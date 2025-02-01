Володин рассказал о вступающих в силу с февраля новых законах

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что значительном росте социальных выплат и новых правилах для мигрантов.

В частности, материнский капитал увеличится на 9,5%, достигнув 912 тыс. рублей на второго ребенка, если не получен сертификат на первого. Для первого ребенка сумма составит свыше 690 тыс. рублей. При рождении второго ребенка семья, имеющая сертификат, получит дополнительно почти 222 тыс. рублей.

По инициативе президента, с 1 января социальные выплаты и страховые пенсии также проиндексированы на 9,5%, что подразумевает перерасчет.

Более 40 различных пособий и выплат будут проиндексированы с 1 февраля на уровень фактической инфляции в 9,5%.

Кроме того, в феврале вступят в силу изменения в миграционной сфере. Эти изменения коснутся как самих мигрантов, так и их работодателей в случае нарушений.

Ранее Володин подробно рассказал о том, что депутаты приняли закон, который запрещает навязывать гражданам дополнительные услуги при заключении договоров. Кроме того, спикер Госдумы рассказал, что принятые законы изменят отношение мигрантов к русскому языку, способствуя лучшей интеграции в российское общество.

Как отметила член Общественной палаты Елена Тополева-Солдунова, индексация социальных пособий с учетом реальной экономической ситуации позволяет людям чувствовать себя более защищенными.