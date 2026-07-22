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Лавров сообщил о краткой беседе с госсекретарем США Рубио в Маниле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о краткой беседе с госсекретарем США Марко Рубио во время гала-ужина АСЕАН в Маниле.
Лавров рассказал о состоявшемся контакте с американским коллегой, передает РИА «Новости».
«Мы вчера накоротке на приеме виделись с Марко Рубио», – заявил глава российского дипломатического ведомства.
Соответствующее заявление министр сделал по итогам дипломатического совещания в формате Россия-АСЕАН.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава российской дипломатии Сергей Лавров прилетел в Манилу для участия в мероприятиях АСЕАН.
Днем ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о возможности проведения переговоров с российским коллегой.
В Кремле положительно оценили перспективу контакта министров иностранных дел.