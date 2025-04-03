«Госуслуги» решили ограничивать доступ к фининформации при подозрении на действия мошенников

Tекст: Мария Иванова

В Министерстве цифрового развития заявили о внедрении нового механизма защиты данных пользователей на портале «Госуслуги», сообщает ТАСС. Если действия пользователя вызывают подозрения в возможной мошеннической активности, доступ к его финансовой информации будет временно ограничен сроком на 72 часа.

Это нововведение направлено на усиление безопасности учетных записей и является очередным шагом в борьбе с мошенничеством. Ограничение доступа может коснуться таких разделов личного кабинета, как «Доходы и налоги», «Работа и пенсия» и «Льготы и выплаты».

Министерство подчеркивает, что данные меры принимаются для обеспечения безопасности пользователей и предотвращения несанкционированного доступа к их финансовой информации. Это решение является частью постоянного процесса совершенствования защиты данных на портале.

Накануне президент Владимир Путин дал поручение блокировать профили пользователей портала «Госуслуги» при подозрительной активности.

Ранее на портале «Госуслуги» стал доступен сервис для проверки количества и типов абонентских номеров, зарегистрированных на имя пользователя, с возможностью отключения незнакомых номеров.