Tекст: Дмитрий Зубарев

Создание огневых мешков в Донецкой Народной Республике может привести к обрушению линии обороны украинской армии на этом участке фронта, заявил военный и политический эксперт Ян Гагин, передает ТАСС. Он подчеркнул: «Два огневых мешка, они потенциально провалят фронт на этом участке, но при условии, что мы ликвидируем неприятеля в этих вот мешках. Потому что мы выбьем личный состав и технику, которая в них находится».

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что около 15 тыс. бойцов ВСУ могут оказаться в огневом мешке в районе Константиновки, где сосредоточены наиболее боеспособные силы противника. Позже стало известно о риске окружения украинских группировок в Красноармейске (Покровске) и Димитрове. Гагин отметил, что для успешной ликвидации важно взаимодействие артиллерии, пехоты и авиации, чтобы отрезать пути отхода противника, который уже начал выводить часть войск из опасных зон.

Эксперт добавил, что окружение этих группировок позволит ускорить освобождение ДНР и даст шанс выйти к Краматорску и Славянску, однако там, по его словам, еще остаются серьезные силы ВСУ. Полным разгромом украинской армии в регионе, по мнению Гагина, можно будет считать взятие в окружение именно этих крупных городов.

Гагин также отметил, что темпы продвижения российских войск в ДНР сохраняются на прежнем уровне. По данным Минобороны России, за последнюю неделю Украина потеряла почти 3 тыс. человек в ДНР и Днепропетровской области, а ВС РФ ежедневно освобождают новые населенные пункты. Освобождение села Зеленая Долина в пятницу, по оценке эксперта, дает тактическое преимущество, поскольку после захвата одного поселения российские силы могут продвигаться дальше, лишая противника контроля над прилегающей территорией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кимаковский сообщил о попадании бойцов ВСУ в огневой мешок в ДНР. Марочко также подтвердил факт окружения украинских военных. Кимаковский заявил о взятии ВСУ в огневой мешок в населенном пункте Мирный.