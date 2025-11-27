  • Новость часаПутин о мирном соглашении по Украине: Проектов договора не было
    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Китаю и Индии надо отойти от края пропасти

    В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.

    Алексей Ярошенко Алексей Ярошенко Россия перестает быть нерусской

    Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.

    27 ноября 2025, 17:04 • Новости дня

    Путин заявил, что Россия готова юридически закрепить отсутствие планов агрессии против ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил готовность оформить юридически или любым иным способом отказ страны от агрессивных действий в отношении Европы.

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны официально зафиксировать намерение не нападать на европейские государства, передает ТАСС. Он отметил, что, несмотря на отсутствие таких планов у России, в западном обществе активно формируется противоположное мнение, и многие граждане стран Европы напуганы подобными утверждениями.

    Путин подчеркнул, что Россия готова оформить гарантии отсутствия агрессивных намерений «как угодно». «Если они напугали своих граждан и те хотят услышать, что мы не собираемся и у нас нет никаких агрессивных планов в отношении Европы, пожалуйста: мы готовы это зафиксировать как угодно», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО и Европейский союз продолжают политику по усилению напряженности в Балтийском регионе.

    Евросоюз готовит свою экономику и инфраструктуру к возможному военному столкновению с Россией.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о целенаправленной подготовке западных стран к военному конфликту и увеличении военных бюджетов.

    27 ноября 2025, 11:01 • Новости дня
    Путин предложил странам ОДКБ вооружиться российским оружием
    Путин предложил странам ОДКБ вооружиться российским оружием
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Москва предлагает странам – участникам ОДКБ начать масштабное обновление военного арсенала за счет российской техники, прошедшей испытания в реальных боевых условиях, заявил президент России Владимир Путин.

    По словам Путина, Россия предлагает Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) масштабную программу оснащения коллективных сил современными вооружениями, которые доказали свою эффективность в реальных боевых действиях, передает ТАСС.

    Эту инициативу озвучил президент Владимир Путин на саммите объединения, отметив, что Москва сосредоточит свои усилия на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления коллективными силами.

    «Россия будет и далее плотно взаимодействовать с союзниками по всем вопросам укрепления военного потенциала ОДКБ. Основные усилия сосредоточим на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления коллективными силами», – подчеркнул глава государства. По его словам, предлагается запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современной военной техникой.

    Кроме того, во время председательства Москвы в ОДКБ в 2026 году планируется приступить к совместной подготовке новой антитеррористической стратегии. Путин отметил, что Россия вместе с партнерами продолжит работу по выявлению и ликвидации международных террористических группировок, а также по пресечению каналов их финансирования.

    Особое внимание, по мнению Путина, требует развитие авиационных сил и системы противовоздушной обороны ОДКБ. Президент подчеркнул важность совершенствования этих направлений для повышения общей безопасности стран-участниц организации.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил провести в 2026 году международный экспертный форум по вопросам архитектуры равной и неделимой безопасности Евразии.

    Саммит ОДКБ проходит под председательством Киргизии с участием президентов России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Белоруссии.

    26 ноября 2025, 17:22 • Новости дня
    Путин сыграл на национальном киргизском инструменте в Бишкеке
    Путин сыграл на национальном киргизском инструменте в Бишкеке
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе государственного визита в Киргизию сыграл на одном из национальных киргизских музыкальных инструментов.

    Видео опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

    Накануне Путин находится в Киргизии с государственным визитом. В среду он встретился в Бишкеке с белорусским лидером Александром Лукашенко.

    26 ноября 2025, 14:40 • Видео
    Китай и Япония на пути к войне

    Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    27 ноября 2025, 09:35 • Новости дня
    Началось заседание совета ОДКБ в узком составе с участием Путина
    Началось заседание совета ОДКБ в узком составе с участием Путина
    @ Акбар Акжигитов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Бишкеке стартовала сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе, на которой присутствует президент России Владимир Путин.

    В Бишкеке началась сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе с участием президента России Владимира Путина, передает ТАСС. Мероприятие проходит в столице Киргизии.

    Юрий Ушаков, помощник российского лидера, ранее отметил, что Владимир Путин намерен подробно рассказать коллегам о приоритетах председательства России в ОДКБ.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл на саммит ОДКБ в Бишкеке для переговоров.

    До этого в среду Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров провели переговоры в зале «Чеч добот» резиденции «Ынтымак ордо».

    В Бишкеке президент России также провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    26 ноября 2025, 19:30 • Новости дня
    Песков подтвердил ожидание визита Уиткоффа для встречи с Путиным

    Песков: Москва ждет визита Уиткоффа на следующей неделе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва готовится к визиту специального посланника президента США Стивена Уиткоффа, который ожидается на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков рассказал журналисту Павлу Зарубину, что руководство страны серьезно нацелено на предстоящие переговоры, передает ТАСС.

    «Да, мы ожидаем такой визит и ожидаем подробных контактов с президентом», – отметил он.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил предстоящую встречу Путина и Уиткоффа.

    Президент США Дональд Трамп поручил  Уиткоффу встретиться с Путиным, а министру армии США Дэниелу Дрисколлу провести переговоры с украинской стороной.

    Трамп заявил, что встреча Уиткоффа с Путиным в Москве ожидается на следующей неделе, в ней может принять участие зять американского лидера Джаред Кушнер.

    27 ноября 2025, 16:48 • Новости дня
    Путин о мирном соглашении по Украине: Проектов договора не было
    Путин о мирном соглашении по Украине: Проектов договора не было
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты не представляли России проектов договора по украинскому вопросу, заявил президент Владимир Путин.

    «Значит, по поводу проекта договора. Ну, проектов договора не было. Был набор вопросов, которые предлагалось обсудить и сформулировать окончательно», – подчеркнул глава государства, общаясь с журналистами, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов. По его словам, план Трампа по Украине обсуждался еще до саммита на Аляске. Путин допустил использование плана США как основы для урегулирования на Украине.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о сокращении мирного плана по Украине до 22 пунктов.

    27 ноября 2025, 09:10 • Новости дня
    Путин прибыл на саммит ОДКБ в Бишкеке

    Путин прибыл в комплекс «Ынтымак ордо» в Бишкеке на саммит ОДКБ

    Путин прибыл на саммит ОДКБ в Бишкеке
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прибыл в комплекс «Ынтымак ордо» в Бишкеке для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек для участия в сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности, передает ТАСС.

    Официальная встреча российского лидера с действующим председателем Совета, президентом Киргизии Садыром Жапаровым, прошла в фойе комплекса «Ынтымак ордо». После краткой церемонии приветствия Владимир Путин присоединился к другим участникам саммита, среди которых присутствовали президенты Белоруссии и Казахстана.

    Во вторник президент России Владимир Путин во вторник прибыл с трехдневным государственным визитом в Киргизию.

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Киргизии Садыром Жапаровым прошли в зале «Чеч добот» в резиденции «Ынтымак ордо».

    В Бишкеке также состоялись переговоры Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    27 ноября 2025, 11:40 • Новости дня
    Путин провел отдельную беседу с главами Минобороны России и Белоруссии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин после завершения расширенного заседания лидеров стран ОДКБ в кулуарах саммита провел неформальный разговор с министром обороны России Андреем Белоусовым и белорусским главой Минобороны Виктором Хрениным.

    Президент России Владимир Путин провёл отдельную беседу с главами минобороны России и Белоруссии после встречи лидеров стран ОДКБ, передает ТАСС.

    В кулуарах саммита Организации Договора о коллективной безопасности глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин первым подошел к российской делегации, где обменялся рукопожатиями и начал обсуждение с Путиным и министром обороны России Андреем Белоусовым.

    Разговор между президентом России и министром обороны Белоруссии продолжался более пяти минут. Все это время они обсуждали различные вопросы в оживленной манере, после чего Путин вместе с остальными лидерами ОДКБ покинул зал заседаний, а Хренин и Белоусов продолжили беседу между собой.

    Саммит стал местом неформальных контактов для представителей Москвы и Минска. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и секретарь Совбеза республики Александр Вольфович также обменялись мнениями с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу и пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.

    Ранее министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Бишкек для участия в заседаниях органов ОДКБ.

    Президент России Владимир Путин предложил масштабную программу оснащения государств ОДКБ российскими вооружениями.

    Участники ОДКБ приняли документы для укрепления силового потенциала организации.

    В саммите ОДКБ в Бишкеке участвуют президенты России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Белоруссии.

    27 ноября 2025, 11:28 • Новости дня
    Путин объявил дату нового саммита ОДКБ в Москве

    Путин: Следующий саммит ОДКБ пройдет в Москве 11 ноября 2026 года

    Tекст: Вера Басилая

    Следующий саммит Организации Договора о коллективной безопасности состоится в Москве 11 ноября 2026 года, дата уже согласована сторонами, заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    Следующую сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ примет Москва 11 ноября 2026 года, передает ТАСС. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании организации. Российский лидер подчеркнул готовность встретить коллег в столице и подтвердил приверженность целям ОДКБ.

    В ходе сессии Путин пожелал новому генеральному секретарю ОДКБ Таалатбеку Масадыкову из Киргизии успехов на новом посту.

    «Хотел бы также еще раз пожелать успехов представителю Киргизии, заступившему на пост генерального секретаря ОДКБ. Конечно же, окажем ему все необходимое содействие», – заявил Путин.

    Путин отметил приоритетные задачи предстоящего председательства России, среди которых повышение информационно-аналитического потенциала ОДКБ, расширение сети консультативных механизмов, учреждение Ассоциации аналитических центров по международным отношениям и безопасности, а также развитие межпарламентского сотрудничества и гармонизации законодательств стран-членов.

    Российский лидер предложил оптимизировать работу секретариата и объединенного штаба ОДКБ, гибко адаптируя их к современным задачам и увеличивая привлечение квалифицированных кадров.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил Путину пожелания успешного председательства в ОДКБ в 2026 году на саммите в Бишкеке.

    Ранее Владимир Путин предложил провести международный экспертный форум по архитектуре равной и неделимой безопасности Евразии.

    Путин также предложил ОДКБ масштабную программу оснащения вооружениями.

    Саммит ОДКБ проходит под председательством Киргизии с участием президентов России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Белоруссии.

    27 ноября 2025, 10:51 • Новости дня
    Путин: Россия предлагает создать экспертный форум по безопасности Евразии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона считает, что нужно в 2026 году провести международный экспертный форум по архитектуре равной и неделимой безопасности Евразии, заявил президент Владимир Путин на саммите ОДКБ в Киргизии.

    «С учетом геополитической напряженности вполне логично, что на первый план выходят задачи продвижения коллективных интересов и инициатив стран – участниц ОДКБ на мировой арене, – заметил он. – В этом контексте российская сторона предлагает провести в 2026 году в Москве в преддверии саммита ОДКБ международный экспертный форум», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он пояснил, что форум нужно посвятить тематике формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности.

    Туда планируется привлечь не только делегации стран-членов ОДКБ, но и представителей дружественных стран, «многосторонних структур и интеграционных объединений», сказал российский лидер.

    Напомним, саммит ОДКБ проводится под председательством Киргизии. В нем участвуют президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, а также президент Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон и Белоруссии Александр Лукашенко.

    27 ноября 2025, 09:50 • Новости дня
    Путин провел короткую беседу «на ногах» с Токаевым перед саммитом ОДКБ

    Путин провел короткую беседу с Токаевым перед саммитом ОДКБ

    Tекст: Вера Басилая

    Перед началом встречи лидеров ОДКБ в Бишкеке президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев кратко побеседовали «на ногах».

    Президент России Владимир Путин перед началом заседания лидеров стран ОДКБ в Бишкеке кратко пообщался с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает РИА «Новости». Разговор двух лидеров прошел непосредственно перед входом в зал заседаний саммита.

    Путин и Токаев вместе вошли в зал заседания после разговора.

    Саммит ОДКБ проходит под председательством Киргизии. Помимо Путина и Токаева в нем принимают участие президенты Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон и Белоруссии Александр Лукашенко.

    В Киргизии стартовало заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе. Президент России Владимир Путин ранее прибыл на саммит ОДКБ в Бишкеке для переговоров.

    27 ноября 2025, 13:32 • Новости дня
    Путин пообещал Рахмону интересную культурную программу на саммите СНГ в Петербурге

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин рассказал главе Таджикистана Эмомали Рахмону о подготовке насыщенной культурной программы, приуроченной к неформальному саммиту СНГ в Петербурге 21 декабря.

    Президент России Владимир Путин пообещал интересную культурную и историческую программу коллеге из Таджикистана Эмомали Рахмону на неформальном саммите СНГ, который состоится 21 декабря в Петербурге, передает ТАСС.

    Путин отметил: «Мы вас ждем 21 декабря, я уверен, что эта встреча будет приятной и полезной, и содержательной. И хорошую сделаем программу, вы увидите, связанную с каждой из республик». Российский лидер добавил, что во всех республиках сохранилось многое из советского времени, представляющее культурную и историческую ценность.

    Рахмон выразил благодарность за подарок – книгу «Таджики», врученную в октябре, назвав ее «самым ценным подарком». Путин подчеркнул, что на будущей встрече подберет еще что-то интересное для таджикского президента.

    Эмомали Рахмон подтвердил, что с удовольствием принял приглашение на саммит в Петербурге, назвав ежегодные декабрьские неформальные встречи лидеров СНГ доброй традицией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бишкеке стартовала сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе с участием президента России Владимира Путина.

    Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон провели переговоры, где отметили тесное взаимодействие спецслужб двух стран в сфере региональной безопасности.

    Эмомали Рахмон заявил, что товарооборот между Таджикистаном и Россией в 2025 году вырос почти на 20%.

    27 ноября 2025, 15:28 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с молодыми учеными

    Кремль: Путин в пятницу встретится с участниками V Конгресса молодых ученых

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретится с участниками V Конгресса молодых ученых, сообщил Кремль.

    В ходе предстоящей встречи президент обсудит развитие научной инфраструктуры, совершенствование поддержки молодых специалистов, а также вопросы кадрового обеспечения, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Мероприятие запланировано на 28 ноября.

    В сентябре Путин пообщался с молодыми учеными в «Сириусе».

    Ранее он отметил, что количество уезжающих и возвращающихся ученых в страну находится в равновесии, а 58% участников грантовой программы продолжают карьеру в России.

    В феврале Путин в Кремле наградил молодых ученых.

    27 ноября 2025, 14:12 • Новости дня
    Легендарный футболист Никита Симонян похоронен на Ваганьковском кладбище

    Легендарного футболиста Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Похороны знаменитого советского футболиста и олимпийского чемпиона Никиты Симоняна прошли на территории Ваганьковского кладбища в столице, собрались спортсмены и официальные лица.

    Никиту Симоняна, легендарного бомбардира московского «Спартака» и олимпийского чемпиона 1956 года, похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве, передает ТАСС.

    Церемония прощания прошла ранее на «Лукойл-Арене», где собрались представители футбольного сообщества и официальные лица, в числе которых были министр спорта России Михаил Дегтярев и президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

    Дегтярев зачитал телеграмму с соболезнованиями от президента России Владимира Путина. Глава государства отметил, что Симонян был яркой, неординарной личностью, полностью преданной своему делу, и остался настоящей легендой мирового футбола. Он особо подчеркнул, что уважение к Симоняну проявляли не только болельщики, но и товарищи по «Спартаку» и сборной, а также соперники на поле.

    Стоит отметить, что Никита Симонян был последним живым олимпийским чемпионом 1956 года среди всех видов спорта. Он стал чемпионом СССР трижды и четыре раза выигрывал Кубок страны в качестве тренера, а также возглавлял сборную СССР. С 1992 года Симонян занимал пост первого вице-президента РФС. За успехи в футболе он удостаивался наград МОК и ФИФА, государственных орденов и почётных званий. 10 октября ему присвоили звание Героя труда России.

    Церемония завершилась исполнением песни Фрэнка Синатры «My Way» согласно последней воле Симоняна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заслуженный тренер и футболист Никита Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни.

    Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино почтили память покойного, направив венки.

    27 ноября 2025, 16:59 • Новости дня
    Путин сообщил о визите американской делегации в Москву на следующей неделе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подтвердил планы визита американской делегации в Москву на следующей неделе.

    «На следующей неделе американская делегация должна приехать в Москву», – заявил он журналистам, передает ТАСС.

    В четверг Путин заявил, что Соединенные Штаты не представляли России проектов договора по украинскому вопросу.

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов. По его словам, план Трампа по Украине обсуждался еще до саммита на Аляске. Путин допустил использование плана США как основы для урегулирования на Украине.

    27 ноября 2025, 13:19 • Новости дня
    Рахмон заявил о развитии отношений России и Таджикистана по нарастающей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе переговоров на саммите ОДКБ Эмомали Рахмон подчеркнул, что товарооборот между Таджикистаном и Россией в 2025 году вырос почти на 20%.

    Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, которая состоялась на полях саммита ОДКБ в Бишкеке, передает ТАСС. По его словам, двусторонние отношения Таджикистана и России развиваются по нарастающей, а все вопросы решаются в рабочем порядке.

    «Наши двусторонние отношения развиваются по нарастающей. То есть нерешенных каких-то вопросов между нашими странами не существует. Все идет по плану», – подчеркнул Рахмон в ходе переговоров.

    Также он сообщил, что товарооборот между Таджикистаном и Россией за прошедший год увеличился почти на 20%. По словам Рахмона, все договоренности, достигнутые во время государственного визита, исполняются по утвержденному графику. Президент Таджикистана подчеркнул, что у сторон сохраняется полное взаимопонимание по всем ключевым направлениям сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бишкеке стартовала сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе с участием Владимира Путина.

    Путин провел переговоры с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном и отметил тесное взаимодействие спецслужб двух стран в сфере региональной безопасности.

    Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеседовали перед началом встречи лидеров ОДКБ. Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров подписали совместное заявление об укреплении союзничества в современных условиях.

