    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину
    Молдавия потребовала выслать российских военных из Приднестровья
    Чехия не поняла публикацию Минобороны списка производителей дронов для Украины
    Калашникова рассказала о госпитализации Джигана после развода с Самойловой
    Запущенные с Плесецка военные спутники вышли на целевую орбиту
    Трамп ради мира с Ираном согласился приехать в Исламабад
    Израиль приостановил боевые действия в Ливане на 10 дней
    Франция и Германия разошлись во взглядах на Ормузский пролив
    Европа сократила число авиарейсов из-за топливного кризиса
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Выращенные англосаксами жабы съедят их самих

    Однажды прокси, выращенные для войны с кем-то, слетают с катушек, и все идет не по плану. Эту надпись стоило бы вытатуировать на лбу каждого англосаксонского лидера, будь он президент США или английский премьер.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Ормузский пролив как главные морские ворота планеты

    Морской путь через Ормузский пролив, связывающий между собой Ближний Восток, Индию и Китай – важнейшие культурно-экономические зоны планеты, издавна являлся практически безальтернативным. По нему ходил сказочный Синдбад-мореход, но Трамп пройти сможет вряд ли.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Когда у Ирана закончится начальство

    Хотя убийства высокопоставленных иранцев и отличаются друг от друга деталями, в их основе неизменно присутствует традиционная для всех подобных акций основа – агентура, техническая разведка, наблюдение, анализ поведения и точное наведение.

    17 апреля 2026, 09:54 • Новости дня

    Европа сократила число авиарейсов из-за топливного кризиса

    Tекст: Мария Иванова

    Кризис поставок авиационного топлива, вызванный закрытием Ормузского пролива, вынуждает крупнейшие европейские авиакомпании сокращать количество рейсов и выводить из эксплуатации самолеты.

    Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что у Европы осталось запасов авиатоплива «примерно на шесть недель», сообщает Politico.

    С начала конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля цены на этот вид горючего в регионе выросли более чем вдвое.

    Хотя фактический дефицит еще не наступил, высокая стоимость топлива заставляет перевозчиков закрывать менее прибыльные маршруты. В четверг Lufthansa объявила о досрочном выводе из эксплуатации всех 27 самолетов дочерней компании CityLine уже в эти выходные. По словам финансового директора Тилля Штрайхерта, текущий кризис вынуждает реализовать эти меры раньше запланированного срока.

    Помимо этого, с октября Lufthansa выведет из дальнемагистрального парка последние четыре Airbus A340-600 и два Boeing 747-400. В зимнем расписании 2026–2027 годов компания сократит провозные емкости, убрав еще пять лайнеров. Общее сокращение флота составит 38 самолетов. Штрайхерт отметил, что этот шаг неизбежен в свете резко возросших затрат на керосин и геополитической нестабильности.

    Проблемы затронули и другие компании. KLM сообщила, что в мае выполнит на 80 рейсов меньше в аэропорт Схипхол и обратно, что затронет маршруты в Лондон и Дюссельдорф. Бюджетная easyJet заявила о росте расходов на топливо почти на 29 млн евро только за март, а ее убытки до уплаты налогов за полгода могут достичь 640 млн евро.

    В критической ситуации оказалась и латвийская airBaltic, зависящая от финансовой поддержки. Премьер-министр Эвика Силиня предупредила о возможном распаде коалиции из-за нежелания партнеров одобрить кредит в 30 млн евро. Однако в четверг правительство Латвии все же обеспечило перевозчику этот заем.

    Ранее сообщалось, что нидерландская авиакомпания KLM отменит 160 рейсов по Европе из-за подорожания авиационного топлива.

    Руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бироль предрек европейским странам полную нехватку горючего.

    Итальянская газета Corriere della Sera сообщила о наличии достаточных запасов керосина только у двух государств Евросоюза.

    16 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    Кнутов назвал способы остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Tекст: Анастасия Куликова

    Чтобы остановить масштабные европейские поставки беспилотников, необходимо поражать морские контейнеры, которые везут суда, следующие на Украину, а также выводить из строя железнодорожное полотно, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Минобороны сообщило о резком наращивании производства БПЛА Европой для ВСУ.

    «Сообщение Минобороны о «ползучем превращении» Европы в стратегический тыл Украины следует рассматривать вместе с заявлением Сергея Лаврова о планах стран Запада создать новый военный блок, в котором Киеву будет отведена ведущая роль», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, в складывающейся ситуации России придется действовать более жестко.

    Собеседник указал, что европейские предприятия производят не только дроны и комплектующие к ним, но и компоненты крылатых ракет, в частности «Фламинго» и «Сапсан», которые впоследствии применяются Украиной для ударов по объектам гражданской инфраструктуры России. «Европейцы должны понимать, что они фактически являются соучастниками преступлений, которые совершаются против нашей страны», – акцентировал Кнутов.

    Как считает собеседник, заявление Минобороны стало предупреждением для Европы. «Если оно не подействует, то военно-политическим руководством страны, среди прочего, может быть принято решение о переходе к силовым методам», – осторожно допускает спикер. По его мнению, нарушить производственные цепочки – невоенными методами – непростая задача.

    «Европейцы какие-то детали производят сами, а какие-то – закупают у Китая», – уточнил аналитик. Кнутов предположил, что можно было бы обсудить с Пекином, чтобы такие поставки либо вовсе не осуществлялись, либо предусматривали конструктивные изменения, не позволяющие применять их в военных целях.

    На этом фоне эксперт предлагает еще один способом противодействия передачи Украине дронов – нарушение логистики. «Европейские страны поставляют украинской стороне БПЛА как в собранном, так и в разобранном виде. Последние – это, как правило, аппараты самолетного типа. Их последующая сборка производится зачастую в подвалах жилых домов. Другими словами, противник использует мирных жителей как «живой щит», – уточнил Кнутов.

    Из-за этого, по его мнению, необходимо поражать морские контейнеры, которые везут суда, следующие из европейских портов на Украину, а также выводить из строя железнодорожное полотно. «То есть задача – препятствовать доставке грузов», – добавил собеседник.

    Наконец, чтобы противодействовать уже имеющимся на руках у ВСУ дронам, следует активнее охотиться на операторов беспилотников, а также наносить удары по местам их подготовки. «На сегодняшний день обнаружение дроноводов происходит с помощью визуальных систем, когда мы вычисляем, откуда примерно вылетел БПЛА. В идеале было бы хорошо создать аппаратуру, которая бы позволяла пеленговать местонахождение специалистов, каналы, по которым идет управление», – рассуждает эксперт.

    Кроме того, России следует создать рубеж ПВО от Баренцева до Черного морей. «Это трудоемкая и дорогостоящая работа. Но противник не собирается отказываться от своих целей по нанесению нам ущерба», – заключил Кнутов.

    Ранее российское военное ведомство заявило, что руководство ряда европейских стран решило нарастить производство и поставки Украине беспилотников для ударов по территории России. Соответствующее решение было принято на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ.

    «Существенное увеличение выпуска БПЛА для киевского режима спланировано за счет расширения финансирования расположенных на территории европейских стран «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску ударных беспилотников и их компонентов», – говорится в заявлении Минобороны.

    В Москве действия Европы расценивают как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины.

    В министерстве подчеркнули, что воплощение планов атак по территории России «с применением произведенных Европой якобы «украинских» БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям». «Вместо укрепления безопасности европейских государств, действия европейских правителей все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией», – отметили в пресс-службе Минобороны.

    Ведомство опубликовало адреса и названия филиалов украинских и совместных предприятий, где производят дроны для ВСУ. «Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран», – указало МО.

    По данным российской стороны, беспилотники для ударов по России производят в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге. В Испании компоненты собирают на предприятии в Мадриде, в Италии – на четырех заводах, в том числе в Венеции. Филиалы украинских компаний, производящих дроны, расположены в восьми странах Европы. Комплектующие также поставляют из Германии, Турции, Израиля, Испании, Италии и Чехии.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал перечень заводов в Европе списком потенциальных целей. «Когда удары станут реальностью, зависит от того, что произойдет дальше. Спите спокойно, дорогие партнеры», – написал он в соцсетях.

    Примечательно, что на Украине признают, что беспилотники, применяемые ВСУ, производятся только из иностранных компонентов на импортном оборудовании, а Украина – лишь «пользователь». Об этом в начале апреля заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень экстремистов и террористов).

    Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» страны Европы пообещали выделить 4 млрд долларов на укрепление ПВО и более 1,5 млрд долларов на БПЛА.

    По информации РИА «Новости», в зоне проведения СВО противник использует все больше и больше дронов именно европейского производства. Если раньше поставка снарядов, ракет, боеприпасов и техники была основной статьей расходов на содержание ВСУ иностранными государствами, то теперь европейцы сами производят и присылают дроны-камикадзе, в основном самолетного типа, рассказал источник агентства.

    Сообщается, что предприятия Литвы, Латвии и Эстонии за несколько месяцев отправили украинской армии крупную партию готовых беспилотных аппаратов и комплектующих для их сборки. Так, литовская UAB Tomiksas поставила 5 тыс. компонентов, а UAB Lokmita – 1350 модулей тепловизионных камер для дронов, эстонская Meridein Grupp OU и латвийская ELKO Grupa AS – 3900 готовых аппаратов. Литовские предприятия Remtika UAB и Dialog LT UAB передали 1650 беспилотников и 4 тыс. пропеллеров, а NT Service UAB – 980 систем радиоэлектронной борьбы.

    Тем временем, как сообщил посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник, в период с 6 по 12 апреля жертвами ударов ВСУ стали 29 граждан России. Всего пострадали 199 мирных жителей, ранения получили 170 человек, включая 12 несовершеннолетних, среди погибших есть дети.

    16 апреля 2026, 13:18 • Новости дня
    Эксперт: Европа использует Украину как пусковую площадку для ударов дронами по России

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Одним из эффективных способов противодействия БПЛА ВСУ является уничтожение дроноводов ударами по учебным центрам и полигонам. Что же касается непосредственным поставок аппаратов из Европы, их пресечение осложняется децентрализацией логистики, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Минобороны России сообщило о росте производства в Европе БПЛА для ВСУ.

    «Бороться с массовым производством БПЛА в Европе нужно дипломатическими методами. Но если они не работают, то, видимо, могут быть использованы и военные решения», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что нормы, принятые на Второй мирной конференции в Гааге в 1907 году, запрещают не вовлеченным в конфликт странам размещать у себя военные производства для воюющей стороны. В противном случае их нейтралитет утрачивается.

    «В этом случае возникает вопрос оценки дипломатических и политических рисков. Военно-политическому руководству предстоит решить, насколько удар по производствам является уместным с точки зрения дальнейшего вовлечения стран в конфликт», – заметил спикер. Он также обратил внимание на то, что список производств БПЛА опубликовал не МИД, а Минобороны. Это, судя по всему, предполагает военное решение задачи.

    Аналитик признал, что Украина за счет работы предприятий, вынесенных в западные страны, уже опережает Россию по количеству применяемых беспилотников. «Производственная база остается неповрежденной, а украинская территория используется исключительно как пусковая площадка для беспрепятственных атак БПЛА по России», – добавил он.

    Анпилогов также указал на трудность задачи по лишению европейских фабрик необходимых комплектующих, поскольку в БПЛА используются не только военные, но и гражданские компоненты. «Одно дело – фабрика, собирающая беспилотники, другое – завод, производящий, например, модули GPS или микроконтроллеры, используемые даже в холодильниках и стиральных машинах. Во втором случае, по сути, речь идет о мирном объекте», – заметил он.

    Нарушить цепочки поставок компонентов БПЛА тоже непросто, поскольку их логистика максимально децентрализована, уточнил спикер. «Это движущиеся объекты, не имеющие фиксированного местоположения. Конечно, было бы удобно уничтожить склад, на котором хранятся тысячи беспилотников. Но их, как правило, доставляют контейнеровозами, где основная часть товара – невоенная», – продолжил эксперт.

    Аналитик также напомнил о важности уничтожения дроноводов. «Наиболее эффективными мне видятся удары по учебным центрам, где концентрируются не только рекруты, но и инструкторы, представляющие для России наибольшую опасность из-за своего опыта. Судя по регулярным заявлениям украинской стороны об уничтожении полигонов с живой силой, ВС России решают эту задачу довольно успешно», – резюмировал собеседник.

    Ранее Минобороны России заявило, что руководство ряда европейских стран решило нарастить производство и поставки Украине беспилотников для ударов по российской территории. Решение было принято на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки бойцов ВСУ.

    Выпуск наращивается за счет расширения финансирования украинских и совместных предприятий в Европе. Ведомство расценивает ситуацию, как «намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению стран в стратегический тыл Украины».

    В министерстве подчеркнули, что происходящее ведет к непредсказуемым последствиям» и потенциальному «втягиванию этих стран в войну с Россией». Ведомство также опубликовало адреса и названия предприятий. «Европейской общественности следует ясно понимать истинные причины угроз их безопасности», – указали в Минобороны.

    По данным России, беспилотники производят в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге. Также компоненты делают в Мадриде и Венеции. Филиалы украинских компаний, производящих дроны, расположены в восьми странах Европы. Комплектующие также поставляют из Германии, Турции, Израиля, Испании, Италии и Чехии.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал перечень заводов в Европе списком потенциальных целей. «Когда удары станут реальностью, зависит от того, что произойдет дальше. Спите спокойно, дорогие партнеры», – написал он в соцсетях.

    Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» страны Европы пообещали выделить 4 млрд долларов на укрепление ПВО и более 1,5 млрд долларов на БПЛА.

    По информации РИА «Новости», в зоне СВО противник использует все больше дронов именно европейского производства. Раньше поставка снарядов, ракет, боеприпасов и техники была основной статьей расходов на содержание ВСУ иностранными государствами. Теперь европейцы сами производят и присылают дроны-камикадзе, в основном самолетного типа.

    Предприятия Литвы, Латвии и Эстонии за несколько месяцев отправили ВСУ крупную партию готовых БПЛА и комплектующих для их сборки. Так, литовская UAB Tomiksas поставила 5 тыс. компонентов, UAB Lokmita – 1350 модулей тепловизионных камер, эстонская Meridein Grupp OU и латвийская ELKO Grupa AS – 3900 готовых аппаратов. Литовские Remtika UAB и Dialog LT UAB передали 1650 беспилотников и 4 тыс. пропеллеров, а NT Service UAB – 980 систем РЭБ.

    Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник сообщал, что в с 6 по 12 апреля жертвами ударов ВСУ стали 29 граждан России. Всего пострадали 199 мирных жителей, ранения получили 170 человек, включая 12 несовершеннолетних, погибли 29 человек, в том числе трое детей.

    16 апреля 2026, 13:00 • Видео
    Папа римский добил политический Запад

    Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    16 апреля 2026, 16:07 • Новости дня
    США активировали против Ирана программу «Экономическая ярость»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские власти инициировали масштабную кампанию для усиления санкционного воздействия на Тегеран с участием ключевых правительственных структур страны.

    Глава американского оборонного ведомства Пит Хегсет сообщил о старте специальной программы, направленной на усиление санкционного воздействия на Тегеран, передает РИА «Новости». Инициатива получила название «Экономическая ярость».

    «Министр финансов Скотт Бессент и наши друзья из министерства финансов также начинают операцию «Экономическая ярость», чтобы усилить экономическое давление на Иран со стороны всего правительства», – заявил руководитель Пентагона во время брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов США Скотт Бессент пригрозил Ирану применением «финансового эквивалента» кинетических ударов. Глава Пентагона Пит Хегсет пообещал продолжать военную операцию против Исламской республики без полумер.

    16 апреля 2026, 15:07 • Новости дня
    Поставки российского СПГ в Испанию достигли исторического максимума

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объем поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию в марте достиг рекордных значений, пишет El Pais.

    Как сообщает El Pais, согласно данным компании Enagas, Испания приобрела у России 9 807 ГВт·ч СПГ, что составляет 26,1% всего объема импорта и на 123% превышает показатель за март 2025 года, передает ТАСС.

    Отмечается, что это крупнейший месячный объем закупок российского газа в истории страны. Даже во время энергетического кризиса 2023 года такие показатели не фиксировались.

    По мнению экспертов газового сектора, причиной роста импорта стали перебои в поставках через Ормузский пролив из-за конфликта между США, Израилем и Ираном. Многие компании и страны ищут альтернативы, а нынешний уровень цен на российский газ делает его более привлекательным.

    Испания выступает не только как конечный покупатель, но и как центр хранения газа с шестью заводами по регазификации. Благодаря этому международные трейдеры могут закупать российский СПГ с целью хранения в Испании. Среди других причин эксперты называют и рост внутреннего потребления газа в Испании.

    Ранее глава итальянской компании Eni Клаудио Дескальци призвал ЕС приостановить запрет импорта российского СПГ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим не рассматривает шаги по возобновлению импорта российского газа, несмотря на энергетический кризис.

    16 апреля 2026, 11:01 • Новости дня
    Экономика Китая показала уверенный рост вопреки войне на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    В первом квартале темпы роста ВВП КНР достигли 5%, превзойдя прогнозы аналитиков благодаря стабильно высокому внешнему спросу на промышленную продукцию.

     По данным правительства КНР, в январе–марте экономика страны выросла на 5% в годовом выражении, превзойдя ожидания аналитиков, передает Associated Press.

    По сравнению с предыдущим кварталом ВВП прибавил 1,3%, показав максимальные темпы за год. Промышленное производство в марте увеличилось на 5,7% благодаря высокому спросу на электронику, автомобили и робототехнику.

    При этом розничные продажи выросли лишь на 1,7%, отражая слабый внутренний спрос на фоне многолетнего спада на рынке недвижимости. Из-за конфликта вокруг Ирана МВФ понизил прогноз роста китайской экономики на 2026 год до 4,4%.

    «Китай, вероятно, сможет пережить краткосрочные сбои, но затяжная война и стабильно высокие цены на энергоносители начнут бить по росту ко второму полугодию», – отметил главный экономист ING Линн Сонг.

    Эксперты полагают, что экспорт останется главным драйвером развития страны, однако чрезмерная зависимость от него становится проблемой. Профессор Корнеллского университета Эсвар Прасад пояснил, что затягивание иранского кризиса ударит по мировому росту и снизит способность других экономик поглощать китайские товары. По его словам, сейчас все государства защищают свои рынки, поэтому аппетит к импорту из КНР заметно падает.

    В марте китайский экспорт прибавил 2,5%, существенно замедлившись по сравнению с первыми месяцами года. Аналитики считают, что Пекин способен достичь целевого показателя роста ВВП в 4,5–5% за счет государственных инвестиций. Однако без оживления потребительского спроса такие стимулирующие меры лишь усилят скрытое дефляционное давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле многолетнее падение оптовых цен на китайских фабриках внезапно прекратилось в марте на фоне подорожания нефти и сырья из-за ближневосточного кризиса.

    Статистические данные таможенного управления Китая показали аномальный рост торговли КНР с соседями Ирана на фоне конфликта США и Израиля с исламской республикой.

    Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила о крупнейшем в истории сбое в поставках энергоресурсов из-за войны на Ближнем Востоке и предупредила о замедлении мирового экономического роста.

    17 апреля 2026, 00:17 • Новости дня
    Десятидневное перемирие в Ливане официально вступило в силу
    Tекст: Антон Антонов

    Начало действовать соглашение о приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном, сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

    По информации «Галей ЦАХАЛ», «после нескольких часов непрерывных обстрелов севера Израиля временное прекращение огня в Ливане официально вступило в силу», передает ТАСС.

    Самолеты израильских ВВС нанесли удары по 11 населенным пунктам на юге Ливана за десять минут до вступления в силу режима прекращения огня, передает РИА «Новости» со ссылкой на ливанский телеканал Al-Mayadeen.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США заявили о договоренности Израиля и Ливана начать десятидневное перемирие. Президент Ливана Джозеф Аун назвал прекращение огня отправной точкой для прямых переговоров между странами.

    16 апреля 2026, 15:14 • Новости дня
    Глава МЭА предрек Европе полную нехватку авиационного топлива

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские страны рискуют столкнуться с массовой отменой рейсов из-за стремительного истощения запасов горючего на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке, заявил руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

    Запасов авиационного керосина в государствах Европы хватит примерно на полтора месяца, передает РИА «Новости». Если Ормузский пролив останется заблокированным, начнется острая нехватка горючего. «Осталось авиакеросина, может, недель на шесть», – подчеркнул глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

    Эксперт предупредил, что из-за дефицита авиакомпаниям вскоре придется отменять рейсы. Происходящее он назвал крупнейшим энергетическим кризисом в истории. Затягивание ситуации обернется тяжелыми последствиями для мировой экономики и спровоцирует глобальную инфляцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, достаточными девяностодневными запасами авиатоплива обладают только две европейские страны.

    Цены на авиационный керосин в Европе достигли рекордных 1,9 тысячи долларов за тонну.

    Иранские военные нацелили свои пусковые установки на американские корабли в регионе.

    16 апреля 2026, 10:48 • Новости дня
    МИД Китая отказался комментировать просьбу Трампа к Си Цзиньпину

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь не дал комментариев относительно заявления президента США Дональда Трампа о просьбе к главе КНР Си Цзиньпину не поставлять вооружение Ирану.

    Го Цзякунь на брифинге заявил, что не располагает информацией по вопросу обращения президента США к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой не отправлять вооружение в Иран, передает РИА «Новости».

    На просьбу одного из журналистов подтвердить или опровергнуть заявление американского президента дипломат ответил: «У меня нет информации по вашему вопросу, которую я мог бы предоставить».

    Го Цзякунь также отметил, что Китай неоднократно разъяснял свою позицию по ситуации вокруг Ирана и придерживается прежней линии.

    Президент США заявил, что получил от Китая гарантии отказа от поставок вооружения Ирану.

    Ранее американские спецслужбы получили информацию о вероятной отправке Китаем партии переносных зенитных ракетных комплексов в Иран.

    По данным Financial Times, в конце 2024 года иранские военные приобрели у Китая спутник с высоким разрешением, что позволило им точнее отслеживать и атаковать базы США на Ближнем Востоке.

    Представители китайского диппредставительства в Вашингтоне опровергли слухи о тайной передаче исламской республике зенитных ракетных комплексов.

    17 апреля 2026, 07:22 • Новости дня
    МВФ сообщил о двукратном росте цен на энергоносители в ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стоимость энергоносителей для промышленности в Европейском союзе остается существенно выше, чем в Соединенных Штатах, заявил глава Европейского департамента МВФ Альфред Каммер.

    Каммер заявил, что стоимость энергоносителей для промышленности в Евросоюзе по-прежнему значительно выше, чем в Соединённых Штатах, передает РИА «Новости».

    «Промышленные цены на энергоносители в ЕС сейчас примерно вдвое превышают уровень до 2022 года и существенно выше, чем в США», – заявил Каммер. По его словам, главной причиной такой ситуации стала зависимость европейской промышленности от импортных нефти и газа.

    Эксперт добавил, что на стоимость также влияет фрагментированность энергетических рынков внутри Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков спрогнозировал потерю Европой экономического лидерства из-за дорогого газа.

    МИД России сообщил о трехкратной переплате европейских компаний за электроэнергию по сравнению с американскими.

    Бывший премьер Италии Марио Драги оценил разницу в стоимости СПГ между Европой и США в 60–90%.

    17 апреля 2026, 02:18 • Новости дня
    Израильская артиллерия обстреляла Ливан после начала перемирия

    Tекст: Антон Антонов

    Несмотря на вступление в силу режима прекращения огня, израильские военные нанесли интенсивные удары по двум населенным пунктам на юге Ливана, передает ливанское национальное агентство NNA.

    Артиллерия армии Израиля открыла интенсивный огонь по ливанской территории спустя полчаса после начала действия перемирия, передает РИА «Новости» со ссылкой на NNA.

    Указывается, что «артиллерия израильской армии продолжает обстреливать населенные пункты Хиям и Дебин», при этом происходит «прочесывание района с применением стрелкового оружия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, соглашение о десятидневной приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном официально вступило в силу. Ранее США заявили о достижении соответствующей договоренности по прекращению огня.

    16 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Матвиенко сообщила о глобальных последствиях ближневосточного конфликта для всей планеты

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что боевые действия в ближневосточном регионе спровоцировали масштабный энергетический кризис и привели к резкому росту уровня нищеты на всей планете.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на ассамблее Межпарламентского союза в Стамбуле указала на глобальные последствия кризиса, передает РИА «Новости». «Последствия агрессий грозят всем. Война на Ближнем Востоке усугубила ситуацию с голодом и нищетой на планете, привела к масштабному энергетическому кризису, растет угроза миграционной катастрофы и экологического бедствия», – заявила она.

    Спикер верхней палаты парламента добавила, что на глазах всего мира продолжают гибнуть мирные граждане, включая женщин, детей и стариков. При этом международное сообщество демонстрирует полную неспособность остановить эти преступления.

    Особое внимание политик уделила трагедии в иранском городе Минаб, где в школе погибли невинные дети. По ее словам, правовые и моральные нормы отвергнуты теми, кто применяет силу в обход санкций Совета Безопасности ООН, и таким действиям нет оправданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВФ Кристалина Георгиева рассказала о крупнейшем сбое в поставках энергоресурсов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил об угрозе голода для миллионов людей.

    Всемирная продовольственная программа ООН заявила о блокировке десятков тысяч тонн продовольственной помощи для беднейших стран.

    16 апреля 2026, 12:37 • Новости дня
    МИД сообщил об отсутствии запросов ЕС на энергоресурсы России

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что Евросоюз не обращался за поставками российских энергоресурсов на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

    По словам Грушко, Москва не получала официальных обращений от Евросоюза по поводу поставок российских энергоресурсов, передает РИА «Новости».

    «Никаких официальных запросов со стороны Евросоюза не было», – сказал Грушко.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии европейских запросов на возобновление энергопоставок.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен исключила закупки российского газа даже при угрозе отключения электричества.

    При этом Москва подтвердила готовность оставаться надежным поставщиком ресурсов для европейского рынка.

    16 апреля 2026, 17:15 • Новости дня
    Поиск Google снова заработал в Иране после масштабных блокировок

    Tекст: Ольга Иванова

    В Иране восстановили доступ к поисковой системе Google, который был ограничен с конца февраля из-за обострения конфликта с США и Израилем.

    Поисковая платформа Google вновь стала доступна для пользователей на территории Ирана, передает РИА «Новости». Доступ к интернету в стране был практически полностью отключен с 28 февраля на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Один из жителей Тегерана рассказал агентству, что попытался воспользоваться сервисом Google Translate, но безуспешно. «Я не зарегистрирован в Gmail, однако стартовая страница электронной почты открывается», – отметил собеседник.

    По словам местных жителей, VPN-сервисы, необходимые для доступа к Telegram и YouTube, значительно подорожали и стали нерентабельными. Официальных комментариев от властей Ирана о снятии ограничений пока не поступало. Ранее глава МИД страны Аббас Аракчи объяснял отключение интернета соображениями национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отключение интернета в Иране превысило 900 часов.

    В марте масштабный сбой произошел в ключевой государственной телекоммуникационной сети Исламской республики.

    До начала конфликта местные власти подготовились к изоляции от Глобальной паутины.


    16 апреля 2026, 13:04 • Новости дня
    Израильская авиация разрушила последний мост через реку Литани

    Tекст: Мария Иванова

    Израильские военные самолеты нанесли удар по мосту Касмия на юге Ливана, полностью разрушив переправу, связывавшую регион с долиной Бекаа.

    Авиация Армии обороны Израиля уничтожила последний функционирующий мост через реку Литани, передает телеканал Al Jazeera.

    Разрушенный объект обеспечивал транспортное сообщение между южными районами Ливана и долиной Бекаа.

    По данным источников, удар пришелся по мосту Касмия, расположенному в окрестностях города Тир. В результате переправа была полностью выведена из строя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал уничтожить все мосты через реку Литани.

    Ранее самолеты израильских ВВС разрушили переправу в районе Зрария.

    Уничтоженный в районе Касмия объект мост восстановили российские военнослужащие.

    16 апреля 2026, 23:32 • Новости дня
    Фицо подчеркнул неспособность Евросоюза поставить Россию на колени

    Tекст: Антон Антонов

    Стратегия Евросоюза по ослаблению Москвы через поддержку Киева оказалась неэффективной, ЕС не сможет поставить Россию на колени, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «Учитывая то, что союз не может предложить ничего с точки зрения мира, а по-прежнему говорит: «война, война», каждый должен принять ответ почему это так: потому что они верят, что через поддержку Украины ослабят Россию», – сказал политик.

    Он назвал идею поставить Россию на колени плохой и неработающей стратегией, передает РИА «Новости».

    «Каждый день читаю в новостях, что русские на коленях, но они по-прежнему не на коленях. Русские говорят очень правильно: мы встаем на колени только тогда, когда завязываем шнурки на ботинках, а не потому что этого хочет от нас кто-то другой», – сказал Фицо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Братислава намерена наложить вето на новый пакет антироссийских ограничений, пока не получит твердых обещаний о возобновлении транзита нефти через Украину.

    Фицо пригрозил Еврокомиссии блокировкой двадцатого пакета антироссийских санкций из-за остановки нефтепровода «Дружба». Фицо обвинил руководство Украины в действиях, подрывающих стабильность энергетики Европы и лишающих страны Центральной Европы топлива.

    Депутат Европарламента Томас Гайзель признал, что ограничительные меры Евросоюза с 2022 года не достигли поставленных целей по изоляции России.

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Западу для войн нового типа понадобилась Украина

    Запад обсуждает создание нового военного альянса, в который войдет Украина. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Киев, который многие годы безуспешно пытается вступить в ЕС и НАТО, рад такой возможности. Какая миссия будет возложена в этом альянсе на США, Европу и Украину и какие риски для Москвы несет создание такого блока? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Китай выбрал себе главного товарища в ЕС

    Руководство КНР, принимая премьер-министра Испании Педро Санчеса в Пекине, дало понять, что на испанцев огромные планы. У Санчеса тоже планы на Китай: хочет, чтобы тот бросил глобальный вызов США в вопросах войны и мира. По сути, с Испании начался распад НАТО и даже ЕС как пространства общих экономических интересов. Но почему именно Санчес? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Папа римский добил политический Запад

      Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации