    Как родились героические традиции морской пехоты России
    Эксперт: США настигла карма за Афганистан
    Прибалтике потребовалась экономическая помощь из-за евросанкций против России
    Дочь репатриантов из Казахстана записала видеообращение из-за невозможности учиться в российской школе
    Совершивших теракт на Крымском мосту приговорили к пожизненному заключению
    Путин предложил странам ОДКБ вооружиться российским оружием
    Россия указала на отсутствие у Британии средств на содержание Украины
    Трамп сказал Такаити не злить Китай
    Германия подготовила план «на случай войны с Россией»
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Китаю и Индии надо отойти от края пропасти

    В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.

    2 комментария
    Алексей Ярошенко Алексей Ярошенко Россия перестает быть нерусской

    Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.

    17 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Похищенные украинские дети» – слезовыжималка для идиотов

    Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.

    6 комментариев
    27 ноября 2025, 12:15 • Новости дня

    Лукашенко заявил о подготовке Запада к будущей войне

    Лукашенко заявил о росте военных расходов НАТО и подготовке к войне

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ОДКБ высказал мнение о целенаправленной подготовке западных стран к военному конфликту и увеличении военных бюджетов.

    Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что западные политики открыто готовятся к войне и продолжают поставлять вооружения на Украину. По его словам, совокупные военные расходы стран НАТО в 2025 году достигнут приблизительно 1,6 трлн долларов, передает ТАСС.

    Отдельное внимание Лукашенко уделил планам Германии существенно увеличить военные расходы, а также намерению Польши в 2026 году выделить на оборону почти 55 млрд долларов, что составит около 5% ВВП страны, и сделает ее лидером НАТО по этому показателю.

    Выступая перед участниками саммита, Лукашенко подчеркнул: «Все вышеперечисленное в совокупности с агрессивной риторикой свидетельствует о том, что западные политики целенаправленно готовятся к войне. Не мы, Владимир Владимирович, готовимся к войне, а по всем фактам – они». Слова белорусского лидера приводит агентство БелТА.

    Он добавил, что страны Запада продолжают обеспечивать Украину вооружениями, и отметил: «Где это оружие сегодня находится, всем понятно – по всему миру растекается».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал готовность организовать новые переговоры по украинскому кризису в Минске.

    Лукашенко выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Белоруссия сыграла важную роль в урегулировании конфликта на Украине.

    24 ноября 2025, 16:20 • Новости дня
    Лукашенко о конфликте на Украине: Закончим эту тягомотину в ближайшее время

    Лукашенко спрогнозировал скорое завершение конфликта на Украине

    Лукашенко о конфликте на Украине: Закончим эту тягомотину в ближайшее время
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине.

    В ходе встречи с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым глава государства заявил: «Закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время на Украине и займемся своими делами». Видеофрагмент встречи Лукашенко с Евраевым опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

    Ранее Axios сообщил, что на прошлой неделе Владимир Зеленский слушал по громкой связи пункты предлагаемого США плана по завершению конфликта, которые зачитывали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о прогрессе в согласовании позиций США и Украины по мирному плану.

    Дональд Трамп обвинил украинское «руководство» в неблагодарности за поддержку со стороны США. Он также отметил, что Зеленский может «биться до разрыва сердца», если его не устраивает предложение Вашингтона.

    Комментарии (18)
    25 ноября 2025, 17:46 • Новости дня
    Лукашенко пригласил Мадуро в Минск из-за угроз США Венесуэле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко через венесуэльского посла передал личное приглашение лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро посетить Белоруссию на фоне напряженности в отношениях Венесуэлы с США.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время диалога с венесуэльским послом Хесусом Рафаэлем Саласаром Веласкесом пригласил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Минск, сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Лукашенко назвал Венесуэлу дружественной страной для Белоруссии и отметил давние связи между государствами.

    Белорусский лидер заявил: «Очень прошу вас передать моему другу Николасу Мадуро, что мы его всегда в Беларуси ждем. Пора уже ему побывать здесь, в Беларуси. Я убежден в том, что у него такое же отношение и ко мне».

    Лукашенко подчеркнул, что несмотря на сложную международную обстановку, всегда существуют возможности для развития сотрудничества. Он выразил готовность также найти время для визита в Венесуэлу, отметив важность поддержания и наращивания двусторонних отношений в сложных внешнеполитических условиях. По его словам, главное – стремиться к этому. И как заметил Лукашенко, венесуэльская сторона понимает это не хуже белорусской. Встреча проходила на фоне обострения угроз со стороны США в адрес Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Николас Мадуро поблагодарил лидеров России, Китая, Белоруссии и Кубы за поздравления с днем рождения и выраженную поддержку Венесуэле.

    Мадуро подтвердил готовность посетить Белоруссию в 2025 году на встрече с вице-премьером Белоруссии Виктором Каранкевичем, где обсуждались вопросы преодоления санкционных барьеров.

    Правительство Венесуэлы выразило поддержку Александру Лукашенко после его победы на президентских выборах в Белоруссии.

    Комментарии (5)
    26 ноября 2025, 14:40 • Видео
    Китай и Япония на пути к войне

    Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 14:04 • Новости дня
    Минск назвал поведение Литвы на границе истеричным и несдержанным

    Глава МИД Белоруссии назвал политику Вильнюса истеричной и несдержанной

    Минск назвал поведение Литвы на границе истеричным и несдержанным
    @ Денис Викторов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков выразил недовольство подходом Литвы к вопросам двусторонней границы, назвав политику литовских властей эмоциональной и непоследовательной.

    Рыженков на пресс-конференции по итогам совместного заседания министерств иностранных дел России и Белоруссии охарактеризовал позицию Литвы как «откровенно ситуативную, эмоционально несдержанную и в какой-то степени даже истеричную», передает ТАСС.

    Рыженков подчеркнул, что речь идет не о позиции самой Литвы, а об отдельных политиках, находящихся сегодня у власти в Вильнюсе. По его мнению, реакция литовской стороны на события на границе не носит системного характера и проявляется в зависимости от текущей политической конъюнктуры.

    Он добавил, что Белоруссия заинтересована в устойчивом и предсказуемом функционировании границы с Литвой. По словам дипломата, Минск стремится к окончательному урегулированию всех проблемных вопросов, чтобы пересечение границы было прозрачным и безопасным для граждан, бизнеса обеих стран и третьих государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, литовские грузовики возобновили движение через погранпереходы на белорусской границе после открытия КПП Каменный лог/Мядиненкай и КПП Бянякони/Шальчиненкай.

    МИД Литвы отправил ноту протеста представителю посольства Белоруссии.

    Вильнюс пригрозил ограничить транзит в Калининград из-за ситуации с контрабандой сигарет и задержкой возвращения литовских фур.

    Комментарии (2)
    25 ноября 2025, 14:58 • Новости дня
    Минск заявил об отсутствии контактов с Литвой по застрявшим грузовикам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 1,8 тыс. литовских фур находятся в Белоруссии, так как руководство Литвы не идет на конструктивный диалог с Минском для решения пограничного вопроса, доложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

    По его словам, более 1,8 тыс. литовских грузовых автомобилей остаются на территории Белоруссии из-за отсутствия диалога между Вильнюсом и Минском, передает ТАСС.

    Вольфович заявил: «Они находятся [здесь] только по одной причине: руководство Литвы не хочет идти на конструктивный диалог на политическом уровне. Только за октябрь литовское руководство закрывало государственную границу четыре или пять раз, от 3 до 17 часов, без всякого уведомления, нарушая все международные каноны и нормы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва закрыла пограничные переходы на границе с Белоруссией из-за конфликта с Александром Лукашенко.

    Reuters ранее сообщало, что Литва закрыла контрольные пункты пропуска на границе, что повлияло на транспортные потоки.

    Литва отказалась компенсировать транспортным компаниям простой грузовых машин, возникший из-за закрытия границы.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 14:38 • Новости дня
    Путин начал переговоры с Лукашенко в Бишкеке

    Путин и Лукашенко начали переговоры в резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке

    Путин начал переговоры с Лукашенко в Бишкеке
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Бишкеке стартовали переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые проводят встречу в государственной резиденции «Ала-Арча».

    Президент России Владимир Путин начал переговоры с Александром Лукашенко в резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке, передает ТАСС.

    Визит президента России носит государственный характер, а встреча с белорусским коллегой стала частью его программы. Лидеры двух стран обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по актуальным международным темам.

    Президенты России и Белоруссии регулярно поддерживают контакт – последний очный диалог прошел в Кремле в сентябре текущего года. Между официальными встречами лидеры регулярно обсуждают вопросы по телефону.

    Ранее Александр Лукашенко прилетел в Бишкек. В столице Киргизии он проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Лукашенко также выступит на саммите ОДКБ.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 20:15 • Новости дня
    Белорусская армия получила российские батареи зенитных комплексов «Тор-М2»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белорусская армия получила очередные батареи зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» из России, сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

    В официальном заявлении подчеркивается: «Поступление на вооружение данных ЗРК является ярким примером плодотворного военно-технического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации в рамках совершенствования единой системы противовоздушной обороны». Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» обеспечивает противовоздушную защиту объектов и способен вести боевые задачи даже при сложных климатических условиях, передает ТАСС.

    Передача комплексов проходит в рамках российско-белорусского сотрудничества, предполагающего совместное развитие противовоздушной обороны. Министерство обороны отмечает, что новые поставки укрепят безопасность страны и позволят повысить уровень защиты воздушного пространства.

    Ранее заместитель гендиректора концерна Вячеслав Дзиркалн сообщил, что боевое применение продемонстрировало высокую результативность зенитных комплексов «Тор» при уничтожении беспилотных летательных аппаратов благодаря уникальным техническим возможностям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на выставке Aero India назвали основные преимущества российского зенитного ракетного комплекса «Тор». Эксперт отметил, что американские системы HIMARS являются легкими целями для российских средств противовоздушной обороны. В Белоруссию прибыла батарея российских ЗРК «Тор-М2».

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 19:59 • Новости дня
    Лукашенко освободил Акулович от должности главы БелТА

    Tекст: Ольга Иванова

    Ирина Акулович завершает работу на посту гендиректора агентства БелТА и в ближайшее время займет новую должность.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об освобождении Ирины Акулович от должности генерального директора республиканского унитарного предприятия «Белорусское телеграфное агентство» (БелТА), передает ТАСС.

    В телеграм-канале «Пул первого», связанном с пресс-службой главы государства, уточняется, что Акулович перейдет на другую работу. Подробности о ее дальнейшем назначении пока не разглашаются.


    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 15:28 • Новости дня
    Путин отметил положительную динамику торговли России и Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил существенное развитие сотрудничества России и Белоруссии в торгово-экономической сфере.

    На встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко Путин подчеркнул, что торговый оборот между странами уже превысил 50 млрд долларов, если пересчитывать в эквиваленте американской валюты, передает РИА «Новости».

    «С Белоруссией, несмотря на то, что и в прежние годы мы достигли хорошего показателя – свыше 50 миллиардов долларов, если в долларовом эквиваленте считать. У нас торговый оборот – Россия лидирует среди стран–инвесторов в белорусскую экономику. Здесь у нас динамика хорошая, и в целом в рамках Евразийского экономического союза у нас дела идут хорошо. Тенденции очень хорошие», – сказал он.

    Напомним, в Бишкеке стартовали переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые проводят встречу в государственной резиденции «Ала-Арча».

    Накануне Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 16:30 • Новости дня
    Лукашенко заявил о готовности провести переговоры по Украине в Минске

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал готовность организовать новые переговоры по украинскому кризису в Минске на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

    Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным заявил о готовности Минска вновь стать площадкой для переговоров по урегулированию ситуации на Украине, передает БелТА. Он подчеркнул: «Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, мы всегда готовы».

    Встреча двух лидеров проходит в Киргизии. На фоне составления США мирного плана, Владимир Путин пообещал подробно рассказать белорусскому коллеге о мерах, которые Москва предпринимает для достижения приемлемых результатов по Украине мирным путем, уточняет ТАСС. Путин отметил, что у сторон есть важные темы в сфере безопасности Союзного государства.

    Президент РФ подтвердил готовность информировать Лукашенко о ходе дипломатических усилий, а также о текущем положении на украинском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Белоруссия сыграла важную роль в урегулировании конфликта на Украине.

    Россия и Белоруссия обсудили американские предложения по урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 13:25 • Новости дня
    Россия и Белоруссия обсудили кризис на Украине с учетом мирного плана США

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Белоруссия рассмотрели вопросы по урегулированию ситуации на Украине, уделив внимание последним предложениям американской стороны по данному направлению, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

    Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков сообщил о совместном с Россией обсуждении ключевых вызовов и перспектив урегулирования украинского кризиса, передает ТАСС.

    По его словам, особое внимание на заседании коллегий МИД двух стран было уделено анализу западных рубежей Союзного государства. Кроме того, стороны рассмотрели перспективы урегулирования ситуации на Украине с учетом новых инициатив, поступивших от властей США.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал конфликт на Украине «тягомотиной». Лукашенко заявил, что этот конфликт закончат в ближайшее время.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг плана США информационной вакханалией.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 14:15 • Новости дня
    Лавров отметил роль Белоруссии в переговорах по Украине

    Лавров: Белоруссия сыграла очень важную роль в урегулировании на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белоруссия сыграла очень важную роль в урегулировании конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств двух стран.

    Лавров напомнил, что после начала спецоперации украинская сторона предложила переговоры, а белорусские партнеры предоставили Беловежскую пущу для проведения первых раундов, передает ТАСС.

    «[Президент Белоруссии Александр] Лукашенко и наши белорусские друзья сыграли очень важную роль, когда украинцы после начала специальной военной операции уже не оставили нам никакого другого выхода обеспечивать свои интересы в сфере безопасности и законные интересы русских и русскоязычных на Украине», – заявил Лавров. Министр добавил, что позже переговоры были перенесены по инициативе украинской стороны в другое место, однако это не умаляет важности вклада Белоруссии.

    Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков на той же пресс-конференции отметил значимость Минской конференции по безопасности, подчеркнув, что она стала ключевой площадкой для обсуждения вопросов обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине.

    Он заявлял о возможности вечного мира между Россией и Украиной.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 14:33 • Новости дня
    Reuters: США и Белоруссия ведут переговоры по освобождению более 100 заключенных

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон и Минск ведут переговоры об освобождении более 100 белорусских заключенных, сообщили СМИ.

    По информации источников, эти контакты являются частью «более широкой стратегии», направленной на геополитическое сближение Вашингтона и Минска, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Отмечается, что детали процесса обсуждаются конфиденциально, однако освободить заключенных планируется в рамках договоренностей о постепенном улучшении отношений.

    Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании ряда иностранных граждан по просьбе президента США Дональда Трампа и других лидеров.

    В июне Белоруссия освободила 14 заключенных после визита заместителя спецпосланника президента США Кита Келлога в Минск.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 14:02 • Новости дня
    Лукашенко прибыл в Бишкек для встречи с Путиным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже прилетел в Бишкек, где запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным и выступление на саммите ОДКБ.

    Самолет, на котором прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко, приземлился в Международном аэропорту Манас в Бишкеке, передает ТАСС.

    По данным Telegram-канала «Пул первого», в столице Киргизии белорусский лидер примет участие в саммите ОДКБ и проведет двусторонние переговоры с Владимиром Путиным.

    Лукашенко на саммите выступит с речью, в которой затронет вопросы коллективной безопасности на евразийском пространстве и обозначит важные направления взаимодействия для партнеров. После завершения визита в Киргизию, Лукашенко планирует отправиться в большое заграничное турне.

    В программу дальнейшего зарубежного визита президента Белоруссии войдут страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Ожидается, что подробности о маршруте поездки станут известны позднее.

    Ранее в Минске подтвердили, что Лукашенко отправился в Бишкек для участия в саммите ОДКБ и проведения переговоров с Владимиром Путиным.

    Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров подписали заявление об укреплении союзничества между Россией и Киргизией. Президент России пригласил Садыра Жапарова посетить Россию.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 09:25 • Новости дня
    Минск подтвердил встречу Путина и Лукашенко в Бишкеке

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Бишкек, чтобы выступить на саммите ОДКБ и провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

    О предстоящем участии Александра Лукашенко в саммите ОДКБ в Бишкеке сообщили в близком к пресс-службе белорусского президента Telegram-канале «Пул первого».

    Отмечается, что белорусский лидер посетит Киргизию 26 ноября с рабочим визитом, где 27 ноября планируется заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. На встрече главы государств подведут итоги деятельности организации в межсессионный период и обсудят проблемы международной и региональной безопасности.

    В рамках саммита в Бишкеке запланирована двусторонняя встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Подчеркивается, что белорусский президент намерен выступить по вопросам обеспечения коллективной безопасности на евразийском пространстве, а также обозначить направления, которые считаются приоритетными для обсуждения с партнерами.

    Ранее президент России Владимир Путин начал трехдневный государственный визит в Киргизию, где его встретил Садыр Жапаров.

    Путин также проведет отдельную двустороннюю встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится в Бишкеке 27 ноября.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 10:19 • Новости дня
    Совбез Белоруссии назвал «Орешник» защитой ОДКБ с запада

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Размещение на территории Белоруссии ракетного комплекса «Орешник» позволит защитить западные рубежи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

    По его словам, размещение оперативно-тактического комплекса «Орешник» на территории Белоруссии рассматривается как укрепление обороны Организации Договора о коллективной безопасности с западного направления, передает ТАСС.

    Вольфович подчеркнул, что Минск не увеличивает численность вооруженных сил, а делает ставку на их оснащение современным вооружением. «Размещение оперативно-тактического комплекса «Орешник» – это защита всей организации, только с запада», – отметил представитель Совбеза.

    Кроме того, в Совбезе подчеркнули, что такие шаги предпринимаются в ответ на действия, осуществляемые на западных границах Белоруссии, вблизи границ ОДКБ со стороны Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии заявил о возможности размещения в стране ракетных комплексов «Буревестник» и подводных беспилотников «Посейдон».

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко также подтвердил, что ракетный комплекс «Орешник» заступит на боевое дежурство в декабре. Представители Кремля заявили, что этот вопрос находится в зоне ответственности Белоруссии.

    Комментарии (0)
    Подозреваемый в стрельбе у Белого дома служил в армии Афганистана
    Россия объявила о закрытии генерального консульства Польши в Иркутске
    Грузия назвала Центральную Азию приоритетом во внешней политике
    Трамп объявил о прекращении всех субсидий и выплат в адрес ЮАР
    Италия стала лидером по выдаче шенгенских мультивиз россиянам
    У родни экс-сотрудника управления «К» МВД Сатюкова нашли 70 счетов
    Верховный суд отклонил жалобу Разина на решение по правам на песни «Ласкового мая»

    Турция хорошо заработает на русофобии Европы

    Анкара уверила, что не намерена под давлением США и НАТО прекращать закупки российского газа. Чем шире конфликт России с Западом, тем больше возможностей открывается для Турции для дополнительного заработка. На чем Анкара зарабатывает уже сейчас миллиарды долларов, и какие двери для новых заработков откроются в 2027 году? Подробности

    Китай пригрозил Японии войной по праву победителя

    Пекин, разозленный поведением премьера Японии Санаэ Такаити, напомнил соседу о праве применять против него силу, не дожидаясь одобрения Совбеза ООН. Таких угроз руководство Китая не озвучивало еще ни разу, но непосредственность Такаити и ее равнение на Маргарет Тэтчер провоцируют КНР. Строго говоря, она первой захотела повоевать. Подробности

    Как родились героические традиции морской пехоты России

    27 ноября исполняется 320 лет одному из наиболее героических родов войск Военно-морского флота – российской морской пехоте. Морпехи заработали свою легендарную репутацию еще во времена Петра Первого, подтвердили ее в Великую Отечественную – и укрепляют прямо сейчас, на полях украинской спецоперации. Подробности

    В Латвии увольняют прикормленных русофобов

    «Конечная участь предателя всегда горька и постыдна. Это расходный материал, от которого избавляются, как только он исчерпает свою полезность». Такими словами эксперты комментируют решение о закрытии последнего государственного русскоязычного радио в Латвии. Ради чего его создавали – и почему закрывают сейчас? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Китай и Япония на пути к войне

      Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    • Лавров ответил Евросоюзу по Украине

      Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    • На что рассчитывает Украина

      Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Домовой чат: что такое, зачем нужен жильцам, как и в каком мессенджере создать чат дома

      В современном ритме жизни, когда соседи зачастую незнакомы даже спустя годы проживания в одном подъезде, на смену классическим доскам объявлений пришел новый формат общения – домовой чат. Это цифровое пространство, объединяющее жильцов для оперативного решения бытовых вопросов, обсуждения общедомовых проблем и укрепления добрососедских отношений. С развитием технологий и появлением удобных отечественных платформ ведение домового чата становится не просто удобным инструментом, а стандартом коммуникации между жильцами и управляющими компаниями.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

