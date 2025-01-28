Володин подробно рассказал о запрете навязывания допуслуг

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что россияне часто сталкиваются с ситуацией, когда платят больше, чем планировали, из-за автоматически добавляемых платных услуг при покупке билетов или другой продукции через интернет.

Володин подчеркнул, что многие россияне не сразу замечают, как им навязываются дополнительные услуги, такие как страхование или смс-оповещения.

Он добавил, что 43% опрошенных граждан подтвердили, что попадали в подобные ситуации. Распространенной практикой также является замена услуг обязательного медицинского страхования на платные.

Инициаторы законопроекта предлагают ввести несколько правил, которые будут защищать потребителей. Одно из таких правил – продавать дополнительные товары и услуги только с явного разрешения потребителя.

Также будет запрещено навязывание дополнительных товаров и услуг до заключения основного договора купли-продажи.

Касательно интернет-покупок, планируется, что продавцы и сервисы не смогут автоматически отмечать согласие на покупку дополнительных услуг.

Законопроект предусматривает возможность отказа от оплаты навязанных товаров и услуг. В случае списания средств потребители смогут потребовать их возврата.

Ранее кабмин внес поправки в закон, запрещающие бизнесу навязывать автоматическое приобретение дополнительных услуг, таких как страховка.

Напомним, президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг взимается штраф до 40 тыс. рублей.