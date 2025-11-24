Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать политическим решением в Вашингтоне или Брюсселе.0 комментариев
Нотариусов обязали информировать наследников о долгах покойных
Нотариусам теперь необходимо официально уведомлять наследников о наличии долгов покойного, включая обязательства перед банками и алименты, заявили в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП).
С 24 ноября нотариусы обязаны информировать наследников об имеющихся у умершего долгах, передает РИА «Новости».
Правило касается кредитных обязательств перед банками, микрофинансовыми организациями, а также долгов по алиментам и оплате ЖКУ.
«Такое требование призвано помочь потенциальным получателям наследства принять взвешенное и обдуманное решение – вступать в это наследство или отказаться от него», – добавили в пресс-службе.
Ранее информацию о долгах могли предоставлять только по запросу наследника. Теперь нотариус обязан в течение трех рабочих дней сделать запрос в Центральный каталог кредитных историй, а после получения ответа известить всех заявителей о наличии или отсутствии долгов.
Если кредитная история имеется, потребуется сделать дополнительный запрос в бюро кредитных историй, после чего также уведомить наследников за три рабочих дня.
Данные касаются только официально зарегистрированных обязательств. Если долг возник по личным соглашениям между гражданами, например, о займе денег у знакомого, информацию нотариусу может передать только тот, кто предоставил такие средства.
В феврале глава центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский сообщал, что нотариусы теперь будут проверять регистрацию смерти и родственные связи через госреестр для выдачи свидетельств о наследстве.