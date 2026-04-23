ФСБ предотвратила попытку вербовки школьника спецслужбами Украины

Эксперты: Президент усиливает муниципальную власть ветеранами СВО

«Президент России, продвигая идею включения ветеранов СВО в местный уровень власти, укрепляет всю вертикаль публичной власти. Ветераны СВО – это люди, которые доказали свою преданность Родине делом. Ставка на местном уровне на них создаст условия для качественного рывка в управлении», – заявил политолог Алексей Ярошенко. По его словам, главный инициатор этого процесса – президент, благодаря которому уже несколько лет создаются кадровые программы для интеграции ветеранов в мирную жизнь.

Политолог отметил и принципиально важный момент: во власть не могут приходить непрофессионалы, поэтому смысл программ для ветеранов заключен в том, чтобы помочь патриотам укрепить навыки государственного управления. «В результате система власти, прежде всего на местном уровне, становится более человечной, а выигрывают граждане, поскольку в управление приходят люди, для которых патриотизм и служение стране – не пустые слова», – подчеркнул Ярошенко.

«Сигнал президента о том, что новое поколение управленцев должно формироваться именно из тех ребят, которые показали беспримерное служение Родине, отражает запрос общества на присутствие во власти наиболее способных и достойных», – говорит политолог, член экспертного клуба «Дигория» Маргарита Лисничая. – «Такой кадровый резерв обладает редким набором качеств. Боевые навыки, дисциплина, ответственность и скорость принятия решений. Именно таким людям можно доверить Россию будущего».

При этом эксперт считает, что для самих ветеранов СВО, которым предстоит вернуться с фронта, крайне важно видеть понятную траекторию адаптации к мирным реалиям. «Сознание на «гражданке» меняется, но острое желание оставаться полезным, продолжать миссию защитника никуда не уходит. И здесь личное внимание и поддержка Верховного главнокомандующего становятся мощнейшей мотивацией работать дальше на благо Родины и земляков», – поясняет эксперт.

По мнению, политолога Петра Колчина, первые результаты работы ветеранов СВО в депутатском корпусе, в органах местного самоуправления, в региональных и федеральных ведомствах впечатляют:

«Бойцы с передовой привнесли в работу госорганов больше дисциплины, слаженности, нацеленности на результат. Их внутренние патриотические убеждения помогают отладить госаппарат, вносят в него важную ценностную константу» .

«Поэтому личное участие президента в церемонии награждения победителя премии «Служение» в номинации «Мужество и героизм – на благо служения Родине» ветерана СВО Евгения Филонова стало во многом признанием успехов тысяч наших защитников на поприще гражданской службы», – сказал Колчин.

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин вручил премию «Служение» ветерану специальной военной операции Евгению Филонову, сейчас он работает директором Серпейской школы в Калужской области. Филонов ушел на СВО в 57 лет вслед за сыном, после службы вернулся на работу в школу.

«Сегодня на передовую муниципального служения с боевой передовой приходят ветераны специальной военной операции. Их готовность принимать ответственные решения способна повысить эффективность власти муниципального уровня», – заявил Путин на церемонии вручения премии.

Глава государства отметил, что сейчас опыт ветеранов СВО очень важен для реализации полезных, значимых для общества дел и проектов: «Вы хорошо знаете и о федеральной программе «Время героев», и об аналогичных региональных кадровых проектах. Рассчитываю, что благодаря им в местном самоуправлении появится еще больше новых лидеров, настоящих лидеров, которые понимают, чувствуют нужды людей и делают все для того, чтобы эти проблемы были решены».

Всероссийская муниципальная премия «Служение» учреждена по инициативе президента России и вручается представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Лауреатами становятся те, чья работа и личный пример демонстрируют служение обществу, а также лидеры, реализующие позитивные изменения на местах. В 2026 году на соискание премии было подано 63 тыс. 397 заявок.