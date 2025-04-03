  • Новость часаСША исключили сталь и алюминий из взаимных тарифов
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    Авторынок России ждет один из самых тяжелых годов
    Стало известно о поставках индийских боеприпасов Украине
    Под тарифы Трампа попали необитаемые острова с пингвинами
    Актера Безрукова заподозрили в браконьерстве на Дону
    Власти США объяснили отсутствие пошлин на товары из России
    «Северяне» рассказали о зачистке двух сел Белгородской области от ВСУ
    Фон дер Ляйен не объявила ответных мер на пошлины США
    FT: Запад обсуждает развертывание сил НАТО на Украине
    Поддержка Трампа упала до самого низкого уровня с инаугурации
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский пойдет на выборы, только если выбора не будет

    Подготовка к выборам означает, что ЗЕ-команда допускает такую возможность, но не говорит об окончательном согласии на них Зеленского. Он даст добро на начало избирательного процесса только в том случае, если на 100% будет уверен в своей победе.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Европа выбрасывает демократию за ненадобностью

    Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными.

    24 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    13 комментариев
    3 апреля 2025, 10:57 • Новости дня

    Набиуллина сообщила о планах ЦБ усилить давление на мошенников

    Tекст: Александра Юдина

    Банк России продолжает борьбу с мошенниками, используя двухдневный период охлаждения для денежных переводов, что позволило защитить сотни тысяч граждан, сообщила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

    По ее словам, ЦБ продолжит перекрывать «кислород» мошенникам и усиливать давление на них, передает ТАСС.

    Особое внимание уделяется двухдневному периоду охлаждения по денежным переводам, который, по словам Набиуллиной, уже уберег сотни тысяч людей от мошенников.

    Она также отметила, что для успешной борьбы с мошенничеством важно, чтобы в базе данных содержались максимально полные сведения о мошенниках как от банков, так и от МВД. Это позволяет банкам на основе данных из МВД блокировать карты так называемых дропперов, через которые выводятся похищенные деньги.

    Набиуллина добавила, что ЦБ и правительство России действуют в тандеме, разделяя ключевые ценности, такие как устойчивый рост экономики и повышение благосостояния граждан.

    По ее словам, у ЦБ и правительства нет разногласий по этим принципиальным вопросам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство, обязывающие банки и операторов связи компенсировать украденные у россиян деньги, если эти предприятия не предприняли мер противодействия.

    Также президент России поручил ключевым ведомствам представить до 15 июля предложения по введению уголовной ответственности для дропперов, участвующих в мошеннических схемах.

    2 апреля 2025, 18:20 • Новости дня
    Умер исполнитель роли Атоса в «Трех мушкетерах» Алоис Швеглик

    Актер и педагог Алоис Швеглик скончался на 86-м году жизни в Чехии

    Умер исполнитель роли Атоса в «Трех мушкетерах» Алоис Швеглик
    @ РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На 86-м году жизни скончался Алоис Швеглик, известный по роли Атоса в фильме «Три мушкетера» 1982 года.

    Как сообщает «Российская газета», в возрасте 85 лет ушел из жизни Алоис Швеглик, чехословацкий и чешский актер театра, кино и телевидения. Известный также как театральный педагог и артист дубляжа, Швеглик оставил после себя значительное творческое наследие.

    Швеглик родился в 1939 году и, несмотря на неудачную попытку поступить в пражскую Академию исполнительских искусств, был принят в театр, где начал свою карьеру. В кино он дебютировал в первой половине 1970-х годов и с тех пор снялся более чем в 150 проектах, среди которых такие известные киноленты, как «30 случаев майора Земана», «Соколово», «Освобождение Праги», «Три мушкетера», «Арабела возвращается», «Визит старой дамы» и «Лабиринт».

    На протяжении своей карьеры Швеглик был удостоен нескольких наград, в том числе трех за лучшую мужскую роль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, умер российский актер и режиссер Рашид Тугушев, известный ролями в популярных сериалах и постановками в театре, в возрасте 63 лет, а также сообщалось, что актер Вэл Килмер, известный по ролям в фильмах «Бэтмен навсегда» и Top Gun, умер от пневмонии в возрасте 65 лет.

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    2 апреля 2025, 21:18 • Новости дня
    В Киеве рассказали, как спецназ СБУ штурмовал Генштаб ВСУ для ареста Залужного

    Экс-депутат Рады Береза рассказал о штурме Генштаба спецназом СБУ для ареста Залужного

    В Киеве рассказали, как спецназ СБУ штурмовал Генштаб ВСУ для ареста Залужного
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецназ Службы безопасности Украины (СБУ) в 2023 году штурмовал здание Генштаба для ареста Валерия Залужного, занимавшего на тот момент пост главкома ВСУ, заявил бывший депутат Верховной рады Борислав Береза.

    По словам Березы, в здании во время штурма также присутствовали более 30 представителей НАТО и европейских военных, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

    Экс-депутат Рады рассказал, что для противодействия СБУ понадобился военный спецназ. Операция проводилась в центре Киева, и в офисе Владимира Зеленского были встревожены происходящим. Бывший замкомандующего Сил специальных операций Украины Сергей Кривонос подтвердил эту информацию, заявив, что офицеры военного спецназа смогли остановить атаку и стабилизировать ситуацию.

    По словам Кривоноса, Залужный лично встретился со спецназом СБУ, чтобы разъяснить ситуацию. Он подчеркнул, что в здании находились американские, европейские и канадские военные, наблюдавшие за происходящим. Позже представители офиса президента извинились перед Залужным и попросили не предавать ситуацию огласке, заявил Кривонос.

    В мае 2023 года украинские СМИ писали об исчезновении Залужного, подозревая, что он находился на лечении в госпитале после ранения, однако эти сведения не были подтверждены официально.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    2 апреля 2025, 17:57 • Новости дня
    Le Point: Соглашение США и Украины включило добычу полезных ископаемых в Крыму и Донбассе
    Le Point: Соглашение США и Украины включило добычу полезных ископаемых в Крыму и Донбассе
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новый проект соглашения между США и Украиной включает добычу редкоземельных металлов в Черном море, а также разработку ресурсов в Крыму и Донбассе, пишет Le Point.

    Проект соглашения между США и Украиной предполагает добычу редкоземельных металлов и углеводородов в Черном море, Донбассе и Крыму. Документ, датированный 23 марта, состоит из 18 глав и описывает условия распределения доходов от добычи полезных ископаемых на указанных территориях, Lenta.ru.

    В статье газеты Le Point указывается, что проект соглашения по структуре больше напоминает коммерческий договор, чем межправительственный документ. Газета отмечает, что такое соглашение может повлечь за собой серьезные политические последствия, учитывая спорный статус регионов.

    Как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, Крым, Донбасс и Новороссия являются давно закрытыми вопросами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отказ Киева подписывать проект сделки с США по украинским ресурсам может привести к ухудшению отношений между странами.

    США и Украина провели первый длительный разговор по проекту соглашения об ископаемых, предложенному американской стороной, продолжая работу с участием юристов.

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что если украинский лидер Владимир Зеленский продолжит попытки «отойти от сделки» по редкоземельным металлам между США и Украиной, его ждут «большие проблемы».

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    2 апреля 2025, 22:02 • Новости дня
    Келлог предложил блокировать танкеры с нефтью из России в Балтике ледоколами

    Келлог: США могут ввести санкции против активов России и транспортировки нефти

    Келлог предложил блокировать танкеры с нефтью из России в Балтике ледоколами
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Новые санкции со стороны США могут коснуться замороженных активов России и транспортировки ее нефти, включая использование ледоколов для блокировки судов, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог.

    В эфире телеканала Fox News Келлог отметил, что новые антироссийские санкции, которые рассматриваются США, могут быть направлены на замороженные суверенные активы России и попытки остановить транспортировку российской нефти, передает РИА «Новости» .

    По словам Келлога, речь идет о 300 млрд долларов замороженных активов и флоте, перевозящем значительную часть нефти по всему миру. По его словам, 70% такой нефти транспортируется через Балтику, и это движение можно остановить.

    Келлог предложил использовать ледоколы береговой охраны США для блокировки движения судов с российской нефтью, назвав такие меры «экстремальными». В то же время он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на достижении режима прекращения огня в конфликте на Украине. Он выразил надежду на достижение всеобъемлющего прекращения огня на 30 дней, которое охватит воздух, море и сушу.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, и санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике. Путин отметил, что основная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей.

    Ранее Трамп заявил, что был «очень зол», когда президент России раскритиковал Зеленского.

    Президент США пригрозил введением санкций против российской нефти, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня, а также обсуждался запрет на проход судов с российской нефтью по Балтийскому морю.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия серьезно отнеслась к моделям и решениям, предложенным США по ситуации на Украине, но имеет собственные приоритеты и подходы в этой теме.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков предупредил, что попытки США запретить поставки нефти из России по Балтике грозят военным конфликтом.

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    2 апреля 2025, 13:08 • Новости дня
    Юшков: Попытки США запретить поставки нефти из России по Балтике грозят военным конфликтом

    Юшков: Планы США запретить возить нефть из России по Балтике – опасная игра на нервах

    Юшков: Попытки США запретить поставки нефти из России по Балтике грозят военным конфликтом
    @ Stefan Sauer/DPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Торговые маршруты через Балтийское море критически важны для поставок российской нефти. Заигрывания США с ограничениями в данной акватории могут спровоцировать военный конфликт, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что Штаты рассматривают введение санкций против судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море.

    «План США ограничить проход нефтяных танкеров в Балтийском море незаконен с точки зрения международного права», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности. Впрочем, он напомнил, что подобные инициативы прорабатывают и Евросоюз, и страны НАТО.

    Тогда в качестве обоснования блокировки судов из так называемого теневого флота России рассматривались экологические мотивы. Кроме того, на Западе утверждали, будто танкеры «угрожают» критической подводной инфраструктуре. Собеседник не исключает, что может быть составлен определенный перечень кораблей, которым закроют вход в Балтийское море.

    «Западные страны имеют в этой акватории наибольшее влияние. Например, Дания контролирует проливы. Если Вашингтон совместно с Европой перейдет от слов к делу, то для Москвы это окажется большой проблемой», – считает Юшков. Он объясняет: через порты Усть-Луга и Приморск вывозится несколько десятков млн тонн нефти в год.

    «Для нас балтийский маршрут очень важен. Перенаправить объемы – крайне сложная задача. В этой ситуации России придется, скорее всего, перейти к сокращению добычи ресурсов. Это приведет к росту цен на мировом рынке, и мы сможем заработать примерно те же деньги. Тем не менее планы США – это серьезный вызов для Москвы», – подчеркнул аналитик.

    «Какие меры мы будем предпринимать: прорываться с боем? Сопровождать военными кораблями торговые суда? Это определенная точка напряженности и сильная игра на нервах, поскольку ни одна из сторон не может гарантировать, что те или иные шаги не приведут к вооруженному конфликту», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что США рассматривают введение санкций против судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море. Данная мера призвана нанести удар по «теневому флоту» Москвы, пишет в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Джеки Генрих, журналистка телеканала Fox News.

    По ее словам, обсуждение новых ограничений в отношении России началось из-за разочарования главы Белого дома во Владимире Путине. Как сообщает корреспондент, Дональд Трамп считает, что именно Кремль «затягивает всеобъемлющие переговоры о прекращении огня». При этом в Вашингтоне низко оценивают эффективность уже действующих санкций.

    Так, анонимный представитель Белого дома отметил, что в настоящий момент ограничения соблюдаются лишь «на три из десяти» балла. По мнению чиновника, «теневой флот» России станет «легкой мишенью» для оказания необходимого давления. По данным администрации Трампа, на данные корабли приходится около 70% нелегальных продаж нефти Москвы.

    Кроме того, на днях Дональд Трамп предложил ввести вторичные пошлины на сырье РФ, если соглашения о прекращении боевых действий на Украине не удастся достичь. «Это будет означать, что если вы покупаете нефть у России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах. Будет введен тариф в размере от 25 до 50% на всю нефть», – цитирует его слова NBC News.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты полагают, что в данном случае риторика главы Белого дома была адресована американской аудитории, так как озвученные им пошлины и санкции не способны нанести удар по торговле российской нефтью и напугать ее крупнейших потребителей – Китай и Индию.

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    2 апреля 2025, 21:54 • Новости дня
    Актера Безрукова заподозрили в браконьерстве на Дону
    Актера Безрукова заподозрили в браконьерстве на Дону
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер театра и кино Сергей Безруков опубликовал в своих социальных сетях фото с рыбалки на Дону, вызвав подозрения в нарушении запрета на ловлю рыбы с моторной лодки.

    На фотографии артист держит щуку весом в несколько килограммов, что вызвало волну обсуждений среди его подписчиков, передает «Московский комсомолец».

    «Ростов между спектаклями порадовал! Спасибо, Дон-батюшка», – подписал Безруков фото. Однако некоторые комментаторы указали на то, что с 1 апреля по 31 мая в области действует запрет на рыбную ловлю с использованием моторных лодок, а также на то, что ловля щуки запрещена до 15 апреля.

    Особое внимание привлекло то, что в регионе стартовала операция «Путина-2025», в рамках которой запрещено не только ловить рыбу, но и передвигаться по водоемам на моторных плавсредствах.

    В 2020 году блогеры поймали липецкого чиновника на незаконной рыбалке.

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    2 апреля 2025, 13:20 • Новости дня
    Песков заявил о гигантском ущербе причалам КТК от украинских дронов
    Песков заявил о гигантском ущербе причалам КТК от украинских дронов
    @ cpc.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Временный вывод из эксплуатации причалов Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском вызван гигантским ущербом, нанесенным украинскими дронами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

    По его словам, временный вывод из эксплуатации причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) связан с гигантским ущербом, возникшим в результате атаки Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что причиненный украинскими дронами ущерб оказался «очень сложным в технологическом плане». По его словам, это, естественно, сказывается на работоспособности всей системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каспийский трубопроводный консорциум временно вывел из эксплуатации два причальных устройства на терминале в Новороссийске после того, как Ространснадзор провел проверку.

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    2 апреля 2025, 21:42 • Новости дня
    Волонтер сообщил о находке тел детей под Суджей

    В Судже волонтеры нашли останки детей после освобождения от ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Волонтер Алексей Живов сообщил об обнаружении останков детей в районе Суджи в Курской области, погибшие были в возрасте от шести до десяти лет.

    Живов в своем Telegram-канале сообщил о находке останков детей под Суджей в Курской области. Останки были обнаружены после освобождения территории от ВСУ. Живов уточнил, что погибшие дети были в возрасте от шести до десяти лет.

    В своем сообщении Живов отметил, что не будет публиковать видео «растерзанных тел» по моральным причинам. Он подчеркнул, что подобные страшные находки становятся все более частыми, однако точное место обнаружения останков он не назвал.

    На данный момент официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов не поступало.

    Ранее жительница слободы Гончаровка Суджанского района Курской области Евгения Марченко рассказала о том, как ей пришлось хоронить обгоревшие останки соседей, погибших в результате попадания снаряда ВСУ, в коробках из-под детских игрушек прямо в огороде.

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    2 апреля 2025, 20:05 • Новости дня
    Ракетоносец Ту-22М3 разбился в Иркутской области

    Минобороны: Пилот Ту-22М3 погиб при крушении в Иркутской области

    Ракетоносец Ту-22М3 разбился в Иркутской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Иркутской области произошла катастрофа с участием стратегического ракетоносца Ту-22М3, летчик погиб, сообщили в Минобороны.

    Экипаж самолета из четырех человек успел катапультироваться, один пилот не выжил, передает ТАСС. Минобороны уточнило, что крушение произошло в безлюдной местности. На земле нет разрушений и пострадавших.

    По предварительным данным ведомства, авария могла быть вызвана технической неисправностью.

    В августе прошлого года самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета, экипаж бомбардировщика катапультировался, крушение не вызвало разрушений на земле.

    В апреле 2024 года при крушении Ту-22М3 на Ставрополье погиб один из членов экипажа.

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    2 апреля 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин разрешил выкупить акции российских компаний у Goldman Sachs

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал разрешение ЗАО «Балчуг капитал» на приобретение и продажу акций российских компаний у Goldman Sachs.

    Путин подписал распоряжение, разрешающее ЗАО «Балчуг капитал» приобрести акции ряда российских компаний, которые в настоящее время принадлежат Goldman Sachs, передает ТАСС. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

    Под действие распоряжения попадают сделки с акциями таких крупных российских компаний, как «Интер РАО», «Газпром», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Новатэк», НЛМК, «Ростелеком», «Татнефть» и «Лукойл». Разрешение включает в себя не только приобретение, но и последующую продажу акций.

    В августе прошлого года Банк России аннулировал лицензию «Голдман Сакс Банка» на брокерскую деятельность.

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    3 апреля 2025, 01:46 • Новости дня
    Россия и Белоруссия не вошли в «черный список» таможенных пошлин США

    Россия и Белоруссия не вошли в «черный список» пошлин США на товары из 185 стран

    Россия и Белоруссия не вошли в «черный список» таможенных пошлин США
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия в него не вошла.

    Как передает ТАСС, администрация США объявила о введении таможенных пошлин на импорт из 185 стран, включая государства СНГ, но Россия и Белоруссия не вошли в этот список.

    Речь идет о странах, которые, по мнению Вашингтона, применяли протекционистские меры против американских товаров. Например, США введут пошлины на товары из Казахстана в размере 27%, на продукцию Молдавии – 31%, из Грузии, Азербайджана, Армении и других стран СНГ – 10%. Пошлины также коснутся таких стран, как Афганистан, Бразилия, Великобритания, Израиль, Ирак, Иран, Саудовская Аравия, Сирия, Турция и ЮАР. Пошлина на уровне 20% введена на товары из Евросоюза. Из Китая – 34%.

    Между тем, объем экспорта России в США в августе 2024 года сократился с июльских 295,3 млн долларов до 84,4 млн долларов. Это стало самым низким уровнем с января 1993 года, когда экспорт составлял 47,4 млн долларов.

    В 2024 году импорт российских товаров в США снизился до 3 млрд долларов, что значительно меньше показателей предыдущих лет. Это сокращение связано с санкциями и торговыми ограничениями, введенными США против России из-за СВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о введении новых пошлин на товары из других стран, а также на импортируемые в США легковые автомобили и автозапчасти.

    Китайские власти приостановили регистрацию новых инвестпроектов китайских компаний в США из-за усиления торговой напряженности.

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    2 апреля 2025, 14:19 • Новости дня
    Глава АвтоВАЗа сообщил о драматическом падении авторынка России в 2025 году

    Глава АвтоВАЗа: Российский авторынок в марте 2025 года сократился на 44,4%

    Глава АвтоВАЗа сообщил о драматическом падении авторынка России в 2025 году
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский автомобильный рынок в марте 2025 года сократился на 44,4%, что названо драматическим падением главой АвтоВАЗа Максимом Соколовым, который отметил влияние высоких ставок и демпинга.

    Российский автомобильный рынок в марте 2025 года сократился на 44,4%, что Максим Соколов, глава АвтоВАЗа, назвал «драматическим» падением, сообщает «Известия». Он отметил, что это падение подтверждает прогноз о значительном сокращении рынка в текущем году. Основные факторы, влияющие на такую динамику, включают высокую ключевую ставку, ужесточение требований к заемщикам и условиям кредитования со стороны Центрального банка, а также обилие автомобилей иностранных брендов, импортированных в 2024 году.

    Соколов подчеркнул, что иностранные автомобили, завезенные в прошлом году, создают избыточные запасы и ведут к демпингу, что осложняет ситуацию отечественным производителям. В этих условиях АвтоВАЗ демонстрирует более оптимистичную динамику продаж, чему способствуют конкурентная ценовая политика и обширная дилерская сеть, обеспечивающая доступные сервисные услуги. Также важную роль играют предложения корпоративного банка компании.

    Продажи автомобилей Lada в марте достигли 28,7 тыс. единиц, что на 7,4% больше по сравнению с февралем, но на 33% меньше, чем в марте прошлого года. За первый квартал 2025 года было продано 76,2 тыс. автомобилей, при этом рынок сократился на 24,8%. Несмотря на это, доля АвтоВАЗа на рынке увеличилась до 28,7%.

    Максим Соколов подчеркнул важность взвешенных регуляторных решений в области доступности кредитов и лизинга для покупателей. Он отметил необходимость уделять внимание балансу между импортными запасами, производством и продажами отечественных автомобилей, чтобы избежать дальнейшего ухудшения рыночных условий и критического падения продаж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, продажи новых автомобилей в России в феврале серьезно рухнули на четверть, и на дилерских складах наблюдается затоваривание.

    Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил о потенциальной возможности вернуть Renault в капитал «АвтоВАЗа», однако конкретные переговоры с французским автоконцерном пока не ведутся.

    Коментарии (39)
    2 апреля 2025, 13:25 • Новости дня
    Кремль зафиксировал нежелание Киева участвовать в мирных переговорах
    Кремль зафиксировал нежелание Киева участвовать в мирных переговорах
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил готовность урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем, однако украинская сторона не демонстрирует желания следовать этому курсу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Владимир Путин открыт к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Российский лидер остается приверженным поиску путей разрешения ситуации через политико-дипломатические методы.

    Песков подчеркнул, что Россия по договоренности с американской стороной присоединилась к временному мораторию на удары по объектам энергетической инфраструктуры. Это решение было представлено как доказательство стремления России к мирному разрешению конфликта.

    Однако, как отметил Песков, Кремль фиксирует «абсолютное нежелание киевского режима» участвовать в таких переговорах. Украинская сторона, по его словам, не проявляет готовности идти по мирному пути разрешения конфликта.

    Ранее Песков заявил, что США пока не отреагировали на удары ВСУ по российским энергообъектам, несмотря на передачу списка нарушений.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что Россия серьезно отнеслась к моделям и решениям, предложенным США по ситуации на Украине, но имеет собственные приоритеты и подходы в этой теме.

    Коментарии (3)
    2 апреля 2025, 21:57 • Новости дня
    После падения Ту-22М3 в Иркутской области обесточены более 200 домов

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате падения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области без электричества остались 210 домов и три социально значимых объекта после повреждения линии электропередачи, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

    Кобзев в своем Telegram-канале отметил, что самолет задел линию электропередачи, это и стало причиной отключения электричества. По его словам, на месте происшествия активно работают специалисты Иркутской электросетевой компании, стремясь как можно скорее восстановить подачу электроэнергии. Губернатор выразил надежду, что электроснабжение будет восстановлено до утра.

    Напомним, в среду в Минобороны РФ сообщили, что в Иркутской области произошла катастрофа с участием стратегического ракетоносца Ту-22М3, летчик погиб. Позже стало известно, что на месте падения Ту-22М3 в Иркутской области ведутся спасательные работы по эвакуации экипажа из четырех человек, один из которых погиб при приземлении.

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    2 апреля 2025, 18:56 • Новости дня
    Песню Пугачевой «Мама» призвали проверить на дискредитацию СВО

    Глава ФПБК Бородин призвал проверить песню Пугачевой «Мама» на дискредитацию СВО

    Песню Пугачевой «Мама» призвали проверить на дискредитацию СВО
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Общественник Виталий Бородин призвал проверить песню Аллы Пугачевой «Мама» на предмет дискредитации СВО.

    Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал проверить песню «Мама» Аллы Пугачевой на дискредитацию специальной военной операции, передает NEWS.ru.

    Пугачева, покинувшая Россию, выпустила новую песню, которая вызвала подозрение у общественника в возможной антигосударственной направленности.

    Бородин заявил, что песня «Мама» не имеет отношения к патриотизму и может выполнять западную повестку. Он подчеркнул, что эксперты должны оценить содержание песни и сделать выводы о возможной дискредитации СВО. По его словам, Пугачева «якобы зашла с патриотической песней, но никакого патриотизма тут нет».

    Глава ФПБК отметил, что планирует обратиться в Генеральную прокуратуру для инициирования официальной проверки этой композиции. Он подчеркнул, что окончательные выводы делать рано, но в случае подтверждения дискредитации Пугачеву могут привлечь к ответственности.

    Ранее Бородин подал заявление в Следственный комитет России, обвинив Пугачеву в подготовке покушения на его жизнь.

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