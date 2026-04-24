Нетаньяху вылечил рак предстательной железы

В ходе планового обследования после операции МРТ выявило маленькое пятно размером менее одного сантиметра с подозрительными характеристиками. Дополнительные исследования подтвердили, что у Нетаньяху был обнаружен рак предстательной железы на ранней стадии без признаков метастазов. Врачи предложили два пути: наблюдение или целенаправленная лучевая терапия, передает РИА «Новости».

Нетаньяху выбрал активное лечение, подчеркивается в медицинском заключении. «Премьер-министр выбрал лечение... которое оказалось полностью успешным, с полным исчезновением образования, что было подтверждено всеми рентгенологическими и лабораторными исследованиями», – отмечается в документе.

Сам Нетаньяху сообщил в социальных сетях, что просил отложить публикацию медицинского заключения на два месяца. Он объяснил это желанием избежать распространения пропаганды против Израиля в разгар войны с Ираном.

В декабре 2024 года Нетаньяху успешно перенес операцию по удалению предстательной железы.