратились к жителям Краматорска с просьбой покинуть город, передает ТАСС. Глава военной администрации Вадим Филашкин заявил: «В Краматорске сейчас находится около 53 тыс. жителей. Выезжайте, потому что обстановка с каждым днем становится все сложнее».

Ранее аналогичный призыв о срочной эвакуации прозвучал и для жителей Славянска, также находящегося под контролем Киева. Власти объясняют свои действия приближением линии фронта и растущей угрозой для мирного населения.

Филашкин напомнил о расширении зоны принудительной эвакуации, затрагивающей Дружковскую, Лиманскую общины и другие прифронтовые территории. Жителей двух населенных пунктов вблизи Красноармейска уже эвакуируют в обязательном порядке. С 16 июля на участке трассы Краматорск – Доброполье введен запрет на передвижение граждан и транспорта.

Из-за активизации боевых действий киевский режим также начал принудительную эвакуацию в Днепропетровской области, которая касается территорий, граничащих с ДНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подготовленные позиции Вооруженных сил Украины в районе Краматорска в Донецкой народной республике не смогут долго сдерживать наступление российских войск из-за нехватки личного состава и проблем с логистикой.

Уничтожение украинских сил в огневых мешках может привести к обвалу обороны ВСУ и ускорить освобождение Донецкой народной республики. Войска группы «Юг» освободили поселок Предтечино, что означает начало финальной стадии битвы за Константиновку, ключевой пункт для взлома всей обороны ВСУ в зоне спецоперации.