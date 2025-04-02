Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».7 комментариев
Путин поручил создать возможность блокировки профиля в «Госуслугах» при подозрительной активности
Подозрительная активность пользователя портала «Госуслуги» должна приводить к блокировке профиля, такое поручение дал президент Владимир Путин.
Блокировку профиля могут ввести в случае одновременного изменения двух и более параметров идентификации, при этом должна быть предусмотрена возможность оперативного восстановления доступа к учетной записи, говорится в поручении, передает ТАСС.
Восстановление доступа должно быть возможно в том числе с помощью личного обращения в МФЦ.
Также информацию о подозрительной активности в личном кабинете должны будут автоматически передавать в банки.
Поручение дано Центробанку и правительству, доклад по нему ожидается до 1 июня.
Также Путин поручил внести изменения в законы, обязывающие банки и операторов связи компенсировать украденные у россиян деньги, если эти предприятия не предприняли мер противодействия.