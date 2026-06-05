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Аракчи объяснил «исчезновение» Хаменеи соображениями безопасности
Аракчи: Хаменеи исчез из публичного пространства из-за мер безопасности
Отсутствие верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи на публичных мероприятиях связано с рекомендациями профильных ведомств по обеспечению его безопасности, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи избегает публичных появлений из-за мер безопасности и по совету компетентных органов, сообщил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи.
«Он весьма тесно вовлечен в процессы и влияет на развитие событий в стране, держа бразды правления. Однако по соображениям безопасности профильные органы не рекомендуют в большей степени появляться очно», – рассказал глава внешнеполитического ведомства в интервью ливанскому телеканалу Al-Mayadeen.
Аракчи подчеркнул, что иранское правительство находится в постоянном контакте с руководителем государства, передает РИА «Новости».
Ранее глава службы протокола офиса лидера Мазахер Хосейни отмечал, что Моджтаба Хаменеи восстанавливается после травм спины и колена, а также рваной раны за ухом.
Минздрав Ирана сообщил об отсутствии у верховного лидера Моджтабы Хаменеи внешних увечий после мартовских бомбардировок.
Руководитель протокольной службы офиса главы государства Мазахер Хосейни заявил об успешном восстановлении политика после падения от взрывной волны.