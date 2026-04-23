ФСБ предотвратила попытку вербовки школьника спецслужбами Украины
В Приморском крае сотрудники ФСБ пресекли попытку вовлечения несовершеннолетнего в противоправную деятельность украинскими спецслужбами через угрозы и шантаж.
Федеральная служба безопасности в Приморском крае предотвратила попытку вербовки школьника сотрудниками украинских спецслужб, передает ТАСС. По данным регионального антитеррористического комитета, речь идет о 12-летнем мальчике, который приобрел читы для онлайн-игры «Стэндофф-2».
После оплаты покупки ребенок получил в мессенджере Telegram сообщения с угрозами. В сообщении подчеркивается: «Враг из украинских спецслужб писал мальчику, что его денежные средства направлены на поддержку военнослужащих ВСУ».
Также отмечается, что злоумышленники угрожали передать информацию о покупке в российские правоохранительные органы и вымогали деньги за молчание. Школьник рассказал о происходящем родителям, которые затем обратились в ФСБ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная служба безопасности зафиксировала рост числа попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность через популярные мессенджеры.
Ранее завербованный украинскими кураторами юноша готовил террористическую атаку на мирных жителей Уфы.