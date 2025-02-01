Эксперт: Соцвыплаты и пособия проиндексированы с учетом реальной экономической ситуации

Член ОП Тополева-Солдунова: Государство выполняет социальные обязательства даже в условиях жесточайшего внешнего давления

Tекст: Андрей Резчиков

«Люди всегда ждут финансовой поддержки от государства. Индексация социальных пособий будет гарантировать, что качество жизни граждан, имеющих права на получение этих выплат, не снизится. Соответственно, они будут чувствовать себя более защищенными», – считает Елена Тополева-Солдунова, член Общественной палаты (ОП).

По ее словам, государство даже в условиях жесточайшего внешнего давления не отказалось от обязательств перед гражданами. «Россия по Конституции является социальным государством. Его главная задача – это забота о собственном народе, тем более о тех, кто находится в сложной жизненной ситуации», – добавила эксперт.

Она напомнила, что изначально инфляция прогнозировалась Минэкономразвития на уровне 7,3%, но по факту она оказалась 9,5%. «В частности, страховые пенсии, которые были выплачены в январе с учетом прогнозируемой инфляции, будут доиндексированы с учетом реальной инфляции», – отметила эксперт.

По ее словам, всего изменения коснутся 47 социальных выплат. «Это и материнский капитал, и единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка. Важно, что в этом году к перечню индексируемых выплат добавилось пособие по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы», – отметила Тополева-Солдунова.

Кроме того, ряд категорий увязывается с прожиточным минимумом, а не уровнем инфляции. «Прожиточный минимум в России увеличился и соответственно эти выплаты тоже будут проиндексированы. Это единое пособие для беременных женщин и детей до 17 лет, по родам для незастрахованных граждан, социальные доплаты к пенсиям и так далее. В основном это касается поддержки семей и граждан с низкими доходами», – подчеркнула спикер.

«Основная задача – это демография. Запущен новый нацпроект «Семья». Огромное количество выплат и пособий как раз касается защиты семей с детьми или тех, кто ждет ребенка. В регионах существуют свои меры поддержки, и они тоже, наверное, будут проиндексированы», – полагает Тополева-Солдунова.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам предложил проиндексировать на 9,5% страховые и военные пенсии, а также ряд соцвыплат и пособий. На этой неделе правительство России утвердило индексацию более сорока социальных выплат и пособий на 9,5% с 1 февраля, включая выплаты инвалидам и семьям с детьми, ветеранам, героям России и трудящимся. Данная индексация проводится по уровню фактической инфляции в соответствии с действующим законодательством.

Маткапитал на первого ребенка теперь составит более 690 тыс. рублей, а на второго и последующего – 912 тыс. рублей. Также будет ежегодно индексироваться ежемесячная выплата на уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы. Размер минимального пособия по безработице составит 1764 рубля, а максимальный достигнет 15 044 рублей.