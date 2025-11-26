  • Новость часаГермания объявила о заморозке процедуры вступления Грузии в ЕС
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Похищенные украинские дети» – слезовыжималка для идиотов

    Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Бусификация» на Украине ждет всех, кроме нацистов

    На фоне нехватки резервов и кадрового голода ВСУ готовность киевского режима освободить от мобилизации и фронта несколько тысяч молодых и здоровых нацистов кажется не совсем логичной. Но «нацики» необходимы киевскому режиму как оружие против своих противников.

    6 комментариев
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Отношения с Европой поправят Евразией

    Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.

    2 комментария
    26 ноября 2025, 16:30 • Новости дня

    Лукашенко заявил о готовности провести переговоры по Украине в Минске

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал готовность организовать новые переговоры по украинскому кризису в Минске на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

    Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным заявил о готовности Минска вновь стать площадкой для переговоров по урегулированию ситуации на Украине, передает БелТА. Он подчеркнул: «Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, мы всегда готовы».

    Встреча двух лидеров проходит в Киргизии. На фоне составления США мирного плана, Владимир Путин пообещал подробно рассказать белорусскому коллеге о мерах, которые Москва предпринимает для достижения приемлемых результатов по Украине мирным путем, уточняет ТАСС. Путин отметил, что у сторон есть важные темы в сфере безопасности Союзного государства.

    Президент РФ подтвердил готовность информировать Лукашенко о ходе дипломатических усилий, а также о текущем положении на украинском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Белоруссия сыграла важную роль в урегулировании конфликта на Украине.

    Россия и Белоруссия обсудили американские предложения по урегулированию ситуации на Украине.

    25 ноября 2025, 21:56 • Новости дня
    Ермак отверг план США из 28 пунктов по Украине

    Ермак назвал предложенный США план из 28 пунктов по Украине неприемлемым

    Ермак отверг план США из 28 пунктов по Украине
    @ Martial Trezzini/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о невозможности принять план США из 28 пунктов, сославшись на «быструю смену обстоятельств и обстановки», сообщает Axios.

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отверг предложенный США план из 28 пунктов по урегулированию ситуации, передает РИА «Новости».

    «Я предлагаю забыть о 28 пунктах. Жизнь меняется так быстро, что сейчас, я думаю, он в прошлом», – назвав этот план «неприемлемым», заявил Ермак.

    По информации Axios, одним из ключевых вопросов обновленного проекта являются гарантии безопасности, которые США и их европейские союзники могли бы предоставить Украине. Ермак пояснил, что, согласно американскому плану, такие гарантии предполагалось закрепить на юридически обязательном уровне.

    Ермак также подчеркнул, что Украина не намерена исключать из конституции положение о стремлении к вступлению в НАТО. При этом он признал, что на данный момент Украина не входит в этот военный союз.

    Ранее Ермак сообщил о планах Владимира Зеленского встретиться с Дональдом Трампом в День благодарения, 27 ноября. Президент США Дональд Трамп отмечал значительный прогресс в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    ABC News сообщал, что Киев принял условия мирного плана США.

    Комментарии (21)
    25 ноября 2025, 23:08 • Новости дня
    Трамп назвал условие встречи с Путиным и Зеленским

    Трамп: Встреча с Путиным и Зеленским возможна на финальном этапе переговоров

    Трамп назвал условие встречи с Путиным и Зеленским
    @ Will Oliver/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским может пройти после того, как соглашение о завершении боевых действий на Украине будет окончательно согласовано или достигнет финальной стадии.

    «Только тогда, когда соглашение о завершении этой войны будет окончательным или на завершающей стадии», – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что ждет возможности встретиться с обоими лидерами, и выразил надежду, что она «скоро» состоится. По словам американского президента, в плане США по урегулированию ситуации на Украине осталось всего несколько пунктов, по которым стороны пока не пришли к согласию, передает РИА «Новости».

    Трамп уточнил, что изначальная версия мирного плана США состояла из 28 пунктов, однако документ был скорректирован с учетом предложений Москвы и Киева. Он также выразил надежду на скорое достижение мира: Американский лидер поблагодарил всех за внимание к урегулированию ситуации, подчеркнув важность этого вопроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разработал план из 28 пунктов по урегулированию ситуации на Украине. Киев и Евросоюз выразили недовольство этим планом и потребовали внести в него изменения. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук перечислил условия американского плана, на которые Киев не согласится. Зеленский заявил о готовности встретиться с Дональдом Трампом для обсуждения плана, но подчеркнул необходимость присутствия на встрече представителей европейских стран.

    Комментарии (3)
    26 ноября 2025, 14:40 • Видео
    Китай и Япония на пути к войне

    Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 23:59 • Новости дня
    Новые регионы России решено избавить от последствий украинской пропаганды

    Стратегия нацполитики: Нужно устранить последствия антироссийской пропаганды в новых регионах

    Новые регионы России решено избавить от последствий украинской пропаганды
    @ Serg Glovny/Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях должны быть устранены последствия антироссийской пропаганды, национализма, неонацизма и религиозной розни, которые там насаждались до воссоединения регионов с Россией, говорится в Стратегии национальной политики до 2036 года.

    Документ особо подчеркивает необходимость «принятия дополнительных мер по укреплению общероссийской гражданской идентичности» и внедрению механизмов функционирования русского языка как государственного. В указе говорится о противодействии неонацизму и попыткам фальсификации истории, передает ТАСС.

    Особое внимание в регионах, которые до свободного волеизъявления их населения в 2022 году находились в составе Украины, как отмечается, нужно уделить «устранению последствий распространения антироссийской пропаганды, национализма, религиозной розни».

    Для достижения этих целей планируется активное вовлечение детей и молодежи из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в проекты, конкурсы и акции всероссийского уровня. Также предусмотрено повышение квалификации преподавателей и работников культуры, которым будет предоставлена методическая поддержка.

    Федеральные органы получат обязанность поддерживать регионы в подготовке стратегических и нормативных документов в сфере национальной политики. Согласно стратегии, к 2036 году число участников всероссийских мероприятий из этих регионов должно составить не менее 2,56 млн человек.

    «Защита русскоязычного населения воссоединенных с Россией территорий, его освобождение от многолетней дискриминации и насилия на этнической и религиозной почве со стороны неонацистского руководства Украины создали условия для восстановления единства исторических территорий Российского государства», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года».

    Комментарии (13)
    26 ноября 2025, 11:03 • Новости дня
    CNN сообщил о «значительных трудностях» в переговорах США и Украины по мирному плану
    CNN сообщил о «значительных трудностях» в переговорах США и Украины по мирному плану
    @ IMAGO/ROLANDO ENRIQUEZ/Agencia Prensa-Independien/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская администрация говорит о прогрессе, однако украинская сторона указывает на серьезные разногласия по ключевым вопросам, включая судьбу Донбасса, сообщает CNN.

    Президент США Дональд Трамп заявил об «огромном прогрессе» в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, несмотря на «несколько оставшихся разногласий», передает CNN.

    Госсекретарь США Марко Рубио после встречи в Женеве также выразил оптимизм, отметив, что оставшиеся вопросы не являются непреодолимыми. Вашингтон утверждает, что Украина уже согласилась на мирное соглашение, и стороны якобы спорят лишь о деталях.

    Однако украинский источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что разногласий остается гораздо больше, чем говорят американские чиновники. Собеседник подтвердил, что по большинству пунктов из опубликованного накануне 28-пунктного мирного плана консенсус достигнут. Тем не менее по трем ключевым вопросам, по его словам, сохраняются серьезные расхождения, которые могут поставить под угрозу саму возможность соглашения.

    Первый спорный вопрос касается территорий Донбасса, контроль над которыми Россия требует отдать под свою администрацию и сделать демилитаризованной зоной. Украинская сторона признает определенный прогресс в обсуждении, однако никаких окончательных формулировок или решений пока не принято.

    «Было бы неправильно говорить, что появилась версия, которую Украина готова принять», – заявил источник.

    Вторым препятствием является американское предложение ограничить численность вооруженных сил Украины 600 тыс. человек, что прописано в мирном плане. Как отмечает собеседник, обсуждается более высокая цифра, и Киев настаивает на дополнительных изменениях, прежде чем согласится ограничить свой военный потенциал.

    Третий принципиальный момент – требование США, чтобы Украина отказалась от стремления вступить в НАТО. Представитель украинской стороны называет это требование неприемлемым, отмечая, что такой шаг стал бы «плохим прецедентом» и фактически предоставил бы России право вето по вопросам западной безопасности. Эти трех позиций касаются главных требований Москвы и считаются «красными линиями» для Киева, что делает поиск компромисса крайне сложным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times сообщила о подготовке ЕС к возможному прекращению помощи США Киеву. New York Times заявила о внесении изменений в мирный план Дональда Трампа после женевских переговоров. Белый дом уточнил, что продолжает тесно работать с Украиной по мирному плану.

    Комментарии (17)
    26 ноября 2025, 08:22 • Новости дня
    Трамп заявил о сокращении мирного плана по Украине до 22 пунктов
    Трамп заявил о сокращении мирного плана по Украине до 22 пунктов
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон сократил количество пунктов в проекте мирного урегулирования на Украине с 28 до 22, многие из них были решены благоприятным образом, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что число пунктов в американском плане мирного урегулирования на Украине было сокращено с 28 до 22, передает ТАСС.

    По его словам, изначальный вариант представлял собой «просто схему», концепцию, а не полноценный план.

    Он подчеркнул, что многие из пунктов были решены и, по его словам, «на самом деле решены очень благоприятным образом». Эта оценка прозвучала на фоне критики республиканцев, которые ранее сочли первоначальный вариант плана «слишком благоприятным» для России.

    О предложении Вашингтоном мирной программы стало известно на прошлой неделе. Тогда отмечалось, что план из 28 пунктов вызвал недовольство европейских партнеров Киева. Их обеспокоила возможность уступок и подход США к вопросам безопасности и урегулирования конфликта.

    Ранее Трамп заявил, что Киев не сможет удержать под своим контролем территории, с которых ему предлагают отвести войска.

    Трамп сказал, что встреча с Владимиром Зеленским возможна только после заключения сделки по урегулированию конфликта на Украине.

    В свою очередь глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отметил невозможность принять план США из 28 пунктов из-за быстрой смены обстоятельств.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что отказ Киева от переговоров способствует достижению целей спецоперации на Украине военным путем.

    Комментарии (16)
    26 ноября 2025, 04:17 • Новости дня
    Трамп назвал перспективы Украины в войне

    Трамп указал на неспособность Украины удержать территории

    Трамп назвал перспективы Украины в войне
    @ Craig Hudson/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В зоне конфликта на Украине фронт «движется только в одном направлении», Киев не сможет удержать под контролем территории, с которых ему предлагают отвести войска, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Если вы посмотрите, то это движется только в одном направлении. Так что в конце концов эту землю в течение следующей пары месяцев в любом случае может получить Россия», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о том, на какие уступки, по его мнению, нужно пойти Москве, Трамп заявил, что речь идет об отказе от дальнейшего продвижения войск.

    Он отметил, что конфликт может продолжаться годами, а у России «гораздо больше солдат», чем у Украины. Трамп подчеркнул, что если Украине удастся достичь сделки, это будет хорошим результатом для обеих сторон. «Украина – это гораздо меньшая группа людей», – сказал Трамп.

    Трамп также заявил, что в мирном плане США по Украине сейчас осталось 22 пункта из изначально предложенных 28. Он подчеркнул, что «многие из них согласованы в очень благоприятной манере». Американский лидер охарактеризовал первоначальное предложение как «концепцию», а не четкий план.

    Среди обсуждаемых вопросов Трамп указал тему границы, отметив: «Вы же не можете провести ее посреди дома или шоссе. Так что они пытаются что-то придумать. Процесс сложный. Он так быстро не делается».

    Он заявил: «У нас отлично идут переговоры. Мы достигаем прогресса». «У нас идут хорошие переговоры. Начали с Россией, ведем некоторые переговоры с Россией», – сказал Трамп, добавив, что с Украиной «все нормально».

    Трамп заявил, что встреча с Владимиром Зеленским станет возможной после заключения сделки по урегулированию конфликта на Украине. Встреча спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным ожидается в Москве на следующей неделе, сообщил Трамп, добавив, что в ней может принять участие его зять Джаред Кушнер.

    Комментарии (3)
    25 ноября 2025, 17:46 • Новости дня
    Лукашенко пригласил Мадуро в Минск из-за угроз США Венесуэле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко через венесуэльского посла передал личное приглашение лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро посетить Белоруссию на фоне напряженности в отношениях Венесуэлы с США.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время диалога с венесуэльским послом Хесусом Рафаэлем Саласаром Веласкесом пригласил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Минск, сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Лукашенко назвал Венесуэлу дружественной страной для Белоруссии и отметил давние связи между государствами.

    Белорусский лидер заявил: «Очень прошу вас передать моему другу Николасу Мадуро, что мы его всегда в Беларуси ждем. Пора уже ему побывать здесь, в Беларуси. Я убежден в том, что у него такое же отношение и ко мне».

    Лукашенко подчеркнул, что несмотря на сложную международную обстановку, всегда существуют возможности для развития сотрудничества. Он выразил готовность также найти время для визита в Венесуэлу, отметив важность поддержания и наращивания двусторонних отношений в сложных внешнеполитических условиях. По его словам, главное – стремиться к этому. И как заметил Лукашенко, венесуэльская сторона понимает это не хуже белорусской. Встреча проходила на фоне обострения угроз со стороны США в адрес Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Николас Мадуро поблагодарил лидеров России, Китая, Белоруссии и Кубы за поздравления с днем рождения и выраженную поддержку Венесуэле.

    Мадуро подтвердил готовность посетить Белоруссию в 2025 году на встрече с вице-премьером Белоруссии Виктором Каранкевичем, где обсуждались вопросы преодоления санкционных барьеров.

    Правительство Венесуэлы выразило поддержку Александру Лукашенко после его победы на президентских выборах в Белоруссии.

    Комментарии (5)
    25 ноября 2025, 22:15 • Новости дня
    День траура объявлен в Неклиновском районе Ростовской области после атаки ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    В Неклиновском районе Ростовской области 26 ноября объявлен день траура в связи с гибелью людей в результате атаки вооруженных сил Украины, сообщил глава района Василий Даниленко.

    «В связи с произошедшей атакой на гражданскую инфраструктуру и гибелью мирных жителей 26 ноября в Неклиновском районе объявлен день траура», – сообщил Даниленко в Telegram.

    В день траура в учреждениях района приспустят государственные флаги, также отменят все ранее запланированные развлекательные мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор области Юрий Слюсарь сообщал, что в нескольких районах региона силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников в ночь на вторник. В результате атаки три человека погибли, еще девять получили ранения. В Таганроге ввели режим чрезвычайной ситуации после атак дронов.

    Комментарии (3)
    26 ноября 2025, 10:21 • Новости дня
    NBC: Министр армии США предупредил Украину о скором поражении на фронте
    NBC: Министр армии США предупредил Украину о скором поражении на фронте
    @ Mattie Neretin/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во время визита в Киев министр армии США Дэн Дрисколл заявлял о критическом положении украинских войск, он настаивал на немедленном принятии мирного соглашения, подразумевающего уступки России, сообщают американские СМИ.

    Дрисколл озвучил украинским чиновникам мнение, что позиция Киева на фронте близка к катастрофе, сообщили источники NBC News.

    «Вы проигрываете, и вам нужно согласиться на сделку», – сказал Дрисколл.

    Он отметил усиление российского наступления и сказал, что Россия может вести боевые действия неопределенно долго.

    Американская делегация сообщила, что промышленность США не способна поддерживать прежние темпы поставок вооружений и средств ПВО для защиты инфраструктуры и населения Украины.

    В ходе встречи был презентован поддерживаемый США мирный план, расцененный в Киеве как «капитуляция перед Москвой». Украинская сторона вежливо отказалась от изначального варианта и высказала «серьезные сомнения», однако выразила готовность к дипломатическим обсуждениям, отмечает NBC News.

    Между американскими чиновниками существуют разногласия по поводу подходов к завершению конфликта: одни считают, что надо принудить Киев к уступкам, другие настаивают на сохранении давления на Россию.

    После вмешательства госсекретаря США Марко Рубио и переоценки плана его спорные положения были смягчены, сейчас обсуждается компромиссный документ из 19 пунктов, указали источники.

    Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Умеров заявил о достижении понимания по ключевым условиям в Женеве.

    Напомним, США предложили план урегулирования конфликта на Украине. При этом президент США Дональд Трамп указывал, что Зеленский может «биться до разрыва сердца», если его не устраивает это предложение.

    В среду Трамп сообщил, что Вашингтон уменьшил количество пунктов в проекте мирного урегулирования на Украине с 28 до 22.

    Комментарии (4)
    26 ноября 2025, 02:41 • Новости дня
    БПЛА атаковали Новороссийск
    БПЛА атаковали Новороссийск

    Tекст: Антон Антонов

    В Новороссийске отражают атаку беспилотников, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    «В Новороссийске звучит сирена – сигнал «Внимание всем». Отражение атаки БПЛА», – сообщил Кравченко в Telegram.

    Власти города напомнили о запрете на публикацию фото и видео работы защитных систем и ведомственных служб в социальных сетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дроны атаковали морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума у Новороссийска. Повреждения получила административная постройка на терминале. Один мирный житель Новороссийска пострадал при падении беспилотника на жилой дом.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 01:50 • Новости дня
    «Коалиция желающих» захотела «полностью использовать» замороженные активы России
    «Коалиция желающих» захотела «полностью использовать» замороженные активы России
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    «Коалиция желающих» подчеркнула важность принятия решения о долгосрочном финансировании Киева, включая «полное использование замороженных российских активов», говорится в совместном заявлении канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

    В заявлении по итогам видеоконференции «коалиции желающих» подчеркивается, что скорейшее принятие решения о долгосрочном финансировании Украины, в том числе «за счет полного использования замороженных российских активов», имеет решающее значение, передает ТАСС.

    Стармер заявил, что «нельзя прекращать поддержку Украины». «Великобритания готова сотрудничать с ЕС в предоставлении финансовой поддержки, используя замороженные активы», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала финансирование Украины за счет российских активов ключевой темой видеоконференции «коалиции желающих» с участием Марко Рубио. СМИ сообщали, что страны Евросоюза не достигли прогресса по вопросу конфискации российских активов.

    Комментарии (4)
    26 ноября 2025, 12:13 • Новости дня
    Ушаков заявил о получении Россией нескольких вариантов мирного плана США

    Ушаков: России неофициально передали несколько вариантов мирного плана США

    Ушаков заявил о получении Россией нескольких вариантов мирного плана США
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Москва получила по неофициальным каналам сразу несколько разных версий американского мирного плана по урегулированию на Украине, в которых «можно запутаться», официально России проект никто не предоставлял, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Россия по неофициальным каналам получила несколько вариантов предложенного Вашингтоном мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По его словам, Москва официальных документов не получала, но о существовании бумаг известно.

    «Официальной нет, но бумага есть», – сказал он, добавив, что у России на руках несколько версий, «в них можно запутаться».

    По словам Ушакова, МИД России пока не обсуждал эти предложения с зарубежными партнерами, так как документы требуют тщательного анализа.

    Также Ушаков отметил, что некоторые пункты в предложениях США можно оценить позитивно, однако для всесторонней оценки необходима экспертная дискуссия.

    Ранее Ушаков заявил, что американский мирный план по урегулированию на Украине из 28 пунктов не обсуждался на переговорах в Абу-Даби.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва получила вариант плана Дональда Трампа по неофициальным каналам и готова обсуждать конкретные формулировки.

    Президент России Владимир Путин заявил, что обновленный план поступил по дипломатическим каналам и может быть основой для переговоров.

    Президент также заявил, что Россия открыта к обсуждению урегулирования, но отказ Киева от переговоров приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем.

    Комментарии (11)
    25 ноября 2025, 20:40 • Новости дня
    Мерц назвал отмену пособия стимулом для трудоустройства украинских беженцев
    Мерц назвал отмену пособия стимулом для трудоустройства украинских беженцев
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил низкий уровень трудоустройства украинских беженцев, он считает необходимым отмену для них базового пособия для стимулирования к трудоустройству.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц публично выразил возмущение низким уровнем занятости среди украинских беженцев на территории Германии. На заседании германского объединения работодателей BDA Мерц заявил, что Германия демонстрирует один из самых низких в Евросоюзе показателей занятости украинских беженцев – менее 30%. Он отметил, что в ряде других стран ЕС этот показатель достигает 70-80%, передает ТАСС.

    Мерц добавил, что если украинские беженцы способны работать, то не должны являться получателями базовых социальных пособий.

    По словам канцлера, невыплата базового пособия для украинских беженцев приведет к тому, что «их стимулы к трудоустройству или вообще к выходу на рынок труда в Германии значительно повысятся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мерц призвал Владимира Зеленского остановить поток украинских беженцев в Германию.

    Украинцам, прибывшим в Германию после 1 апреля 2025 года, перестанут выплачивать стандартные пособия по безработице. Трудоспособным беженцам теперь придется искать работу или проходить интеграционные курсы.

    Власти Германии уравняли украинских беженцев в правах с выходцами из других стран.

    Комментарии (4)
    26 ноября 2025, 03:47 • Новости дня
    Трамп не захотел принимать Зеленского до сделки по урегулированию на Украине
    Трамп не захотел принимать Зеленского до сделки по урегулированию на Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с Владимиром Зеленским станет возможной после заключения сделки по урегулированию конфликта на Украине.

    «Он хотел бы приехать, но, думаю, сначала нам следует заключить сделку», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп также подчеркнул, что не устанавливает для себя строгого дедлайна для достижения соглашения. Отвечая на вопрос о ранее упоминавшейся дате 27 ноября как о дедлайне для Киева принять условия сделки, он пояснил, что, по его информации, Киев намерен принять решение в ближайшее время.

    Американский лидер добавил, что Европа обязательно примет участие в будущих гарантиях безопасности по украинскому урегулированию. Он заявил, что «Европа действительно хочет, чтобы это, если возможно, закончилось».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о готовности к встрече с Трампом при условии участия европейских представителей. Министр армии США Дэниел Дрисколл должен приехать в Киев на этой неделе. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак отметил, что подготовка встречи между Зеленским и Трампом будет вестись основательно и оперативно.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 13:12 • Новости дня
    Российские войска продвинулись в Красноармейске и Димитрове
    Российские войска продвинулись в Красноармейске и Димитрове
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    За последние сутки отражены восемь атак подразделений 210-го штурмового полка и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ из района Гришино в Донецкой народной республике (ДНР) и в направлении Котлино с целью деблокирования окруженной украинской группировки, сообщили в Минобороны.

    В итоге уничтожены до 35 военнослужащих и американская бронемашина MaxxPro, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В целом подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии поблизости от Торецкого, Дорожного, Артемовки, Удачного в ДНР, Новопавловки и Ивановки в Днепропетровской области.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии успешно продвигаются в северном направлении в микрорайонах Центральный и Динас. Продолжают зачистку Ровного.

    В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города.

    За минувшие сутки на Красноармейском направлении уничтожены свыше 210 военнослужащих, семь бронемашин, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили более 450 военнослужащих, танк, семь бронемашин, два орудия полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Могрицы, Мирополья, Павловки, Алексеевки, Андреевки и Новой Сечи в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Волчанском, Вильчей, Удами, Хатним и Старицей.

    Противник при этом потерял более 180 военнослужащих, три бронемашины, американскую 105-мм гаубицу М101 и станцию РЭБ. Уничтожены два склада боеприпасов и семь складов матсредств, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии в районах Моначиновки, Староверовки, Подолов, Нечволодовки, Благодатовки, Гусинки, Ковшаровки в Харьковской области и Диброва в ДНР.

    Потери противника при этом составили до 230 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии, десять станций РЭБ и шесть складов с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, артиллерийской, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Северска, Резниковки, Платоновки, Славянска, Пискуновки, Константиновки и Берестока в ДНР.

    Противник потерял до 275 военнослужащих, машину пехоты, бронеавтомобиль «Казак» и два артиллерийских орудия. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, станция РЭБ и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны под Малиновкой, Добропольем, Гуляйполем в Запорожской области, Маяком и Отрадным в Днепропетровской области.

    ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, танк, орудие полевой артиллерии, станцию РЭБ и четыре склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Иванополье в ДНР. А за день до этого они освободили соседнее с Гуляйполем Затишье.

    Комментарии (0)
  • О газете
