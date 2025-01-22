Володин: Принятые законы изменят отношение мигрантов к русскому языку

Володин: Законы о миграции заставят приезжих изменить отношение к русскому языку

Tекст: Вера Басилая

Володин подчеркнул, что новые законы, инициированные депутатами Государственной думы, заставят приезжающих в Россию граждан других стран больше ценить русский язык. Он выразил надежду на то, что это приведет к увеличению числа граждан из стран ближнего зарубежья, которые захотят учить русский язык и посещать русский театр, передает ТАСС.

По мнению Володина, изменения в миграционной политике могут способствовать более активной интеграции мигрантов в российское общество. Это, в свою очередь, будет способствовать укреплению культурных связей между Россией и странами, откуда приезжают мигранты.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что около 41% обучающихся на территории России детей мигрантов не владеют русским языком.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает зачисление детей мигрантов в российские школы без сдачи теста на знание русского языка, который можно будет бесплатно пройти в государственных учреждениях.