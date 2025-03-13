Россиян уведомили о новых правилах наследования

Адвокат сообщила об изменениях порядка выдачи свидетельства на наследство

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, с февраля этого года нотариусы в России обязаны запрашивать сведения из единого реестра записей актов гражданского состояния для выдачи свидетельства о праве на наследство, передает Прайм.

Наследникам приходилось самостоятельно собирать и предоставлять нотариусам документы о смерти наследодателя и родстве с ним. Теперь этот процесс автоматизирован с использованием межведомственной электронной системы.

Юрист считает, что это снизит риск мошенничества и уменьшит количество споров между наследниками.

Однако, как предупреждает Овцынова, документы должны быть тщательно проверены на соответствие: фамилии, имена и отчества в них должны совпадать.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие выплаты положены наследникам после смерти родственника.