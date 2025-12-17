Путин назвал бредом заявления о «нападении России на Европу»

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, назвал ложными и бредовыми заявления европейских политиков о якобы существующей угрозе нападения России на Европу, передает ТАСС.

«Уже неоднократно говорил: это ложь, бред, просто бред о какой-то мнимой российской угрозе европейским странам!» – отметил глава государства в ходе выступления. Он добавил, что такие утверждения делаются осознанно.

Путин подчеркнул, что политики в странах Европы специально нагнетают истерию и сознательно вбивают людям в головы страх перед якобы неизбежным военным столкновением с Россией.

По его словам, подобные действия продиктованы не интересами населения, а личными или групповыми политическими амбициями. Президент указал, что ответственные политические деятели забывают о своей ответственности, руководствуясь сиюминутными выгодами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что 2025 год стал важным этапом для решения задач спецоперации на Украине. Российские войска продвигаются вперед и способны усиливать наступление на ключевых направлениях после слома обороны ВСУ.

Владимир Путин в среду принимает участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны.