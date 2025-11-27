Лукашенко заявил о подготовке Запада к будущей войне

Лукашенко заявил о росте военных расходов НАТО и подготовке к войне

Tекст: Елизавета Шишкова

Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что западные политики открыто готовятся к войне и продолжают поставлять вооружения на Украину. По его словам, совокупные военные расходы стран НАТО в 2025 году достигнут приблизительно 1,6 трлн долларов, передает ТАСС.

Отдельное внимание Лукашенко уделил планам Германии существенно увеличить военные расходы, а также намерению Польши в 2026 году выделить на оборону почти 55 млрд долларов, что составит около 5% ВВП страны, и сделает ее лидером НАТО по этому показателю.

Выступая перед участниками саммита, Лукашенко подчеркнул: «Все вышеперечисленное в совокупности с агрессивной риторикой свидетельствует о том, что западные политики целенаправленно готовятся к войне. Не мы, Владимир Владимирович, готовимся к войне, а по всем фактам – они». Слова белорусского лидера приводит агентство БелТА.

Он добавил, что страны Запада продолжают обеспечивать Украину вооружениями, и отметил: «Где это оружие сегодня находится, всем понятно – по всему миру растекается».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал готовность организовать новые переговоры по украинскому кризису в Минске.

Лукашенко выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Белоруссия сыграла важную роль в урегулировании конфликта на Украине.