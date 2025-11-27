Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.2 комментария
Путин заявил, что Россия готова юридически закрепить отсутствие планов агрессии против ЕС
Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны официально зафиксировать намерение не нападать на европейские государства, передает ТАСС. Он отметил, что, несмотря на отсутствие таких планов у России, в западном обществе активно формируется противоположное мнение, и многие граждане стран Европы напуганы подобными утверждениями.
Путин подчеркнул, что Россия готова оформить гарантии отсутствия агрессивных намерений «как угодно». «Если они напугали своих граждан и те хотят услышать, что мы не собираемся и у нас нет никаких агрессивных планов в отношении Европы, пожалуйста: мы готовы это зафиксировать как угодно», – заявил президент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО и Европейский союз продолжают политику по усилению напряженности в Балтийском регионе.
Евросоюз готовит свою экономику и инфраструктуру к возможному военному столкновению с Россией.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о целенаправленной подготовке западных стран к военному конфликту и увеличении военных бюджетов.