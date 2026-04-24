  • Новость часаЗахарова заявила о заверениях Японии не поставлять оружие на Украину
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украинский теракт против РКН преследовал четыре цели
    Путин заявил об отсутствии оправдания геноциду армян
    Трамп приказал уничтожить иранский «москитный флот»
    Глава Евросовета заявил об угрозе следования курсу Трампа
    В Госдуме указали на попытку мести Украины Роскомнадзору
    Лидеры ЕС потребовали срочно пересмотреть план борьбы с топливным кризисом
    Bloomberg: Европа выбрала худший момент для запрета российского СПГ
    Каллас заявила о непонимании критики США в адрес ЕС
    Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5%
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Придет ли зумер на завод

    Зумеры не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без официального оформления. А кто же будет работать на заводах?

    Марина Ахмедова Марина Ахмедова Жизни людей важнее мобильного интернета

    Вы спросите у семей погибших в Сызрани, в Самаре, что бы они предпочли – мобильный интернет или чтобы к ним никогда не прилетело? Ответ очевиден.

    24 апреля 2026, 15:33 • Новости дня

    Нетаньяху вылечил рак предстательной железы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху полностью вылечил рак предстательной железы, который был обнаружен на ранней стадии. Об этом говорится в ежегодном медицинском отчете, опубликованном канцелярией главы правительства.

    В ходе планового обследования после операции МРТ выявило маленькое пятно размером менее одного сантиметра с подозрительными характеристиками. Дополнительные исследования подтвердили, что у Нетаньяху был обнаружен рак предстательной железы на ранней стадии без признаков метастазов. Врачи предложили два пути: наблюдение или целенаправленная лучевая терапия, передает РИА «Новости».

    Нетаньяху выбрал активное лечение, подчеркивается в медицинском заключении. «Премьер-министр выбрал лечение... которое оказалось полностью успешным, с полным исчезновением образования, что было подтверждено всеми рентгенологическими и лабораторными исследованиями», – отмечается в документе.

    Сам Нетаньяху сообщил в социальных сетях, что просил отложить публикацию медицинского заключения на два месяца. Он объяснил это желанием избежать распространения пропаганды против Израиля в разгар войны с Ираном.

    В декабре 2024 года Нетаньяху успешно перенес операцию по удалению предстательной железы.

    21 апреля 2026, 21:36 • Новости дня
    Захарова призвала Нетахьяху не упоминать Холокост в контексте операции в Иране
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления израильского руководства о том, что страна устранила угрозу «ядерного Холокоста» со стороны Ирана, являются неуместными и проявляют неуважение к памяти жертв Второй мировой войны, заявила спикер МИД Мария Захарова, комментируя слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о якобы готовящемся Ираном «новом Холокосте».

    По ее словам, упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в подобном контексте искажают исторические факты и подменяют понятия. «Упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в контексте угрозы Израилю «ядерного Холокоста» со стороны Ирана – это проявление неуважения ко всем жертвам Второй мировой, жертвам геноцида советского народа, жертвам Холокоста, а также воинам Красной армии, освобождавшей лагеря смерти. Потому что это неуместно, потому что подменяет понятия и искажает исторические факты», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат напомнила, что сам Иран в 1943 году объявил войну нацистской Германии, и поинтересовалась: неужели, по логике израильских властей, «первый Холокост» также был делом Ирана. Она подчеркнула, что за геноцид евреев стояли именно нацистская Германия, фашистская Италия и их союзники, включая украинских и прибалтийских коллаборационистов.

    Захарова также обратила внимание на то, что с 2014 года Израиль «не сказал ни слова» киевским властям, которые героизировали палачей еврейского народа, таких как Симон Петлюра и Ярослав Стецько. Она добавила, что, по ее мнению, за спонсированием нацистской партии Гитлера стоял в том числе Банк Англии, а сегодня те же страны поддерживают Киев, где, по словам Захаровой, продолжаются преступления на национальной почве.

    Ранее в Иране назвали число жертв ударов США и Израиля.

    Комментарии (22)
    23 апреля 2026, 10:41 • Новости дня
    Израиль решил переселить племя из Индии

    NYT: Израиль профинансирует репатриацию индийского племени Бней-Менаше

    @ Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Тысячи представителей общины Бней-Менаше, проживающих на северо-востоке Индии, готовятся к массовому переезду в Израиль при поддержке местного правительства, пишет The New York Times.

    Представители общины Бней-Менаше считают себя потомками Манассии, царя Иудеи, изгнанного около 2800 лет назад. В индийских штатах Манипур и Мизорам проживает около 10 тыс. членов этого племени, пишет The New York Times. Почти половина из них уже перебралась в Израиль с 1990-х.

    «Мы верим в Тору. У нас есть вера в израильское правительство. Они обещали, что все Бней-Менаше отправятся в Израиль к 2030 году», – заявил один из представителей общины Шимон Нгамтенлал.

    В четверг в рамках операции «Крылья рассвета» Израиль перевезет еще около 250 человек через Дели в Тель-Авив.

    В ноябре прошлого года правительство Израиля согласилось профинансировать переезд оставшихся 5800 членов общины. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал это решение важным шагом, который укрепит северные регионы страны.

    Израиль заинтересован в пополнении рабочей силы на фоне конфликтов, начавшихся после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. Мобилизация израильтян и отток трудовых мигрантов из Непала и Таиланда нанесли ущерб экономике страны. Переселенцы из Индии часто работают в строительстве и на заводах.

    В Индии Бней-Менаше классифицируются как народность куки. В 1970-х годах израильские антропологи заметили сходство их обычаев с иудаизмом. Сейчас община страдает от насилия в штате Манипур, где происходят столкновения между куки и большинством мейтей, что делает их переезд еще более актуальным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично встретил главу правительства Индии Нарендру Моди у трапа самолета.

    В конце 2024 года численность населения еврейского государства впервые превысила 10 млн человек.

    Отмечалось, что после нападения ХАМАС молодые израильтяне все чаще ищут опору в иудаизме.

    Комментарии (8)
    23 апреля 2026, 19:55 • Видео
    20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

    После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 21:24 • Новости дня
    В Израиле заявили о выходе спикера парламента Ирана Галибафа из переговорной команды с США

    Mako: Спикер парламента Ирана Галибаф покинул переговорную команду Ирана с США

    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф покинул переговорную команду с США из-за вмешательства Корпуса стражей исламской революции, сообщило израильское издание Mako.

    По данным Mako, решение Галибафа последовало после того, как министр иностранных дел Ирана заблокировал инициативу Катара.

    По информации телеканала, в руководстве Ирана сейчас наблюдается острый кризис и внутренняя борьба за власть, которую называют самой серьезной за последние годы.

    Ранее Галибаф исключил возможность дипломатических контактов с американской стороной в условиях угроз.

    Комментарии (3)
    23 апреля 2026, 14:59 • Новости дня
    NYT назвала три причины недовольства Израилем у Германии
    @ Kay Nietfeld/dpa/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкие политики все чаще выражают недовольство действиями израильского правительства, что свидетельствует о возможном ослаблении традиционной поддержки со стороны Берлина, пишет The New York Times.

    Как передает The New York Times, немецкие власти в последние недели усилили критику в адрес Израиля, что стало заметным изменением по сравнению с их традиционной поддержкой.

    Канцлер Фридрих Мерц и другие официальные лица резко высказались о действиях Израиля, в частности, осудили недавний закон о смертной казни, который распространяется только на палестинцев, совершивших нападения. Официальный представитель Мерца заявил, что правительство Германии «сожалеет о решении Кнессета и не может его одобрить».

    Второй причиной недовольства стала военная кампания Израиля в Ливане. Мерц публично предупредил, что интенсивность боевых действий может подорвать мирный процесс на Ближнем Востоке, и призвал прекратить атаки в Ливане. Он подчеркнул, что Германия и ее европейские партнеры неоднократно просили израильское правительство остановить удары.

    Третьей причиной стало ускорение израильской политики по укреплению контроля над Западным берегом. Мерц выразил обеспокоенность по поводу возможной де-факто аннексии этой территории и подчеркнул недопустимость таких действий. Ранее Германия уже выражала свои опасения по этому поводу, однако столь публичное заявление стало редкостью.

    Высказывания немецких лидеров вызвали ответную реакцию из Израиля, включая резкую критику со стороны министра финансов, но посол Израиля в Германии встал на защиту Мерца, подчеркнув значимость германо-израильских отношений.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее назвал ситуацию в секторе Газа неприемлемой. Позже немецкий политик провел телефонные переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 02:19 • Новости дня
    Двоих израильских солдат арестовали за осквернение статуи Иисуса Христа

    @ Social Media

    Tекст: Вера Басилая

    Армия Израиля объявила, что двое израильских военных получили арест на 30 дней и были отстранены от боевой службы после осквернения статуи Христа на юге Ливана.

    Армия Израиля объявила о наказании двух своих военных, причастных к инциденту с осквернением статуи Иисуса Христа в Дибеле на юге Ливана. Солдат, разбивший изваяние, и его сослуживец, снявший происходящее на фото, получили военный арест сроком на 30 дней и были отстранены от боевой службы, передает ТАСС.

    В пресс-службе израильской армии сообщили, что решение было принято после внутренней проверки. Расследование показало, что в момент происшествия на месте находилась группа из восьми военных, однако остальные солдаты не пытались остановить действия сослуживцев и не сообщили о случившемся командованию.

    «Расследование показало, что поведение солдат полностью противоречило приказам и ценностям Армии обороны Израиля. Армия обороны Израиля выражает глубокое сожаление в связи с инцидентом и подчеркивает, что ее операции в Ливане направлены исключительно против террористической организации «Хезболла» и других террористических группировок, а не против гражданского населения Ливана», – говорится в заявлении.

    Остальные военные, находившиеся на месте происшествия, будут вызваны на беседы для разъяснений, после которых командование примет решение о возможных дисциплинарных взысканиях.

    Ранее в ливанских СМИ были опубликованы фотографии разрушения статуи.

    Армия обороны Израиля официально подтвердила факт разрушения статуи Иисуса Христа в ливанском поселении Дибель.

    Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху выразил возмущение действиями военнослужащих.

    Глава израильского МИД Гидеон Саар резко осудил этот акт вандализма.

    Комментарии (5)
    21 апреля 2026, 18:06 • Новости дня
    Стало известно о бойкоте «Евровидения-2026» из-за допуска Израиля

    Более тысячи артистов призвали к бойкоту конкурса из-за участия Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    К открытой инициативе по бойкоту «Евровидения-2026» присоединились музыканты, лейблы и победители прошлых лет, требуя отстранения Израиля от участия.

    Более тысячи музыкантов, музыкальных лейблов и других деятелей искусства выступили с призывом бойкотировать «Евровидение-2026», передает РИА «Новости».

    Обращение опубликовано на сайте движения No Music for Genocide. В письме говорится: «Мы солидарны с призывами палестинцев к государственным телерадиокомпаниям, артистам, организаторам, сотрудникам и фанатам бойкотировать «Евровидение» до тех пор, пока EBU не запретит допуск израильской телерадиокомпании KAN».

    Авторы обращения выступают против «нормализации израильского геноцида» в секторе Газа.

    Среди подписавших письмо оказались такие известные музыканты, как победители конкурса прошлых лет Эммили де Форест и Чарли Макгеттиган, а также Роджер Уотерс, Massive Attack, Улоф Дрейер и Брайан Ино.

    В октябре 2025 года Европейский вещательный союз отменил голосование по недопуску Израиля к «Евровидению-2026» и перенес рассмотрение вопроса на декабрь, после чего принял решение в пользу допуска страны.

    В ответ на это Нидерланды, Ирландия, Словения и Испания объявили о бойкоте конкурса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, народный артист России Филипп Киркоров заявил, что шоу конкурса красоты БРИКС в Казани по уровню организации и зрелищности превосходит европейское «Евровидение».

    Победитель конкурса «Евровидение-2024» Nemo из Швейцарии отказался от своей награды из-за допуска Израиля к участию в состязании.

    Нидерланды, Ирландия, Испания и Словения объявили об отказе участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение» по той же причине.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 21:52 • Новости дня
    Израиль наказал уничтоживших в Ливане статую Иисуса солдат
    @ Social Media/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое израильских военнослужащих, уничтоживших статую Иисуса Христа в Южном Ливане, отстранены от боевых должностей и приговорены к 30 дням военного ареста, сообщил телеканал CNN.

    По информации CNN, шестеро их сослуживцев, которые присутствовали при инциденте, но не предприняли никаких действий и не сообщили о случившемся, вызваны на так называемые разъяснительные беседы, которые пройдут позднее. Представители армии Израиля уточнили, что в отношении командования возможны дополнительные дисциплинарные меры.

    Во вторник Армия обороны Израиля также заявила, что «в полной координации» с жителями населенного пункта Дибель заменила статую Иисуса Христа. Отмечается, что новая фигура выполнена из металла и установлена на обновленном кресте.

    Ранее Армия обороны Израиля официально подтвердила, что в поселении Дибель в Ливане израильский солдат разбил статую Иисуса Христа.

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил возмущение действиями военнослужащих ЦАХАЛ, разбивших католическую статую Иисуса Христа во время операции на юге Ливана. Глава МИД Израиля осудил разбившего статую Христа солдата.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 11:31 • Новости дня
    В Израиле арестовали военных за передачу секретных данных об F-15 Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    На авиабазе Тель-Ноф арестованы два инженера военно-воздушных сил Израиля по обвинению в передаче секретных данных об американских истребителях F-15 Ирану, сообщает Fars.

    Два инженера военно-воздушных сил Израиля были арестованы по обвинению в передаче секретных данных об американских истребителях F-15 Ирану, пишут «Аргументы и факты».

    По данным агентства Fars, сотрудники работали на авиабазе Тель-Ноф, расположенной недалеко от Ашдода.

    В материале сообщается, что инженеры передали в Тегеран технические документы и учебные фотографии, связанные с американскими истребителями. В публикации также отмечается, что израильские власти называют задержанных «сионистами», и подчеркивается серьезность утечки секретной информации.

    Официальные лица Израиля пока не предоставили дополнительных комментариев по поводу задержания. Вопрос о возможных последствиях для национальной безопасности страны остается открытым.

    Ранее иранские беспилотники атаковали израильскую авиабазу Тель-Ноф и места размещения американских истребителей F-15.

    Разведка Исламской Республики получила обширный массив секретных данных о военных объектах еврейского государства.

    В свою очередь иранские силовики арестовали более 700 израильских шпионов за двенадцать дней.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 13:41 • Новости дня
    Ливан захотел продлить перемирие на переговорах с Израилем

    Ливан выступил за продление перемирия и отвод израильских войск

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ливана рассматривают возможность продления перемирия с Израилем и настаивают на новых условиях для дальнейших переговоров, сообщает Reuters.

    Ливанский чиновник сообщил Reuters, власти Ливана на переговорах с Израилем настаивают на продлении режима прекращения огня, передает РИА «Новости».

    По словам источника, Бейрут рассматривает продление перемирия как предварительное условие для перехода переговоров на новый уровень, в рамках которого Ливан будет выступать за отвод израильтян, возвращение ливанцев, задержанных в Израиле, и за определение наземной границы..

    Госдепартамент США ранее отмечал, что действующий режим прекращения огня сроком на десять дней может быть продлен, если стороны достигнут успехов в переговорах и Бейрут подтвердит контроль над своей территорией. Перемирие между Ливаном и Израилем вступило в силу с полуночи 17 апреля по местному времени.

    Соглашение о приостановке боевых действий официально вступило в силу. Президент Ливана Джозеф Аун назвал этот шаг отправной точкой для прямых двусторонних переговоров.

    Премьер-министр Ливана Наваф Салам обвинил Израиль в военном преступлении.

    Армия Израиля нанесла удары по Ливану после начала перемирия.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 08:59 • Новости дня
    Атака израильского беспилотника на ливанское поселение привела к гибели человека

    В результате удара израильского дрона по ливанскому поселению погиб человек

    Tекст: Мария Иванова

    Вопреки действующему режиму прекращения огня, утренний налет беспилотника на юго-востоке Ливана привел к гибели одного человека и ранению еще двоих местных жителей.

    Инцидент произошел в населенном пункте Джабура на юго-востоке Ливана, передает РИА «Новости».

    «Один человек погиб и двое ранены в результате удара вражеского беспилотника на рассвете по окраинам Джабура в Западной Бекаа», – говорится в заявлении.

    Официальное перемирие между конфликтующими сторонами вступило в силу 16 апреля. Представители движения «Хезболла» сообщили, что израильская армия нарушила договоренности более 200 раз. Отмечается, что для атак применялась боевая авиация, артиллерия и беспилотники, а также проводилось минирование жилых домов.

    В ответ на регулярные нарушения режима тишины шиитское сопротивление объявило о проведении первой боевой операции с момента начала перемирия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский беспилотник выпустил ракеты по жилому дому в ливанском городе Сайда.

    Авиаудары ВВС Израиля по девяти южным поселениям ранее привели к гибели четырех мирных жителей.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 10:27 • Новости дня
    Минобороны Израиля заказало авиабомбы у Elbit Systems на 200 млн долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны Израиля заказало у национального концерна Elbit Systems авиационные боеприпасы на сумму свыше 200 млн долларов, сообщила пресс-служба ведомства.

    По информации пресс-службы ведомства, закупка направлена на усиление готовности к возможным боевым сценариям в ближайшем будущем и подготовку к интенсивному десятилетию в сфере безопасности.

    В заявлении ведомства уточняется, что многолетние заказы охватывают широкий спектр авиационных боеприпасов для нужд Армии обороны Израиля. Генеральный директор министерства, генерал-майор в отставке Амир Барам, подчеркнул, что эти закупки являются частью стратегии по расширению оборонной промышленной базы страны.

    Барам отметил: «Мы не только удовлетворяем непосредственные оперативные потребности. Мы строим фундамент, который позволит Армии обороны Израиля реализовать любой боевой сценарий, опираясь на суверенные производственные возможности, передовые технологии и непрерывность цепочки поставок».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильское правительство согласовало закупку у корпорации Boeing партии высокоточных авиабомб на 289 млн долларов.

    Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху пообещал увеличить инвестиции в национальное производство вооружений.

    Администрация президента США Дональда Трампа разрешила поставки Израилю тяжелых авиабомб MK-84.

    Комментарии (0)
    24 апреля 2026, 02:45 • Новости дня
    Израиль уничтожил ракетную установку в Ливане

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские военные ликвидировали огневую позицию, с которой велся обстрел северных территорий еврейского государства, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Ночью, как заявили военные, зафиксировали пуски ракет в сторону еврейского государства, которые произошли вопреки достигнутым договоренностям о перемирии, передает РИА «Новости».

    Представители армии подтвердили факт ответного огня по позициям противника, отметив, что «ЦАХАЛ уничтожил пусковую установку».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные ликвидировали боевика возле ракетной пусковой площадки в ливанском районе Седжуд. По данным Reuters, власти Ливана рассматривают возможность продления перемирия с Израилем и настаивают на новых условиях для дальнейших переговоров.

    Комментарии (0)
    24 апреля 2026, 04:13 • Новости дня
    Белый дом заявил о продлении перемирия между Израилем и Ливаном

    Tекст: Антон Антонов

    Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном решено продлить еще на три недели после успешных переговоров сторон в Вашингтоне, сообщил Белый дом.

    США подчеркнули, что Вашингтон планирует оказывать всестороннюю поддержку ливанской стороне в противостоянии с движением «Хезболла», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль заявил, что уничтожил ракетную установку в Ливане, с которой велся обстрел северных территорий еврейского государства вопреки достигнутым договоренностям о перемирии.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 14:14 • Новости дня
    Армия Израиля ликвидировала бойца «Хезболлы» на юге Ливана

    ЦАХАЛ уничтожил боевика «Хезболлы» возле ракетной пусковой площадки в Ливане

    Tекст: Мария Иванова

    В ливанском районе Седжуд точечным ударом ликвидирован боевик, находившийся у ракетной пусковой площадки, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Армия обороны Израиля отчиталась об устранении члена ливанской группировки, передает РИА «Новости».

    Убитый действовал в непосредственной близости от места запуска ракет на юге соседней страны и представлял серьезную опасность.

    «Вчера ЦАХАЛ нанесла удар и ликвидировала боевика «Хезболлы», который действовал на пусковой площадке в районе Седжуд на юге Ливана, чтобы предотвратить прямую угрозу населенным пунктам на севере Израиля», – сообщила армейская пресс-служба.

    Ранее в апреле стартовали прямые переговоры о нормализации двусторонних отношений. Этому предшествовало объявление о прекращении огня между израильскими войсками и ливанским движением. При этом обе стороны регулярно обмениваются взаимными обвинениями в нарушении достигнутых мирных договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия обороны Израиля уничтожила ракетную установку на территории Ливана. Боевики шиитского движения в ответ атаковали приграничные израильские населенные пункты.

    Ранее израильская военная авиация ликвидировала бойца «Хезболлы» у линии обороны.

    Комментарии (0)
    24 апреля 2026, 14:04 • Новости дня
    Депутат «Хезболлы» раскритиковал продление перемирия между Ливаном и Израилем

    Депутат «Хезболлы» Файяд: Продление перемирия с Израилем не имеет смысла

    Tекст: Валерия Городецкая

    Продление режима прекращения огня между Ливаном и Израилем на три недели не имеет смысла, если при этом продолжаются израильские атаки, заявил депутат от движения «Хезболла» Али Файяд.

    «Прекращение огня теряет всякий смысл, если Израиль продолжает враждебные действия – убийства, обстрелы и разрушение приграничных ливанских населенных пунктов», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    По мнению Файяда, инициатива перемирия нацелена на навязывание Ливану новой реальности, при которой только Бейрут должен соблюдать прекращение огня, а израильская сторона никаких обязательств не берет. Депутат считает, что такой подход фактически используется как прикрытие для продвижения прямых переговоров при посредничестве США.

    Файяд заявил, что «Хезболла» категорически не согласна с подобной формулой и будет ей противостоять. Любое нападение Израиля на объекты в Ливане, по его словам, дает движению право на ответные действия в зависимости от ситуации на месте.

    Он также добавил, что перемирие будет иметь смысл только в случае вывода израильских сил с ливанской территории. В противном случае, отметил Файяд, ливанцы сохраняют право на сопротивление для восстановления полного суверенитета страны.

    Агентство Reuters сообщало, что власти Ливана рассматривают возможность продления перемирия с Израилем и настаивают на новых условиях для дальнейших переговоров.

    Напомним, 17 апреля начало действовать десятидневное перемирие в Ливане.

    Комментарии (0)
    Главное
    Трамп: Визит Путина на саммит G20 был бы очень полезным
    Захарова призвала «не стесняться в выражениях» относительно спонсоров Киева
    Санчес ответил на сообщения о планах США наказать Испанию в НАТО
    Ватикан решил стать глобальным арбитром правды в эпоху ИИ
    На учениях НАТО разбили сброшенный с самолета армейский внедорожник
    Газпром решил создать рекордный запас газа на зиму
    Суд лишил квартиры жительницу Перми за фиктивную прописку мигранта

    Почему Иран похвастался заработком на Ормузском проливе

    Плата за проход через Ормузский пролив впервые официально поступила на счет Центрального банка Ирана. То, что Тегеран начал зарабатывать на блокаде судоходства, известно еще с самого начала конфликта. Но теперь он перевел эту историю в официальную плоскость. Сколько в теории может зарабатывать Иран на реализации этой идеи и почему ему не страшны правила Конвенции ООН по морскому праву? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинский теракт против РКН преследовал четыре цели

    ФСБ предотвратила теракт в отношении руководителей Роскомнадзора. Задержаны семеро сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины. Как отмечают в экспертном сообществе, это первая известная попытка покушения на гражданских федеральных госслужащих. Какие цели преследовал противник? Подробности

    Перейти в раздел

    «Золотой линкор» потопил министра ВМС США

    Всего лишь чуть более года продержался на своем посту один из ключевых американских чиновников, отвечающих за строительство ВМС США. Какие ошибки совершил этот человек, столь близкий к президенту Дональду Трампу – и при чем здесь планы по строительству грандиозного «Золотого флота» США, в том числе гигантских линкоров? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • 20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

      После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    • Япония стала надеждой Украины

      Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации