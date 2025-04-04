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ВТБ выявил новую схему мошенничества без СМС-кодов
ВТБ раскрыл схему обмана клиентов, исключающую использование СМС-кодов
ВТБ выявил усовершенствованную схему мошенничества, в которой злоумышленники убеждают клиентов банка, что предоставление СМС-кодов не требуется, создавая ложное чувство безопасности.
ВТБ обнаружил новую схему мошенничества, в которой злоумышленники избегают использования кодов из СМС. В ходе разговора с клиентом мошенники создают ложное чувство безопасности, убеждая, что коды не нужны. Такой подход позволяет им обмануть клиентов, которые следуют главной рекомендации банков – не сообщать СМС-коды.
Мошенники используют страх и обман, чтобы добиться доверия клиентов. Во время первого звонка они могут напугать клиента или вести себя уверенно, чтобы у него не возникло сомнений. Они могут, например, имитировать обсуждение с «генералом ФСБ», после чего звонок обрывается.
На следующем этапе клиент получает сообщение о подозрительном входе на его аккаунт с незнакомого устройства. В нем предлагается позвонить на номер, который выглядит как официальный, или сменить пароль по ссылке, ведущей на фишинговый сайт.
В конечном итоге клиент сам звонит на номер мошенников или переводит деньги на указанный ими «безопасный счет». В разговоре его пугают и убеждают установить приложение Центрального банка, чтобы защитить средства. В результате клиент переводит деньги на карту, подконтрольную преступникам.
Накануне стало извекстно что Минцифры введет 72-часовое ограничение доступа к финансовой информации на «Госуслугах» при подозрениях на мошеннические действия.
Банк России продолжает борьбу с мошенниками, используя двухдневный период охлаждения для денежных переводов, что позволило защитить сотни тысяч граждан, сообщила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.
Между тем сдача аккаунтов в аренду третьим лицам для мошеннических действий может привести к лишению свободы на срок до десяти лет по ст/ 159 УК РФ, предупредили в МВД.