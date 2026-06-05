В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.0 комментариев
Новак сообщил о влиянии нехватки кадров на экономику России
Новак назвал дефицит кадров одним из главных рисков для экономики России
Серьезным вызовом для дальнейшего развития страны стала нехватка рабочих рук и отставание производительности труда от стремительного роста зарплат, заявил вице-премьер Александр Новак.
Новак во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме указал на необходимость перераспределения трудовых ресурсов. По его словам, работники должны переходить из непроизводительных сфер в отрасли с высокой добавленной стоимостью, передает РИА «Новости».
«И конечно, если говорить о рисках, один из таких важнейших рисков, самых значимых – это дефицит кадров и отставание роста производительности труда от роста заработных плат», – сказал Новак на деловом завтраке Сбербанка.
Политик также добавил, что на фоне текущей ситуации на рынке необходимо повышать гибкость труда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минэкономразвития Максим Решетников констатировал острую нехватку специалистов на фоне рекордно низкой безработицы.
Вице-премьер Александр Новак оценил кадровый дефицит в экономике к 2030 году в 3 млн работников.
Он объяснил ожидаемое замедление темпов роста ВВП нехваткой рабочей силы.