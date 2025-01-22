Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».2 комментария
Володин: Принятые законы изменят отношение мигрантов к русскому языку
Володин: Законы о миграции заставят приезжих изменить отношение к русскому языку
Новые законы, направленные на борьбу с нелегальной миграцией, могут изменить отношение иностранцев к русскому языку, особенно среди тех, кто приезжает работать в Россию из ближнего зарубежья, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин подчеркнул, что новые законы, инициированные депутатами Государственной думы, заставят приезжающих в Россию граждан других стран больше ценить русский язык. Он выразил надежду на то, что это приведет к увеличению числа граждан из стран ближнего зарубежья, которые захотят учить русский язык и посещать русский театр, передает ТАСС.
По мнению Володина, изменения в миграционной политике могут способствовать более активной интеграции мигрантов в российское общество. Это, в свою очередь, будет способствовать укреплению культурных связей между Россией и странами, откуда приезжают мигранты.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что около 41% обучающихся на территории России детей мигрантов не владеют русским языком.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает зачисление детей мигрантов в российские школы без сдачи теста на знание русского языка, который можно будет бесплатно пройти в государственных учреждениях.