Лукашенко заявил о готовности провести переговоры по Украине в Минске

Tекст: Елизавета Шишкова

Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным заявил о готовности Минска вновь стать площадкой для переговоров по урегулированию ситуации на Украине, передает БелТА. Он подчеркнул: «Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, мы всегда готовы».

Встреча двух лидеров проходит в Киргизии. На фоне составления США мирного плана, Владимир Путин пообещал подробно рассказать белорусскому коллеге о мерах, которые Москва предпринимает для достижения приемлемых результатов по Украине мирным путем, уточняет ТАСС. Путин отметил, что у сторон есть важные темы в сфере безопасности Союзного государства.

Президент РФ подтвердил готовность информировать Лукашенко о ходе дипломатических усилий, а также о текущем положении на украинском направлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Белоруссия сыграла важную роль в урегулировании конфликта на Украине.

Россия и Белоруссия обсудили американские предложения по урегулированию ситуации на Украине.