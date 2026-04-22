Главу ВТБ попытались обмануть телефонные мошенники

Мошенники пытались обмануть главу ВТБ Костина от имени миллиардера

Tекст: Мария Иванова

Глава ВТБ Андрей Костин столкнулся с телефонными аферистами, которые пытались выманить у него средства, выдавая себя за крупного предпринимателя, передает ТАСС. Об этом банкир рассказал во время бизнес-диалога, посвященного новому инвестиционному ландшафту.

«Мне звонили с телефона очень уважаемого нашего миллиардера, которому срочно нужно было оплатить что-то. <…> Когда ему перезванивал, то отвечал голос и говорил: «Извини, пожалуйста, я сейчас в правительстве, я тебе не могу перезвонить». То есть они взломали его систему и оттуда уже пытались действовать», – пояснил руководитель кредитной организации.

Костин также подчеркнул важность финансовой грамотности населения. Он напомнил, что представители Центробанка, ФСБ и налоговой службы никогда не звонят гражданам с требованиями перевести деньги. По данным ВТБ, только в 2025 году банк зафиксировал 60 млн подозрительных транзакций.

Кроме того, на форуме Костин поделился курьезным случаем общения с голосовым помощником «Алиса» от «Яндекса».

Банкир попытался пригласить искусственный интеллект на ужин, но получил категоричный отказ.

«Я ее на ужин приглашал, она меня послала, довольно жестко. Мне это не понравилось, конечно. С другой стороны, интеллект значит есть», – пошутил он.

Несмотря на это, Костин уверен, что развитие подобных технологий дает банкам серьезное конкурентное преимущество.

