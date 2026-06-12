Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.0 комментариев
Машинист «Уралкалия» пообещал Путину дать России калийной соли
Машинист Владимир Данилов на церемонии вручения госнаград в Кремле заявил президенту Владимиру Путину, что «Уралкалий» сможет «дать стране калийной соли».
Машинист горных выемочных машин рудника компании «Уралкалий» в Пермском крае Владимир Данилов получил золотую медаль из рук президента, передает РИА «Новости».
Сотрудник предприятия поблагодарил главу государства за высокую оценку работы всего коллектива.
«У стахановцев был знаменитый лозунг: «Даешь стране угля». Я бы хотел ответить на этот призыв, чуть-чуть переиначив его по-уральски: «Дадим стране калийной соли». Мы знаем, что такое «соль земли русской», и мы не подведем», – сказал Данилов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Большом Кремлевском дворце началась торжественная церемония вручения государственных наград. Во время мероприятия президент Владимир Путин назвал главной задачей государства помощь молодежи в поиске своего предназначения.