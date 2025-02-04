В России изменился порядок вступления в наследство

Tекст: Александра Юдина

С 5 февраля вступает в силу новый порядок выдачи свидетельств о праве на наследство, передает РИА «Новости».

Нотариусы теперь обязаны запрашивать данные из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

Это необходимо для проверки факта государственной регистрации смерти наследодателя и наличия родственных отношений, которые являются основанием для наследования. Исключение составят случаи, когда нотариус уже имеет иностранные документы, подтверждающие смерть.

Хаминский отметил, что нововведение упростит наследникам процесс подтверждения родства и сократит количество судебных споров о наследстве. Он также подчеркнул, что это также поможет предотвратить мошенничество с поддельными документами.

Кроме того, получение сведений из ЗАГСов позволит нотариусам облегчить процедуру извещения родственников об открытии наследства. Юрист считает, что это шаг к более прозрачной и безопасной системе наследования в России.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о вступающих в силу с февраля новых законах. В частности, он сообщил о повышении материнского капитала и индексации соцвыплат с февраля, а также о новых правилах для мигрантов и их работодателей.