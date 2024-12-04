В России запретили автоматическое навязывание дополнительных услуг

Tекст: Александра Юдина

Кабинет министров России разработал поправки в законодательство, запрещающие бизнесу автоматически навязывать покупателям дополнительные услуги, такие как страховка, передает ТАСС.

Эти изменения подразумевают, что для получения таких услуг клиент должен будет заполнить согласие в письменной форме.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства подчеркнул, что автоматические отметки не равнозначны письменному согласию.

Он добавил, что граждане имеют право отказаться от оплаты навязанных услуг. Если же покупателю все же пришлось заплатить, он может требовать возврат потраченной суммы.

Мишустин отметил важность этих поправок для защиты прав потребителей. Он подчеркнул, что новый закон позволит избежать ситуаций, когда покупатели вынуждены платить за услуги, которые они фактически не заказывали.

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг взимается штраф до 40 тыс. рублей.