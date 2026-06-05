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Захарова заявила о неспособности США и Британии пережить санкции
Захарова: США и Британия не выдержат ни одной санкции
США и Британия не смогли бы справиться даже с минимальным экономическим давлением, поскольку малейшие внутренние колебания становятся для них серьезным вызовом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова выразила уверенность в том, что западные страны не обладают достаточной экономической и политической устойчивостью, передает РИА «Новости».
«Сколько санкций выдержит Британия? Ни одной. Не то, что 100 не выдержит или тысячи. Ни одной. Сколько санкций выдержат Соединенные Штаты Америки? Ни одной. Малейшие колебания внутренние, экономические, политические – это уже вызов», – подчеркнула дипломат в ходе своего выступления на ПМЭФ.
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