Россиян уведомили о новых правилах наследования

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Адвокат сообщила об изменениях порядка выдачи свидетельства на наследство
С февраля нотариусы обязаны запрашивать данные из единого реестра ЗАГС при оформлении наследства, что упростит процесс и уменьшит риск мошенничества, рассказала адвокат коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» Татьяна Овцынова.
По ее словам, с февраля этого года нотариусы в России обязаны запрашивать сведения из единого реестра записей актов гражданского состояния для выдачи свидетельства о праве на наследство, передает Прайм.
Наследникам приходилось самостоятельно собирать и предоставлять нотариусам документы о смерти наследодателя и родстве с ним. Теперь этот процесс автоматизирован с использованием межведомственной электронной системы.
Юрист считает, что это снизит риск мошенничества и уменьшит количество споров между наследниками.
Однако, как предупреждает Овцынова, документы должны быть тщательно проверены на соответствие: фамилии, имена и отчества в них должны совпадать.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие выплаты положены наследникам после смерти родственника.