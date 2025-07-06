Кимаковский сообщил о взятии ВСУ в огневой мешок в Мирном

Захарова заявила о попытке Зеленского вернуть легитимность встречей с Путиным

Tекст: Антон Антонов

Захарова в интервью программе «Большой вопрос» сказала, что Зеленскому требуется «переподтвердить свою легитимность», но «законные процедуры» ему не подходят, поэтому он ищет «любой другой способ доказать, что он власть имущий», передает РИА «Новости».

Также Захарова заявила о страхе Зеленского оказаться ненужным Западу. Он боится быть забытым, поэтому «не отходит от микрофонов». «Он, по-моему, уже спит с веб-камерой и дает вот эти онлайн-интервью, выступает на любых площадках», – заявила официальный представитель МИД России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что готов встречаться со всеми, включая Зеленского, чтобы завершить переговоры по урегулированию ситуации на Украине, но подпись под соответствующим соглашением должны поставить легитимные власти Украины. Путин напомнил, что по Конституции Украины президент избирается на пять лет, однако его полномочия не продлеваются даже в условиях военного положения.