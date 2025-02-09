Какие выплаты положены наследникам после смерти родственника

10 выплат, о которых наследники могут не знать: нововведения 2025 года

Tекст: Ольга Никитина

1. Пенсия, которую умерший не успел получить

За месяц, в котором пенсионер умер, государство начисляет пенсионную выплату в полном размере. Так, даже если человек ушел из жизни в начале января, пенсия будет начислена за весь январь. Если сам пенсионер при жизни не успел получить эту выплату, то за него это могут сделать близкие родственники, проживавшие вместе с ним.

Кто имеет право на получение невыплаченной пенсии?

Приоритетное право закреплено за теми, кто до дня кончины пенсионера проживал вместе с ним. Очередность установлена законом, наиболее вероятные получатели – супруги или дети (они на втором месте).

Законные наследники смогут претендовать на получение последней пенсионной выплаты покойного, если те, кто проживал с ним совместно, в течение полугода не обратились за выплатой.

Таким образом, члены семьи должны обратиться за последней пенсионной выплатой своего умершего родственника в течение шести месяцев с момента его смерти. Затем выплата присоединяется к наследственной массе.

Куда обращаться за получением выплаты?

Для получения невыплаченной пенсии необходимо обратиться в любой территориальный орган Социального фонда России.

Какие документы необходимо предоставить?

Для членов семьи, совместно проживавших с пенсионером:

– Паспорт и заявление.

– Свидетельство о смерти пенсионера.

– Документальное подтверждение родства (например, свидетельство о браке или рождении).

– Адресная справка, подтверждающая, что заявитель и умерший пенсионер действительно проживали по одному адресу на момент смерти.

Для наследников (по истечении шести месяцев со дня смерти):

– Паспорт и заявление.

– Свидетельство о праве на наследство.

Важные моменты:

– При одновременном обращении нескольких членов семьи, проживавших совместно с пенсионером, причитающаяся им сумма пенсии делится между ними поровну.

– СФР вправе выдать справку о суммах пенсии, не выплаченных при жизни пенсионеру, возможным наследникам на основании их заявления или запроса нотариуса. Эта справка может потребоваться для оформления наследства.

– Невыплаченные суммы пенсии не включаются в состав наследственной массы, если за ними обращаются члены семьи, совместно проживавшие с умершим, в течение шести месяцев со дня смерти. В противном случае они наследуются на общих основаниях.

2. Неполученные социальные выплаты

Помимо пенсии, наследники имеют право на все другие социальные выплаты, начисленные наследодателю при жизни, но не полученные им. Речь идет как о федеральных пособиях и льготах, так и о региональных, в том числе единовременных и ежемесячных. Обратиться за ними можно в отделение МФЦ.

3. Пенсионные накопления

Если наследодатель при жизни не успел воспользоваться своими пенсионными накоплениями (не обратился за назначением накопительной пенсии или единовременной выплаты), они переходят к его наследникам. Право на получение этих средств в первую очередь имеют супруг, дети и родители умершего. Чтобы получить эти накопления, нужно обратиться в пенсионный фонд – государственный или негосударственный, в котором хранились средства. Срок – шесть месяцев со дня открытия наследственного дела.

4. Пособие на погребение

О том, кому оно положено и как его получить, газета ВЗГЛЯД подробно писала здесь.

С 1 января 2025 года в силу вступил новый порядок выплаты социального пособия на погребение, который вносит существенные изменения в процедуру его получения. Ключевое изменение заключается в переходе на прямые выплаты пособия гражданам, минуя работодателей: раньше выплата на погребение трудоустроенного гражданина приходила через место его работы, теперь же СФР будет возмещать такие расходы непосредственно.

Что изменилось в выплате пособия на погребение в 2025 году?

– За получением пособия нужно обращаться напрямую в СФР, а не к работодателю.

– Теперь заявление можно подавать в электронной форме через портал государственных услуг либо обратиться лично в Соцфонд. Подача заявления через МФЦ или почтой не предусмотрена.

– Заявление потребует минимального пакета документов, поскольку Социальный фонд будет получать необходимые сведения в результате электронного взаимодействия с другими ведомствами. Единственным исключением станут ситуации, когда у умершего имелась недвижимость за рубежом.

Как и прежде, близкие умершего смогут выбирать между получением денежного пособия и оформлением выписки на получение гарантированного перечня услуг по погребению.

Срок обращения за пособием – не более шести месяцев с даты регистрации смерти. Выплату можно получить на банковскую карту или через почту.

Таким образом, с 2025 года работодатели освобождаются от обязанности выплачивать пособие на погребение и предоставлять в СФР документы для возмещения.

5. Страховая выплата

Если жизнь наследодателя была застрахована, наследники могут претендовать на страховое возмещение при условии, что обстоятельства смерти соответствуют условиям страхового договора.

Важным моментом является то, что выплата по договору страхования банковского кредита может быть получена не только банком, но и наследниками, если сумма страхового возмещения превышает остаток долга по кредиту.

6. Компенсация советского вклада или страховки

Если у умершего человека в Сбербанке имелся действующий вклад, который был открыт до 20 июня 1991 года, наследники вправе обратиться за компенсационной выплатой. Остаток вклада им выплатят в двух- или трехкратном размере по номинальной стоимости.

Кроме того, Сбербанк предоставляет пособие на погребение владельцам таких вкладов, размер которого составит до 6 тыс. рублей. Чтобы узнать, сколько можно получить в вашем случае, воспользуйтесь онлайн-калькулятором на сайте кредитной организации.

Для получения компенсации необходимо обратиться в отделение кредитной организации.

7. Компенсация стоимости лекарств

В судебной практике есть случаи, когда наследникам удавалось взыскать стоимость лекарств, которые полагались наследодателю бесплатно по программе ОМС, но были приобретены за счет личных средств из-за их отсутствия в медицинском учреждении (определение Николаевского-на-Амуре горсуда Хабаровского края № 11-41/2018).

8. Компенсация морального вреда

Если умерший при жизни взыскал такой вид компенсации в судебном или ином порядке, но не успел получить и воспользоваться средствами, наследники могут получить такую выплату.

Но есть нюанс: наследование такой компенсации становится невозможным, когда требование основано на личных страданиях истца, связанных, например, с причинением вреда здоровью. Если же судом уже было вынесено решение о взыскании компенсации, но истец не успел ее получить, то право требования этой суммы переходит к наследникам.

9. Налоговый вычет

Если наследодатель при жизни успел подать налоговую декларацию, заявив в ней о праве на получение налогового вычета, например, за приобретение недвижимости, прохождение лечения или спорт, наследники могут получить соответствующую сумму вместо него.

10. Начисленные зарплата и алименты

Все денежные средства, начисленные наследодателю при жизни, но не выплаченные ему, переходят к наследникам. Это включает в себя заработную плату, отпускные, а также алименты. Судебная практика подтверждает право наследников на взыскание задолженности по алиментам. Речь идет об уже начисленных выплатах, а вот обязательства по выплате алиментов прекращаются со смертью плательщика или получателя.

Отдельно рассмотрим еще один вопрос, касающийся наследования.

Что делать, если истец скончался до решения суда, и могут ли наследники представлять интересы покойного?

Смерть истца в процессе судебного разбирательства ставит вопрос о дальнейшей судьбе дела. Гражданский процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ) предусматривает институт правопреемства (статья 44 ГПК РФ). Правопреемство – это переход прав и обязанностей от одного лица (правопредшественника) к другому (правопреемнику). В контексте судебного процесса, если одна из сторон (в данном случае истец) выбывает из дела (вследствие смерти), суд допускает замену этой стороны ее правопреемником.

Когда наследник не может стать правопреемником в суде?

Правопреемство невозможно в случаях, когда спорное правоотношение неразрывно связано с личностью умершего и не допускает перехода прав и обязанностей по наследству. К таким случаям относятся:

– Дела о расторжении брака: брак прекращается со смертью одного из супругов, и право требовать его расторжения не переходит по наследству.

– Дела о восстановлении на работе: право на восстановление на работе тесно связано с личностью работника и не может быть передано по наследству.

– Дела о взыскании вреда, причиненного жизни или здоровью (в части возмещения морального вреда): аналогично случаю с компенсацией морального вреда, если иск касался возмещения морального вреда, связанного с личными страданиями, правопреемство, как правило, невозможно.

– Дела о признании незаконным отказа в назначении пенсии (в некоторых случаях): если право на пенсию связано с личными обстоятельствами умершего, правопреемство может быть исключено.

Когда правопреемство возможно?

Когда спорное правоотношение носит имущественный характер и не связано неразрывно с личностью умершего, то суд продолжает рассмотрение дела даже после кончины истца. К таким случаям относятся:

– Дела о взыскании долгов: право требовать возврата долга переходит к наследникам.

– Дела о разделе имущества: право на долю в общем имуществе переходит к наследникам.

– Дела о признании сделок недействительными (как в приведенном примере): если истец оспаривал сделку, результатом которой могло стать возвращение имущества в его собственность, то право на продолжение этого спора переходит к наследникам, так как это напрямую затрагивает их имущественные права.

– Дела о защите права собственности: право на защиту своего имущества переходит к наследникам.

– Взыскание уже присужденных сумм: если суд вынес решение в пользу истца, но он скончался до получения присужденных сумм, право на их получение переходит к наследникам.

Таким образом, возможность представления интересов умершего истца в суде зависит от характера спора. Если спор носит имущественный характер и не связан неразрывно с личностью умершего, наследники могут вступить в дело в качестве правопреемников и защищать свои наследственные права.