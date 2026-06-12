Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.0 комментариев
Украинские беспилотники повредили энергообъект в Новозыбкове Брянской области
В результате налета БПЛА на город Новозыбков поврежден объект энергетической инфраструктуры, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
В результате налета вражеских беспилотных аппаратов на город Новозыбков поврежден объект энергетической инфраструктуры, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
Ковальчук сообщил в Max, что в результате атаки украинских БпЛА в Новозыбкове поврежден объект энергетической инфраструктуры.
Специалисты уже приступили к ликвидации последствий воздушного удара. «В настоящее время принимаются все возможные меры по стабилизации подачи электроэнергии», – подчеркнул глава области.
В начале июня текущего года украинские дроны ранили пятерых мирных жителей в поселке Белая Березка. В тот же день вражеский аппарат травмировал женщину с двумя детьми в селе Чубковичи.