Эксперт объяснил, почему Киев ищет исполнителей терактов в России в среде националистов

Часть российских праворадикальных националистов поддерживает связи с украинскими националистами, и именно в этой среде украинские спецслужбы нашли исполнителей теракта против руководства РКН. Их объединяют общие футбольные интересы и совместные националистические – а то и откровенно нацистские – изыскания, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее в ФСБ сообщили, что задержанные по делу о подготовке теракта – сторонники праворадикальной идеологии.
«Украинские террористы «заказали» Роскомнадзор, потому что ведомство ограничивает их возможности в России. Они неплохо знают наши болевые точки, поэтому в свое время, например, создали в одном из мессенджеров канал и попытались устроить волнения в Дагестане», – считает политолог Павел Данилин. Он обратил внимание, что задержанные по делу о подготовке теракта против руководства РКН являются сторонниками праворадикальной идеологии. По его мнению, неслучайно, что украинские спецслужбы нашли готовых совершить преступление именно в этой среде.
«Часть российских праворадикальных националистов поддерживает связи с украинскими националистами. Их объединяют общие футбольные интересы, они вместе занимаются националистическими – а то и откровенно нацистскими – изысканиями, разделяя идеологию нацизма, включая гитлеризм», – уточнил политолог.
В этой связи собеседник упомянул нацистов из Русского добровольческого корпуса (РДК – организация признана террористической и запрещена в России), которые воюют на стороне ВСУ. «Это предельно конкретно показывает, куда направлены действия наших врагов», – подчеркнул Данилин.
Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что 18 апреля российские правоохранители предотвратили теракт против руководителей Роскомнадзора. Злоумышленники планировали взорвать автомобиль при помощи взрывного устройства.
В Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле были задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, участвовавших в подготовке преступления. Они были завербованы спецслужбами Украины через Telegram. Главарь группы – житель Москвы 2004 года рождения – при задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.
В ходе обысков у террористов изъяли килограммовое самодельное взрывное устройство, гранату Ф-1, пистолет ПМ с глушителем, два газовых пистолета, рации. Также у злоумышленников обнаружили неонацистскую атрибутику, символику украинских военизированных формирований, а также инструкцию по вступлению в террористическую организацию, запрещенную в России.
