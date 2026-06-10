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Путин утвердил возврат налоговых переплат наследникам умерших
Путин подписал закон о возврате налоговых переплат наследникам умерших
Президент России утвердил изменения в Налоговый кодекс, позволяющие наследникам получать средства, формирующие положительное сальдо единого налогового счета умершего гражданина.
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий наследникам возвращать переплаты по налогам умерших граждан. Соответствующий документ уже опубликован на портале правовых актов, пишет РИА «Новости».
До 1 января 2027 года наследники смогут обращаться в налоговые органы с заявлением о возврате средств, составляющих положительное сальдо единого налогового счета (ЕНС) наследодателя. Нотариусы в этот переходный период будут получать бумажные справки о состоянии счета от ФНС. Формы необходимых документов появятся на сайте ведомства.
С 2027 года процесс автоматизируют: переплаты умерших налогоплательщиков начнут переходить на ЕНС наследников без заявлений. Нотариусы станут запрашивать информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия. Задержка связана с необходимостью доработки механизмов обмена данными между ФНС и Федеральной нотариальной палатой.
Кроме того, наследников временно освобождают от уплаты пеней на недоимки умершего. Эта льгота действует до получения свидетельства о наследстве, но не более шести месяцев с момента его открытия или решения суда об объявлении человека умершим. Закон вступает в силу со дня опубликования, за исключением норм, отложенных до 2027 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная налоговая служба разъяснила порядок приостановки операций по банковским счетам граждан из-за долгов. Осенью прошлого года нотариусов обязали официально уведомлять наследников о наличии кредитных обязательств покойного. До этого юристы оценили автоматизацию процесса сбора документов для оформления наследства.