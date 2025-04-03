Набиуллина сообщила о планах ЦБ усилить давление на мошенников

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, ЦБ продолжит перекрывать «кислород» мошенникам и усиливать давление на них, передает ТАСС.

Особое внимание уделяется двухдневному периоду охлаждения по денежным переводам, который, по словам Набиуллиной, уже уберег сотни тысяч людей от мошенников.

Она также отметила, что для успешной борьбы с мошенничеством важно, чтобы в базе данных содержались максимально полные сведения о мошенниках как от банков, так и от МВД. Это позволяет банкам на основе данных из МВД блокировать карты так называемых дропперов, через которые выводятся похищенные деньги.

Набиуллина добавила, что ЦБ и правительство России действуют в тандеме, разделяя ключевые ценности, такие как устойчивый рост экономики и повышение благосостояния граждан.

По ее словам, у ЦБ и правительства нет разногласий по этим принципиальным вопросам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство, обязывающие банки и операторов связи компенсировать украденные у россиян деньги, если эти предприятия не предприняли мер противодействия.

Также президент России поручил ключевым ведомствам представить до 15 июля предложения по введению уголовной ответственности для дропперов, участвующих в мошеннических схемах.