Путин поручил создать возможность блокировки профиля в «Госуслугах» при подозрительной активности

Tекст: Алексей Дегтярев

Блокировку профиля могут ввести в случае одновременного изменения двух и более параметров идентификации, при этом должна быть предусмотрена возможность оперативного восстановления доступа к учетной записи, говорится в поручении, передает ТАСС.

Восстановление доступа должно быть возможно в том числе с помощью личного обращения в МФЦ.

Также информацию о подозрительной активности в личном кабинете должны будут автоматически передавать в банки.

Поручение дано Центробанку и правительству, доклад по нему ожидается до 1 июня.

Также Путин поручил внести изменения в законы, обязывающие банки и операторов связи компенсировать украденные у россиян деньги, если эти предприятия не предприняли мер противодействия.