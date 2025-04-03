МВД предупредило о наказании за аренду аккаунтов в WhatsApp

МВД сообщило о сроках до десяти лет колонии за сдачу аккаунтов в WhatsApp

Tекст: Мария Иванова

МВД предупредило о серьезных последствиях для тех, кто сдает свои аккаунты в WhatsApp в аренду третьим лицам. Такие действия могут быть использованы мошенниками для совершения преступлений, что делает владельцев аккаунтов соучастниками, говорится в Telegram-канале УБК МВД.

Согласно ст. 159 УК РФ, участие в таких схемах наказуемо лишением свободы на срок до десяти лет. Особое внимание МВД уделило тому, что в подобных преступлениях могут участвовать и несовершеннолетние.

В частности, самым молодым обнаруженным участником стал десятилетний ребенок, который предоставил свой аккаунт за 1,5 тыс. рублей колл-центру, использующему его в мошеннических целях.

МВД призвало граждан быть бдительными и не доверять свой аккаунт незнакомцам, чтобы избежать попадания в руки мошенников и не стать жертвой уголовного преследования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новая схема мошенничества предполагает аренду аккаунтов WhatsApp, обещая легкий заработок за небольшую плату, но оборачивается потерей аккаунта и правовыми проблемами.

Кроме того киберпреступники создают иллюзию надежности фейковых сайтов с помощью автоматических отзывов, имитируя активность пользователей и вводя в заблуждение посетителей, предупредили в МВД.